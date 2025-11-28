Hashtag Influencer nombra a Camila Pinzón como CMO tras un exito en Finlandia

Hashtag Influencer anunció el nombramiento de Camila Pinzón, ex Miss World Colombia, como nueva Chief Marketing Officer (CMO).

BOGOTA, COLOMBIA, November 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Hashtag Influencer, una plataforma SocialFi creada para influencia verificada, cumplimiento y pagos para creadores, anunció el nombramiento de Camila Pinzón, ex Miss World Colombia, como nueva Chief Marketing Officer (CMO).Camila es una estratega multilingüe con dos maestrías y experiencia global en liderazgo dentro del mundo de los certámenes de belleza. Se une a la compañía en un momento en que Hashtag Influencer expande su estrategia comercial en Europa y escala un modelo probado de “pageantry-to-SocialFi” en nuevos países.El Caso de Finlandia muestra un modelo replicableEl nombramiento llega tras un hito en Helsinki, donde Hashtag Influencer impulsó la Gala Miss World Finland 2025 con boletería digital, páginas biográficas verificadas para creadoras y participación en vivo de fans, en alianza con la Nordic Beauty Pageantry Association.La activación generó resultados tangibles:• Más de 500.000 interacciones en Instagram vinculadas al despliegue digital del evento• Primer final de Miss World Finland con boletería digital y transmisión en vivo• Páginas biográficas verificadas para patrocinio y recaudación antes y después del certamen• Un modelo replicable que ahora se expande más allá de Finlandia y Estonia hacia nuevos mercados europeosCaso de Estudio SocialFi en Finlandia: https://www.hashtaginfluencer.com /case-studies/miss-world-finland-2026-relaunch-case-studyContexto de MercadoDado el carácter social-first de los certámenes, se estima queentre 60 y 240 millones de dólares al año del ecosistemaglobal de concursos ya fluyen a través de promoción impulsada por influencers y marketing liderado por creadores — una cifra que aumenta con el livestreaming y el bio-commerce.Un Momento para la Influencia con PropósitoEl éxito en Finlandia coincide con un auge global de influenciaimpulsada por certámenes. El 27 de noviembre, Colombia ganóMiss International 2025, reforzando el liderazgo del país enplataformas públicas orientadas al propósito y cultura de influencia.Camila: “La Influencia necesita confianza y prueba”“Estoy agradecida y entusiasmada de unirme a Hashtag Influencer en un momento en que los creadores necesitan más que visibilidad — necesitan confianza verificada, sistemas de cumplimiento y caminos económicos reales,” afirmó Pinzón.“Lo que me atrajo es que esta plataforma está construidasobre prueba de desempeño, tecnología y pagos — no sobre expectativas vacías. Estamos dando a mujeres con propósito, y a creadores de todo el mundo, un sistema que losacompaña antes, durante y mucho después del escenario.”El fundador Dr. Ravi Singh añadió: “Camila aporta credibilidad cultural y un motor de marketing global para Europa y América Latina. Finlandia probó el modelo. Ahoralo escalamos.”Enlaces Clave• Hashtag Influencer: https://www.hashtaginfluencer.com • Miss World (Sitio Oficial): https://www.missworld.com Acerca de Hashtag InfluencerHashtag Influencer es una plataforma SocialFi que integra verificación de identidad, registros certificados de participación, divulgaciones en cumplimiento normativo y pagos dentro de un ecosistema confiable para creadores, marcas, agencias y administradores de plataformas. Fundada por el Dr. Ravi Singh, la empresa construye la capa de infraestructura confiable para la economía global de creadores.

Hashtag Influencer nombra a Camila Pinzón como CMO tras un exito en Finlandia

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.