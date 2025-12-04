Small Living Company et le Collège La Cité célèbrent les mini-maisons construites dans le cadre d'un nouveau programme

SLC et le Collège La Cité célèbrent l’achèvement des premières mini-maisons construites dans le cadre du nouveau programme de construction 2025

Small Living Company (SLC) est fière d’annoncer la réalisation de deux minimaisons sur roues construites par des étudiant.e.s du Collège La Cité à Ottawa.

CLARENCE-ROCKLAND, ONTARIO, CANADA, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- Small Living Company (SLC), chef de file nord-américain en habitation modulaire durable et hors réseau, est fière d’annoncer la réalisation de deux minimaisons sur roues construites par des étudiant.e.s du Collège La Cité à Ottawa . Ces réalisations marquent la première étape majeure d’un nouveau programme pratique de construction lancé pour 2025, intégrant directement l’innovation en habitation dans l’environnement d’apprentissage.Au cours du dernier trimestre, les étudiant.e.s et les membres du corps professoral ont travaillé aux côtés de l’équipe de conception et de fabrication de SLC afin de bâtir des minimaisons entièrement fonctionnelles et prêtes pour la route, conformes aux normes modernes d’efficacité énergétique et de mobilité. Ces unités représentent désormais de démonstrations concrètes de la façon dont des habitations compactes et conçues sur mesure peuvent répondre à la demande croissante pour des solutions accessibles, transportables et durables partout au Canada.La collaboration offre aux étudiant.e.s une immersion directe dans le cycle de construction résidentielle moderne – de l’ossature à l’intégration des systèmes, jusqu’aux finitions et à l’inspection. De plus, ce partenariat appuie la mission élargie de SLC visant à former la prochaine génération de talents spécialisés au Canada et à promouvoir des solutions d’habitation économiques, modulables et indépendantes des réseaux publics.« Ces maisons représentent bien plus qu’un simple projet de construction; elles démontrent ce qui est possible lorsque le milieu de l’éducation et l’industrie travaillent ensemble vers un objectif commun », affirme Aaron Markel, chef de la direction de Small Living Company. « Les étudiant.e.s du Collège La Cité ont bâti des maisons qui seront habitées, exposées et utilisées dans de vraies communautés. C’est un impact concret et significatif. »Lynn Casimiro, Présidente-directrice générale au Collège La Cité, ajoute : « En contribuant à la construction de ces maisons, nos diplômés.e.s ont la chance de vivre une réelle expérience immersive dans le cadre de leur parcours académique. Ce partenariat renforce notre programme d'études, développe des compétences prêtes pour le marché du travail et ouvre des portes dans l’un des secteurs connaissant la plus forte croissance au Canada. »Les minimaisons de SLC sont dotées d’une isolation haute performance, d’un châssis prêt pour la mobilité, ainsi que d’options hors réseau incluant l’énergie solaire, des toilettes incinératrices et des systèmes de recyclage des eaux grises. Ces technologies exposent les étudiant.e.s aux normes de construction de prochaine génération, particulièrement pertinentes pour les climats nordiques, les communautés éloignées et les initiatives d’habitation durable et abordable.Les maisons complétées seront présentées lors d’événements à venir et pourraient être déployées dans le cadre des initiatives de logement communautaire de SLC.« Avec de nouveaux partenariats et des projets internationaux en préparation, ce projet pilote démontre pourquoi le Canada doit continuer de mener la charge en matière d’habitation durable », conclut Markel. « Ce que nous avons prouvé ici, c’est que le monde est prêt pour cette technologie — et que le Canada est prêt à en être le chef de file. »À propos de Small Living Company (SLC)Small Living Company conçoit et fabrique des minimaisons mobiles durables et des solutions modulaires pour des applications résidentielles, commerciales et municipales. Avec des opérations partout au Canada et une expansion vers les États-Unis et le Mexique, SLC construit des habitations durables et performantes adaptées aux climats extrêmes, à la vie hors réseau et aux besoins modernes. Pour en savoir plus : www.smallliving.co À propos de La CitéÀ titre de plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario et hors Québec, La Cité place la réussite de l’étudiant.e au premier plan en lui offrant plus de 140 programmes dans des installations à la fine pointe de la technologie au sein d’un milieu d’apprentissage axé sur des pratiques expérientielles modernes et tournées vers l’avenir. En plus de son campus principal d'Ottawa, La Cité compte le Centre des métiers Minto – campus Alphonse-Desjardins à Orléans et est présente à Toronto, Hawkesbury et dans l’Ouest d’Ottawa.

