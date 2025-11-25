Wyndham Palmas da la bienvenida oficial a la Navidad con tradición, cultura y experiencias exclusivas

Wyndham Palmas Beach & Golf Boutique Resort Celebraciones Navideñas para toda la familia.

Wyndham Palmas enciende la Navidad con sabores boricuas, actividades familiares y cultura, estrenando el speakeasy “Santa’s Secret”.

En Wyndham Palmas celebramos la Navidad desde lo más auténtico de nuestra cultura: la música, la familia y la gastronomía que nos define, reflejando el espíritu puertorriqueño en cada experiencia. ” — Carlos Chávez, Gerente General

HUMACAO, PUERTO RICO, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Wyndham Palmas Beach & Golf Boutique Resort inaugura oficialmente la temporada navideña en Puerto Rico con un calendario lleno de experiencias culturales, gastronómicas y festivas que celebran la esencia de la Navidad boricua. Este año, el resort presenta una programación cuidadosamente diseñada para honrar la tradición, elevar la cocina local y sorprender a los huéspedes con conceptos únicos que solo se vivirán en Palmas.La celebración comienza este próximo sábado con el Encendido Navideño y un mercado navideño, un evento abierto para todos los huéspedes que incluirá música en vivo, actividades familiares, decorado de galletas, cartas a Santa Claus y el tradicional encendido del árbol, acompañado de una visita especial desde el Polo Norte, creando un ambiente ideal para comenzar la época más especial del año. Los invitados tendrán la oportunidad de comenzar sus compras navideñas con la participación de artesanos y empresarios locales.“En Wyndham Palmas celebramos la Navidad desde lo más auténtico de nuestra cultura: la música, la familia y la gastronomía que nos define. Nuestro objetivo es que cada huésped pueda sentir el espíritu puertorriqueño desde que llega hasta que se despide”, expresó Carlo Chávez, Gerente General.Gastronomía Navideña con esencia puertorriqueñaLa propuesta culinaria de la temporada estará liderada por el talentoso Chef Daniel Lugo, de Trova Coastal Kitchen, quien ha creado una serie de experiencias gastronómicas que combinan tradición y creatividad. Entre ellas se encuentran:• La navidad comienza con la Tradicional Cena de Acción de Gracias, con menú de 4 cursos diseñado por Daniel Luego• Cena de Nochebuena y Cena de Navidad, ambas con menús inspirados en sabores locales y técnicas contemporáneas.• Experiencias de degustación navideñas de cinco cursos durante todo diciembre, con platos inspirados en ingredientes festivos y maridajes cuidadosamente seleccionados.• Coquito Martini y Coquito Latte, disponibles en Botica Bar y Café 1736, resaltando sabores clásicos de temporada.Estas experiencias forman parte de la guía festiva, disponible para consulta de la prensa local, donde se detalla la programación completa de noviembre a enero, incluyendo actividades culturales, música, cine navideño y celebraciones de Año Nuevo. El hotel ofrece también un programa de bienestar diario con clases de Yoga y Pilates, para comenzar el día renovado.El gran secreto de la Navidad en Wyndham Palmas : un speakeasy exclusivoEste año, Wyndham Palmas presenta una experiencia inédita en la región: un speakeasy navideño secreto, disponible únicamente para aquellos seleccionados para descubrir “El Secreto de Santa”. Este espacio oculto dentro del hotel ofrecerá cocteles de temporada creados por mixólogos expertos, un ambiente íntimo y festivo, y una atmósfera envolvente diseñada para ser la sorpresa más exclusiva de la Navidad en Palmas. El espacio inaugura desde el 25 de noviembre hasta el 1ro de enero del 2026.Una Navidad para desconectar, celebrar y disfrutarCon actividades como mercados artesanales, música en vivo, noches de cine navideño, experiencias culinarias y eventos familiares, Wyndham Palmas convierte la magia de la Navidad en un suceso vibrante que une tradición, hospitalidad y el encanto único del Caribe.La gerencia del hotel también anuncia su tan esperada celebración de fin de año, Noche en Blanco, con música en vivo, pleneros, comida típica y más. Los boletos ya están a la venta por Ticketera Para más información sobre la programación navideña, actividades culinarias y para reservar tu estadía de temporada visita el siguiente enlace, Navidad en Wyndham Palmas o comuníquese al 787-247-7979.###Acerca del Wyndham Palmas Beach & Golf Boutique ResortWyndham Palmas Beach & Golf Boutique Resort es un refugio tropical ubicado en el corazón de la exclusiva comunidad de Palmas del Mar en Humacao, Puerto Rico. Rodeado de playas serenas, exuberante naturaleza y un vibrante estilo de vida caribeño, el resort ofrece una experiencia boutique diseñada para desconectar y disfrutar.La propiedad cuenta con dos piscinas distintivas, el reconocido restaurante Trova liderado por el aclamado chef Daniel Lugo, el bar artesanal Botica, acceso directo a uno de los complejos de tenis y pickleball más grandes del Caribe, campos de golf de clase mundial diseñados por Rees Jones y Gary Player, así como experiencias ecuestres, senderos naturales y la impresionante Reserva del Bosque Pterocarpus.Con un enfoque en bienestar, gastronomía local y hospitalidad personalizada, Wyndham Palmas combina la comodidad moderna con el encanto auténtico de Puerto Rico, creando un destino ideal para familias, parejas y viajeros que buscan una escapada inolvidable.Acerca de LionGroveLionGrove es una reconocida firma de inversión en hospitalidad, integrada por profesionales con una combinación excepcional de experiencia en inversiones y operaciones, adquirida en algunas de las empresas más prestigiosas de capital privado, banca de inversión y hospitalidad a nivel mundial. El equipo de LionGrove une la disciplina estratégica de expertos con trayectoria en Wall Street con una visión creativa y una profunda pasión por la hospitalidad, características que distinguen a los grandes hoteleros.La firma se dedica a adquirir y maximizar el valor de hoteles y resorts ubicados en mercados sólidos de los Estados Unidos y sus territorios. LionGrove y sus afiliadas mantienen oficinas en San Juan y Miami.Contacto de prensa:Marilin Rosario CuevasDirectora de Comunicaciones, Wyndham Palmasmarilin.rosario@wyndhamriomar.com787-308-5348Xiomara RodríguezRodz Marketing & CommunicationsXio.Rodz@rodzmarcom.com(407) 680-4821

