كيتا تُطلِق شخصيتها الجديدة: كيكي

Kiki from Keeta

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, December 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت "كيتا" اليوم عن إطلاق شخصيتها الجديدة "كيكي"، التي صُمّمت لتجسّد الطاقة والروح المرحة في كل تفاعل مع العملاء. وتعبّر "كيكي" عن قيم كيتا الأساسية: السرعة، الموثوقية، والابتكار.

فهي تمتلك آذانًا سمعية فائقة للإصغاء الحقيقي، وفمًا ينشر "الأشياء الجميلة"، وذيل توازن يحافظ على الانسجام في كل حركة، لتكون بذلك مرآة لالتزام كيتا بإسعاد عملائها مع كل طلب.

واستوحي تصميم "كيكي" من شخصية الفهد التي تستلهم منها "كيتا" اسمها، حاملة روح السرعة والمرونة والنظرة المستقبلية التي تميّز العلامة. وقد جاءت الشخصية نتيجة بحث مشترك متعدد الأسواق وتعاون وثيق بين فرق العلامة التجارية والتصميم الإبداعي في هونغ كونغ والبرازيل والشرق الأوسط. وخلصت الفرق جميعها إلى حقيقة واحدة: المستهلكون يميلون نحو الإحساس الإيجابي والودود الذي أصبح اليوم جوهر الهوية البصرية ل "كيكي".

وبدلاً من تصميم شخصية مبنية على صيحات عابرة، ركّز الفريق على ابتكار شخصية خالدة يشعر معها العملاء بأنهم يستقبلون صديقًا مألوفًا”. وبعد العديد من جولات تطوير الأفكار والتصميم، ظهرت "كيكي" بهالتها الذهبية المميزة وابتسامتها المُشرقة.

وقال جيمي جيانغ، المدير الإبداعي لمنطقة الشرق الأوسط في "كيتا" الشرق الأوسط: "كيكي ليست مجرد شخصية؛ إنها تجسيد ,ودود لقيم كيتا. من الابتسامة المستوحاة من شعارنا إلى الظلال الذهبية التي تعود إلى عائلة علامتنا التجارية، تم تصميم كل تفصيلة لتكون نابضة بالتفاؤل ومألوفة وقريبة من القلب. أردنا شخصية يتعرّف عليها العملاء فورًا، ويستمتعون حقًا بوجودها في لحظاتهم اليومية".

— انتهى —

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.