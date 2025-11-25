Automatic Home rafforza il suo team di installatori
Marvin srl, attraverso il suo marchio Automatic Home, potenzia il proprio team di installatori, ampliando la sua rete operativa.DESIO, MB, ITALY, November 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Automatic Home, azienda specializzata nell’automazione di porte da garage, tapparelle, tende da sole, persiane e saracinesche, annuncia l’ampliamento del proprio team di installatori con un potenziamento strategico della rete operativa in diverse aree chiave del Nord e Centro Italia.
Le nuove province coperte in modo capillare sono Torino, Alessandria, Biella, Padova, Venezia, Udine, Treviso, Pordenone, Bologna, Modena, Genova e Savona. L’ingresso di nuovi tecnici qualificati permette all’azienda di garantire interventi più rapidi, una maggiore vicinanza al cliente e un servizio ancora più efficiente.
“L’espansione del nostro team rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Automatichome“, dichiara Marco Di Benedetto, titolare dell’azienda. “In un settore dove velocità, precisione e affidabilità fanno la differenza, vogliamo essere sempre più presenti sul territorio per rispondere tempestivamente alle esigenze dei nostri clienti.“
Grazie all’ampliamento della rete, Automatic Home consolida la sua presenza nel mercato dell’automazione domestica, confermandosi un punto di riferimento per chi desidera rendere la propria abitazione più comoda, sicura e tecnologica.
La motorizzazione di basculanti, tapparelle e tende da sole rende più semplice la vita di tutti i giorni, offrendo maggiore comfort e sicurezza nell’apertura e nella chiusura della porta del garage, delle finestre e delle persiane, senza alcuno sforzo fisico. Inoltre non è necessario sostituire il basculante del box o i serramenti già presenti: gli installatori applicano i sistemi motorizzati direttamente sulle strutture esistenti, con un intervento rapido e poco invasivo.
Il controllo a distanza tramite telecomando aumenta il livello di comodità e consente un risparmio di tempo significativo: basta un clic per evitare di scendere dall’auto o per azionare le tapparelle da un unico punto, gestendole singolarmente oppure tutte insieme.
L’azienda integra soluzioni tecnologiche avanzate, alta efficienza e un’assistenza tempestiva. Automatic Home, brand di Marvin srl con sede centrale a Desio in Corso Italia 117, prosegue il proprio percorso di espansione, estendendo la presenza sul territorio e introducendo innovazione nelle abitazioni dei clienti.
Marvin srl
C.so Italia 117 – Desio (MB)
Tel 0246712568 – 0246712596
Fax 0248013233
info@automatichome.it
Marvin srl
+39 02 4671 2568
email us here
Automatic Home
Visit us on social media:
Facebook
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.