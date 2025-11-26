Torneria Piotto porta la propria storia ai 'Corporate Heritage Awards 2025'
La Torneria Piotto, punto di riferimento nella tornitura in lastra di alluminio, ferro e acciaio, ha partecipato ai “Corporate Heritage Awards 2025”.BAREGGIO, MI, ITALY, November 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Torneria in lastra Piotto Franco Luciano, storica azienda familiare fondata nel 1974 e specializzata nella tornitura in lastra di metalli, ha partecipato, nella persona di Emanuele Piotto, titolare e guida della seconda generazione, alla cerimonia di premiazione della quinta edizione dei “Corporate Heritage Awards 2025”, svoltasi il 18 novembre presso la sede nazionale di Confindustria a Roma, nell’ambito della XXIV Settimana della Cultura d’Impresa.
Il riconoscimento, ideato e organizzato da Leaving Footprints Consulting Factory, spin-off accademico specializzato in heritage marketing dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, celebra le imprese che si distinguono per la valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale attraverso progetti creativi e di impatto sociale.
In questa occasione, che ha visto la presenza di grandi gruppi industriali e marchi di rilievo nazionale e internazionale, la Torneria Piotto si è presentata come un vero “Davide in mezzo a tanti Golia” con l’orgoglio di rappresentare il valore dell’artigianato specializzato.
Rientra infatti a pieno titolo tra le aziende che sanno coniugare tradizione e innovazione e trasformare la propria storia in un asset strategico per il futuro.
Malgrado le dimensioni più ridotte rispetto ai grandi brand presenti, la partecipazione ai Corporate Heritage Awards è stata per Emanuele Piotto motivo di soddisfazione: «La presenza in un contesto così prestigioso ha dato voce a quell’Italia delle piccole e medie imprese che, dietro le quinte, alimentano la filiera dell’industria, del design, dell’illuminazione e dell’arredo con competenze uniche e difficilmente replicabili. »
«La nostra partecipazione non è solo un traguardo personale e familiare, ma un premio simbolico per tutte le piccole imprese che, con il lavoro quotidiano, custodiscono competenze rare e contribuiscono a rendere grande il Made in Italy.»
Emanuele Piotto ha concorso nella categoria “Narrazione attraverso parole, immagini e suoni” con il volume “Torneria Piotto, cinquant’anni di tornitura in lastra, tra CNC e manici di scopa”, scritto in occasione del cinquantesimo anniversario aziendale.
Il libro, pubblicato nel 2024, è un’opera ibrida tra manuale tecnico e narrazione d’impresa: raccoglie informazioni storiche e tecniche sulla tornitura in lastra, racconta l’evoluzione dell’officina di famiglia e restituisce le tappe della passione professionale di Emanuele, coltivata fin dall’infanzia accanto al padre, e degli altri famigliari che hanno contribuito alla crescita dell’azienda, come sua sorella Emilia Piotto, socia e responsabile dell’amministrazione.
All’interno del volume trovano spazio anche alcuni capitoli dedicati alle collaborazioni con protagonisti di primo piano del design italiano, tra cui Alberto Alessi, Enzo Catellani, Giulio Iacchetti, Gió Tirotto e Paolo Ulian, testimonianza di come un’officina altamente specializzata possa diventare partner strategico nella creazione di oggetti e collezioni iconiche.
Nell’ambito della categoria “Narrazione attraverso brand e prodotti” ha presentato inoltre il progetto della lampada scultorea P-8, realizzata in edizione unica e limitata per celebrare i 50 anni di attività, un condensato di design ed eccellenza artigianale che strizza l’occhio al lavoro dei maestri del passato guardando al futuro.
Con questa partecipazione, la Torneria Piotto conferma il proprio impegno nel preservare e diffondere il proprio patrimonio aziendale, rendendo la storia di officina, persone e saper fare non solo memoria del passato, ma anche leva di sviluppo futuro per l’azienda e per le nuove generazioni di artigiani e tecnici.
Torneria Piotto Franco Luciano
Torneria in Lastra Piotto – Piotto Franco Luciano Srl a Socio Unico – ha sede a Bareggio (MI). Specializzata nella tornitura in lastra e nelle lavorazioni metalliche di alluminio, ferro, acciaio inox, ottone e rame, l’azienda mette a disposizione dei propri clienti otto torni a controllo numerico e un know-how artigianale unico, al servizio di eccellenze del Made in Italy.
