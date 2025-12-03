Turismo MICE en Cancún: La tendencia que impulsa la derrama económica al cierre de 2025

Reuniones y congresos impulsan la actividad turística y económica en Cancún hacia finales de 2025.

Cancún refuerza su liderazgo en turismo de reuniones, atrayendo más eventos y elevando la ocupación hotelera y la derrama económica en 2025.

MEXICO CITY, MEXICO, December 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- La creciente relevancia del turismo de reuniones como una herramienta para desestacionalizar el turismo y captar segmentos de negocio de mayor valor, convierte a todo business hotel en Cancún como el Presidente InterContinental, en un activo estratégico para compañías exigentes.

En este 2025, la ciudad rebasa expectativas y consolida su liderazgo para un público que demanda entornos sofisticados para eventos corporativos, financieros y de networking.

¿Por qué Cancún se vuelve uno de los principales destinos para el turismo MICE?

El segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) juega un rol decisivo en México. Este sector genera una importante derrama económica e impulsa la innovación, el turismo, el empleo y la proyección internacional.

En particular, en la ciudad de Cancún destacan tres factores clave para este auge:

- Su conectividad aérea robusta e infraestructura en la zona hotelera.

- Oferta hotelera para ejecutivos de alto perfil.

- Conveniencia de relación costo-beneficio y ambiente de destino que integra playa, mar y negocios.

Este entorno privilegiado permite que congresos, convenciones y eventos de gran escala se desarrollen con éxito, conjugando logística de primer nivel con una oferta turística que sublima la experiencia de cada asistente.

Datos clave del 2025 para el turismo de reuniones

Para empezar, la ciudad registró 135 eventos planeados en el recinto del Cancún Center, superando la meta de 100. De esos eventos, 15 congresos fueron de alcance nacional e internacional.

Se estima una derrama económica de US$40 millones para el sector de congresos y convenciones en 2025, lo que representa un crecimiento del 18 % con respecto a 2024.

A nivel más amplio, el destino Caribe mexicano cuenta con más de 170 500 m² de espacios para reuniones, incluidos 151 195 m² de salones en hoteles y tres centros de convenciones.

Beneficios económicos para Cancún y su industria

La derrama económica que deja el turismo de reuniones aporta a la estabilidad del modelo turístico local, ayudando a mitigar la estacionalidad típica del turismo de placer.

El perfil del visitante de reuniones es distinto. De acuerdo con cifras en medios turísticos, el viajero corporativo en Cancún promedio supera los US$834 por día, frente a otros segmentos de menor desembolso, como el viajero vacacional.

La existencia de un referente como el Alianza Punta Cancún (que ha gestionado más de 190 eventos y generado una derrama acumulada de US$253 millones en sus 20 años) demuestra que este segmento no solo es emergente, sino ya consolidado.

Presidente InterContinental: El punto de encuentro MICE más exclusivo de Cancún

En Cancún el hotel Presidente InterContinental intensifica el estándar del turismo de reuniones al ofrecer eficiencia ejecutiva, con el encanto del Caribe. En sus salones bañados por la luz del mar, la tecnología y el servicio personalizado se alinean para dar vida a congresos, convenciones y eventos corporativos que inspiran resultados.

Se trata de un punto de encuentro donde las ideas se concretan con vista al horizonte. Por la mañana, el dinamismo de una reunión; por la tarde, el descanso entre playas, golf y una cena de autor.

Cada estancia se convierte en una inversión inteligente, simboliza el equilibrio perfecto entre productividad, bienestar y nuevas oportunidades.

El turismo MICE en Cancún es un motor contundente de inversión

Al cierre de 2025, este segmento reafirma su poder para transformar destinos y para seducir al viajero corporativo exigente en el Caribe mexicano.

El hotel en Cancún Presidente InterContinental abre la puerta tanto a resultados visibles en impacto económico, como a experiencias deexperiencias de de estándares internacionales, ideales para quienes buscan más que un simple evento.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.