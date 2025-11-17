El Wyndham Grand Rio Mar presenta su renovación de $60 millones, incluyendo nuevas experiencias y amenidades

Habitaciones completamente remodeladas Turtle Cove - Una de las piscinas totalmente renovadas

Wyndham Grand Rio Mar revela su renovación de $60M y estrena la temporada festiva con nuevas experiencias, amenidades y sorpresas para sus huéspedes.

Esta transformación honra la esencia de Puerto Rico y eleva a Wyndham Grand Rio Mar como símbolo de una nueva era hotelera, donde diseño, gastronomía y bienestar crean experiencias únicas.” — Andro Nordase-León

RIO GRANDE, PR, PUERTO RICO, November 17, 2025 / EINPresswire.com / -- El Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach & Golf Resort anuncia oficialmente su transformación de $60 millones completándose para el 17 de diciembre de este año, un proyecto que redefine la hospitalidad en Puerto Rico y consolida al resort como un motor clave del turismo en la región este de la isla.Ubicado entre el majestuoso Bosque Nacional El Yunque y las aguas del Océano Atlántico, el resort de 246 hectáreas combina una historia icónica con una visión moderna de lujo accesible. La inversión, realizada por LionGrove, empresa líder en inversiones hoteleras con base en San Juan y Miami, representa una apuesta firme por el crecimiento del turismo de alto nivel en Puerto Rico y la creación de nuevas oportunidades económicas locales.“Esta transformación celebra la esencia de Puerto Rico, su cultura, hospitalidad y belleza natural, mientras eleva su posición como destino turístico de clase mundial”, destacó Andro Nodarse-León, principal oficial ejecutivo de LionGrove. “El nuevo Wyndham Grand Rio Mar simboliza una nueva era en la industria hotelera de la isla, donde el diseño, la gastronomía, el entretenimiento y el bienestar se combinan para ofrecer experiencias únicas a huéspedes locales e internacionales.”La transformación abarca una renovación total de 400 habitaciones y suites, tres áreas de piscina rediseñadas, nuevos espacios gastronómicos y la creación de The Vault Speakeasy Cabaret, ubicado dentro del renovado Casino Rio Mar & Sportsbook Lounge, único centro de apuestas deportivas en el noreste de la isla.El rediseño fue liderado por las prestigiosas firmas Wimberly Allison Tong & Goo (WATG) y Jeffrey Beers International, quienes lograron una fusión entre elegancia contemporánea y el espíritu tropical de la isla. Las habitaciones reflejan los tonos del Caribe con materiales naturales, amplios balcones y tecnología moderna.El resort también amplió su oferta culinaria, con diez restaurantes que celebran la diversidad gastronómica del Caribe. Entre ellos destacan Roots Coastal Kitchen, liderado por el chef ejecutivo Ramón Carrillo junto a los reconocidos chefs Jeff McInnis, finalista al premio James Beard, y Janine Booth; Palio, con cocina siciliana contemporánea; y Caicu, un bar de cócteles artesanales ubicado en el majestuoso lobby.La experiencia de bienestar se complementa con el nuevo El Yunque Spa, inspirado en la naturaleza y los rituales de sanación locales, así como un centro de golf con dos campos de campeonato, un centro de raqueta de primer nivel, y cinco piscinas frente al mar, entre ellas el nuevo Aura Adult Swim Lounge, exclusivo para adultos que busquen un espacio sofisticado y con la vibra de un club de playa. Turtle Cove Adventure Pool, diseñado para familias y niños de todas las edades, rediseñado con dos impresionantes toboganes y el Coquí Splash Pool, parque acuático para los más pequeños.Impacto económico y posicionamiento estratégicoLa inversión de LionGrove refuerza el compromiso del sector privado con el desarrollo de infraestructura turística en Puerto Rico, generando empleos directos e indirectos y atrayendo un segmento de viajeros con alto poder adquisitivo.Con esta renovación, Wyndham Grand Rio Mar no solo se reposiciona como un destino turístico, sino también como un punto clave para reuniones, convenciones y eventos corporativos, con más de 9.000 metros cuadrados de espacios interiores y exteriores para grupos y celebraciones.Una temporada festiva que celebra el renacer de Río MarEl resort completa las renovaciones el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con la temporada navideña. Los visitantes podrán disfrutar de una agenda festiva que incluye cenas especiales de Acción de Gracias, Nochebuena y Navidad, una Gran Gala Caribeña de Año Nuevo en su emblemático Ballroom y eventos familiares hasta el Día de Reyes.Los residentes locales también podrán participar en las experiencias culinarias y de entretenimiento sin necesidad de hospedarse, aunque quienes lo hagan disfrutarán de todas las amenidades de la propiedad: piscinas, spa, golf, gastronomía, cabaré y una playa privada.Acerca del Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach & Golf ResortUbicado en 607 acres a lo largo de dos millas de playa dorada, junto al Bosque Nacional El Yunque y al río Mameyes. Este exuberante resort cuenta con 10 opciones gastronómicas, 100,000 pies cuadrados de espacios para eventos interiores y al aire libre, un casino de 7,000 pies cuadrados un centro de apuestas deportivas y cabaré, dos campos de golf de 18 hoyos de clase mundial, un spa y gimnasio de 7,000 pies cuadrados, múltiples salones y espacios de entretenimiento, un centro internacional de tenis y pickleball y cinco piscinas frente al mar.Acerca de LionGroveLionGrove es una reconocida firma de inversión en hospitalidad, integrada por profesionales con una combinación excepcional de experiencia en inversiones y operaciones, adquirida en algunas de las empresas más prestigiosas de capital privado, banca de inversión y hospitalidad a nivel mundial. El equipo de LionGrove une la disciplina estratégica de expertos con trayectoria en Wall Street con una visión creativa y una profunda pasión por la hospitalidad, características que distinguen a los grandes hoteleros.La firma se dedica a adquirir y maximizar el valor de hoteles y resorts ubicados en mercados sólidos de los Estados Unidos y sus territorios. LionGrove y sus afiliadas mantienen oficinas en San Juan y Miami.

