Pro Reefer Lance notre site web en Français pour Améliorer le Service aux Clients Francophones à Travers le Canada

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Pro Reefer, un fournisseur leader de services de réparation et d'entretien de flottes réfrigérées au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une version entièrement localisée en français de son site web, proreefer.com/fr. Cette mise à jour stratégique vise à mieux servir la base croissante de clients francophones de l'entreprise, avec un accent particulier sur la dynamique région du Québec et au-delà.

Depuis plus de 25 ans, Pro Reefer est un partenaire de confiance pour les entreprises de transport qui dépendent de flottes réfrigérées (reefers) pour livrer des marchandises sensibles à la température de manière efficace et fiable. Offrant un soutien sur site 24/7, des diagnostics experts et des solutions de maintenance complètes, l'entreprise garantit un temps d'arrêt minimal et des performances optimales pour les flottes à travers le pays.

Conscient de l'importance d'une communication claire et accessible dans une nation bilingue, Pro Reefer a investi dans la traduction et l'adaptation de sa plateforme en ligne pour répondre aux besoins des utilisateurs francophones. Le nouveau site en français offre une navigation fluide, des descriptions détaillées des services, des demandes de devis faciles et des options de contact direct – tout en français – éliminant ainsi les barrières linguistiques et rationalisant l'expérience client.

« Ce lancement témoigne de notre engagement inébranlable envers l'inclusivité et l'excellence en matière de service », a déclaré Jean-Philippe Matteau, gestionnaire de comptes nationaux chez Pro Reefer. « Le Québec est une puissance en logistique réfrigérée, et en rendant nos ressources disponibles en français, nous permettons à nos clients de prendre des décisions éclairées plus rapidement et avec plus de confiance. Que vous soyez à Montréal, à Québec ou ailleurs au Canada, Pro Reefer est là pour garder vos opérations au frais sous pression. »

Pro Reefer invite les clients francophones à visiter proreefer.com/fr dès aujourd'hui pour découvrir comment l'entreprise peut soutenir leurs besoins en transport réfrigéré. Pour plus d'informations ou pour planifier une consultation, contactez l'équipe à info@proreefer.com ou au 438-340-3418.

À propos de Pro Reefer Pro Reefer se spécialise dans la réparation, l'entretien et l'optimisation de flottes de transport réfrigéré à travers le Canada. Avec une équipe de techniciens certifiés et un réseau national d'unités de service mobiles, Pro Reefer propose des solutions innovantes qui maintiennent les biens périssables en mouvement de manière sûre et efficace. Visitez proreefer.com pour plus de détails.

