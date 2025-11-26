Tapefly återvänder med remastrad version av 'The Lifting of the Veil'

New single October 24th 2025

Den 27 november släpper Tapefly en 432 Hz-remaster av sin kultklassiker från 2009 "The Lifting Of The Veil"

432 Hz-skala påverkar hur ljudet känns. Remastern av ‘The Lifting of the Veil’ får varje detalj att kännas i en skönare tuning.” — Johan Forsman Löwenström

GöTEBORG, VäSTRA GOTALAND, SWEDEN, November 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Tapefly meddelar att en remastrad version av duons kultförklarade album “The Lifting of the Veil” släpps den 27 november. Albumet, ursprungligen utgivet 2009, har fått nytt liv genom en moderniserad 432 Hz -produktion som fördjupar dess shoegaze- och dream pop‑influenser. Den nya versionen lyfter fram albumets eteriska karaktär med förfinade gitarrlager och atmosfäriska ljudbilder. Bland de mest omtyckta spåren återfinns “Sheela!” och “The Resurrection”, som nu fått ytterligare dimensioner genom remastern.Parallellt fortsätter Tapeflys senaste singel, “ In the Garden ”, att sprida ringar på vattnet efter sin release den 24 oktober 2025. Med en längd på 3:55 skildrar låten en kärlekshistoria som växer och består genom livets förändringar, med naturen som central metafor. Singeln är inspelad i 432 Hz och kombinerar introspektion med en mjuk, organisk ljudvärld.Tapefly består av Christina Löwenström — låtskrivare, sångerska och medproducent — som även är medkompositör och vokalist på Håkan Hellströms “För en lång lång tid”, samt producenten och teknikern Johan Forsman Löwenström, som arbetat med bland andra The Soundtrack of Our Lives, Caesars, Håkan Hellström och Weeping Willows.Med den kommande remastern och singeln som redan är ute markerar Tapefly en stark återkomst och fortsätter att utveckla sitt distinkta uttryck inom svensk indie och psykedelia.

