Hashtag Influencer Nomme Camila Pinzón au Poste de CMO après un Succès Historique en Finlande

Hashtag Influencer a annoncé la nomination de Camila Pinzón, ancienne Miss World Colombie, au poste de Chief Marketing Officer (CMO).

PARIS, FRANCE, November 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Hashtag Influencer, une plateforme SocialFi conçue pour l’influence vérifiée, la conformité et les paiements destinés aux créateurs, a annoncé la nomination de Camila Pinzón, ancienne Miss World Colombie, au poste de Chief Marketing Officer (CMO).Camila est une stratège multilingue titulaire de deux masters et dotée d’une expérience internationale dans le leadership des concours de beauté. Elle rejoint Hashtag Influencer au moment où l’entreprise développe sa stratégie commerciale en Europe et déploie un modèle éprouvé de passage “pageantry-to-SocialFi” dans de nouveaux pays.L’Étude de Cas en Finlande montre un modèle reproductibleCette nomination fait suite à une étape importante réalisée à Helsinki, où Hashtag Influencer a organisé le Gala Miss World Finland 2025 grâce à la billetterie en ligne, aux pages biographiques vérifiées pour les créatrices et à l’engagement en direct des fans, en partenariat avec la Nordic Beauty Pageantry Association.L’activation a généré des résultats tangibles:• Plus de 500 000 interactions sur Instagram liées au déploiement digital de l’événement• Première finale Miss World Finland avec billetterie en ligne et diffusion en direct• Pages biographiques vérifiées permettant le sponsoring et la collecte de fonds avant et après le concours• Un modèle reproductible désormais en expansion au-delà de la Finlande et de l’Estonie vers d’autres marchéseuropéensÉtude de Cas SocialFi Finlande : https://www.hashtaginfluencer.com/case-studies/miss-world-finland-2026-relaunch-case-study Contexte du MarchéEn raison de la nature social-first des concours, on estime que 60 à 240 millions de dollars par an de l’écosystème mondial des concours de beauté transitent déjà par la promotion pilotée par des influenceurs et le marketing dirigé par des créateurs — un chiffre en hausse avec le livestreaming et le bio-commerce.Un Moment pour l’Influence axée sur le Sens et le ButLe succès en Finlande intervient dans un contexte de forte croissance mondiale de l’influence liée aux concours. Le 27 novembre, la Colombie a remporté le titre de Miss International 2025, confirmant son leadership dans les plateformes publiques axées sur le sens et la culture de l’influence.Camila : “L’Influence a besoin de confiance et de preuves”« Je suis reconnaissante et enthousiaste de rejoindre Hashtag Influencer à un moment où les créateurs ont besoin de plus que de la visibilité — ils ont besoin de confiance vérifiée, de systèmes conformes et de véritables opportunités économiques, » a déclaré Camilq.« Ce qui m’a attirée ici, c’est que cette plateforme repose sur la preuve de performance, la technologie et les paiements — pas sur le battage. Nous offrons aux femmes engagées, et à tous les créateurs, un système qui les soutient avant, pendant et bien après la scène. »Le fondateur, Dr Ravi Singh, a ajouté : « Camila apporte unecrédibilité culturelle et un moteur marketing mondial pour l’Europe et l’Amérique latine. La Finlande a prouvé le modèle. Nous passons maintenant à l’échelle mondiale. »Liens Utiles• Hashtag Influencer : https://www.hashtaginfluencer.com • Miss World (Site Officiel) : https://www.missworld.com À Propos de Hashtag InfluencerHashtag Influencer est une plateforme SocialFi intégrant la vérification d’identité, des registres certifiés de participation, des divulgations conformes et des paiements dans un écosystème de confiance destiné aux créateurs, aux marques, aux agences et aux administrateurs de plateformes. Fondée par le Dr Ravi Singh, l’entreprise construit la couche d’infrastructure de confiance pour l’économie mondiale des créateurs.

Hashtag Influencer Nomme Camila Pinzón au Poste de CMO après un Succès Historique en Finlande

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.