Nuevo análisis revela el perfil, hábitos de gasto y experiencias del viajero ‘todo incluido’ en Ixtapa Zihuatanejo

Perfil del viajero all inclusive en Ixtapa-Zihuatanejo: cuánto gasta, qué busca y qué experiencias influyen en su decisión de viaje.

MEXICO CITY, MEXICO, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Los viajeros de lujo redescubren destinos mexicanos y colocan como prioridad los paquetes todo incluido a Ixtapa Zihuatanejo.

Se trata de un dúo turístico que reúne infraestructura premium, experiencias únicas y un perfil de gasto cada vez más alto y sofisticado.

¿Quién es el viajero de lujo que visita Ixtapa Zihuatanejo?

En los últimos años, los turistas de gasto robusto han redefinido sus prioridades. Ahora buscan destinos donde encuentren bienestar, autenticidad, alta gastronomía y privacidad.

Particularmente en el caso de Ixtapa Zihuatanejo, esta transformación se inserta dentro del contexto nacional de recuperación turística tras la pandemia. México registró un gasto de US $30.81 mil millones en turismo internacional durante el año 2023.

Para 2024, la cifra ascendió a aproximadamente US $32.96 mil millones, con un incremento del ≈7% respecto al año previo.

Este marco macroeconómico favorece la demanda de viajes premium y paquetes de lujo, lo cual impacta positivamente a destinos orientados al segmento “todo incluido”.

Gasto, ocupación y tarifas como datos esenciales del turismo 2023-2025

Aunque los datos específicos segmentados al turista de lujo que visita este paraíso son más escasos, podemos destacar algunos indicadores relevantes para comprender su comportamiento.

De acuerdo con datos de Airbnb para el periodo octubre 2023-septiembre 2024 en Zihuatanejo, el gasto promedio por alojamiento fue de MXN 7,806 por cinco noches y la tarifa promedio por noche fue MXN 1,904. Esto sugiere que incluso en alojamientos alternativos, hay un comportamiento de consumo activo.

A nivel país, en mayo de 2025 México registraron ingresos turísticos de US $2.6 mil millones en un solo mes, con un gasto promedio de US $1,222.82 para quienes llegaron por vía aérea. Esto indica que los turistas con mayor solvencia aportaron más al promedio nacional.

Estos números confirman que, aunque Ixtapa Zihuatanejo no compite todavía con los grandes resorts masivos de Cancún o Los Cabos, está captando una parte relevante del segmento premium que busca experiencias más selectas, lo cual favorece la adopción de ofertas tipo “paquetes todo incluido” adaptados a este perfil.

¿Cómo está cambiando el consumo? Bienestar, experiencias y exclusividad

El viajero de lujo demanda bienestar, privacidad, gastronomía gourmet, actividades exclusivas y sustentabilidad. En este sentido, la industria de la hospitalidad global ya reporta que el mercado del lujo crece incluso cuando el del producto de lujo se estanca.

Según un análisis de la revista Vogue Business, la hospitalidad de alto nivel subió un 5% en 2025 y prioriza experiencias sobre posesiones. Aplicado al contexto de Ixtapa Zihuatanejo, esto implica que los visitantes están dispuestos a pagar más por servicios personalizados como “chef privado en la playa”, excursiones en yate, tratamientos spa al atardecer, y alojamiento boutique de alta gama.

En paralelo, la modalidad de “paquetes todo incluido” se adapta a este perfil exigente. Ya no sólo habitación, comidas y bebidas, sino integración de experiencias exclusivas, actividades curadas y upgrades de servicio.

Este tipo de propuestas ganan terreno entre los viajeros high-end que buscan tranquilidad, comodidad y exclusividad en un solo paquete.

Lo que significa este nuevo perfil para hoteles y operadores

Para los operadores hoteleros y tour-operadores en Ixtapa Zihuatanejo, las implicaciones son claras:

- Elevar el nivel de personalización en paquetes todo incluido, segmentando por cliente high-net-worth (con alta capacidad de inversión).

- Incorporar componentes experiencia: wellness, yacht charter, gastronomía de autor, inmersión local de lujo.

- Promover la sostenibilidad y autenticidad como valor añadido (turismo consciente + lujo).

- Aprovechar el entorno costero de Guerrero como un valor diferencial frente a destinos masificados.

La unión entre “paquetes todo incluido” y experiencias premium en Ixtapa Zihuatanejo responde directamente a la demanda de este nuevo perfil del viajero.

En síntesis, el nuevo viajero que escoge paquetes a Ixtapa Zihuatanejo es un consumidor de lujo informado, exigente y dispuesto a invertir más por experiencias integradas, lo que posiciona favorablemente los paquetes todo incluido adaptados a este perfil.

Con México registrando fuertes alzas en gasto turístico internacional y un destino como Ixtapa Zihuatanejo promoviendo infraestructura de nivel, el escenario es propicio para alojar esta tendencia de consumo de alto valor.

