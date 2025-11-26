Stefano Piotto al Global Summit Digital Marketing & Ecommerce: speech sull’originalità dei contenuti nell’era dell’AI
Stefano Piotto
Stefano Piotto, SEO SEM specialist senior, ha presentato al Global Summit il tema dell’unicità nei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.BAREGGIO, MI, ITALY, November 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Stefano Piotto, consulente SEO SEM per agenzie di livello, multinazionali, PMI e portali editoriali, ha tenuto uno speech al Global Summit Digital Marketing & Ecommerce, l’evento annuale B2B dedicato a soluzioni e servizi per il digital marketing e l’ecommerce, tenutosi a Lazise il 15 e 16 ottobre 2025. La manifestazione ha riunito professionisti e aziende per due giornate di conferenze, workshop e incontri di networking finalizzati allo sviluppo di nuove collaborazioni e opportunità di business.
Nel corso dell'evento, Piotto è intervenuto come relatore nella conferenza “L'originale è un peccato? L’illusione dell’unicità nei contenuti generati dall'intelligenza artificiale”, insieme a Luca Pacchiarini, Strategic Thinker. L’intervento ha offerto una lettura concreta e strategica del ruolo dell’AI nella produzione di contenuti, mettendone in evidenza potenzialità reali e criticità operative.
“L’intelligenza artificiale non funziona solo con prompt precisi: ha bisogno di un’intelligenza preliminare, di una guida umana capace di leggere obiettivi, contesto e pubblico,” ha spiegato Stefano Piotto dal palco del Summit. “L’originalità autentica resta un fatto umano: l’AI può accelerare processi e ampliare possibilità, ma non sostituisce pensiero critico, sensibilità e visione.”
Durante la sessione, Piotto ha approfondito come l’uso dell’AI impatti SEO e strategie social, mostrando esempi pratici dei punti di forza - rapidità di produzione, supporto all’analisi, ottimizzazione di formati - e dei limiti - rischio di omologazione, perdita di tono e identità, scarsa capacità di interpretare bisogni impliciti - soprattutto nella promozione di prodotti e nella relazione con il cliente.
Un passaggio chiave dell’intervento ha riguardato l’importanza di analisi e strategia come prerequisiti per qualunque contenuto efficace, umano o assistito da AI: capire il contesto (pubblico, competitor, trend, linguaggio) e trasformarlo in scelte mirate (tono di voce, formato, messaggio, obiettivo). È questa combinazione che guida la creatività e la rende coerente, distintiva e orientata ai risultati.
Stefano Piotto
Stefano Piotto si occupa di consulenza web marketing, posizionamento, visibilità e comunicazione, con un’esperienza ultraventennale e un aggiornamento costante sulle evoluzioni del digitale. Affianca aziende e web agency - grandi e medie - con progetti focalizzati su:
• Consulenza Strategica SEO per aumentare traffico qualificato e reputazione del brand.
• Campagne advertising su Google Ads, Facebook Ads e LinkedIn Ads, dalla progettazione alla gestione di annunci, banner e landing page.
• Formazione e docenze in aula o in-house per aziende, web agency, master postuniversitari e corsi interprofessionali, con focus su moduli di web marketing.
• Consulenza sui Social Network con strategie editoriali e affiancamento nella gestione operativa.
Come consulente indipendente, Piotto cura anche la visibilità di portali editoriali nazionali e siti di medie imprese, con approccio data-driven e orientato alla performance.
Stefano Piotto
Via Concordia 4 Bareggio, 20008, Milano
Tel. 3338309646
info@stefanopiotto.com
Stefano Piotto
+39 333 830 9646
email us here
Stefano Piotto
Visit us on social media:
LinkedIn
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.