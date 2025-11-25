大湾区影响力持续扩大：47所学校及机构入围2026年度大湾区教育奖项

Meet all the winners from the inaugural GBA School Awards 2025! Meet your peers, celebrate education in the Greater Bay Area

本届申请数量实现重大突破，参与量同比增长40%，共收到来自大湾区60余所学校及机构的120余份申请参与。

我们欣喜地看到本届申请量在大湾区实现40%的增长，这印证了教育界对追求卓越的共同信念。” — 21世纪学习创始人兼首席执行官贾斯汀·哈德曼

HONG KONG, HONG KONG, November 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- 由21世纪学习（21CL）主办的2026年度大湾区教育奖项今日公布第二届入围名单。本届申请数量实现重大突破，参与量同比增长40%，共收到来自大湾区60余所学校及机构的120余份申请参与。

恭喜所有入围机构，你们以卓越表现、创新精神和对区域教育发展的坚定承诺成为行业典范。完整入围名单如下：

课后服务机构

- 岳烽教育

- Babel Film Workshop

- Novalearn Limited

艺术教育奖（K-12）

- 香港美國學校

- 深圳市南山外籍人员子女学校

- 佛山市霍利斯外籍人员子女学校

- 大光德萃書院

艺术教育奖（小学组）

- 英基學校協會

- 广州天河爱莎外籍人员子女学校

- 滬江維多利亞學校

体育教育奖

- 德思齊加拿大國際學校

- 啟歷學校

- 深圳市蛇口外籍人员子女学校

多元公平共融奖

- 德思齊加拿大國際學校

- ICHK Secondary

- 滬江維多利亞學校

幼儿教育中心

- Baumhaus Concepts Limited

- 广州天河爱莎外籍人员子女学校

- 蒙特梭利國際學校

- 澳門國際學校

教育科技项目奖

- 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学

- 深圳市南山外籍人员子女学校

- 啓新書院

- 滬江維多利亞學校

- 耀中國際學校

教育科技方案奖

- 同行伴學有限公司

- Novalearn Limited

- 北京奥塔斯科技有限公司

教育服务供应商

- 国际SOS（香港）有限公司

- Rakoon Design Limited

- Steelcase Learning

体验式学习项目

- 澳門陳瑞祺永援中學

- 漢基國際學校

- 康樂園國際學校

- 香港李寶椿聯合世界書院

- 滬江維多利亞學校

体验式学习供应商

- Babel Film Workshop

- Camp Beaumont Asia

- 環太平洋集團(香港)有限公司

- 香港外展訓練學校

- 北京融汇通旅行社有限公司

- 碧山教育

创新校园设施奖

- 广州美国人外籍人员子女学校

- 广州市加拿大外籍人员子女学校

- 荔湾爱莎国际学校

创新市场推广奖

- Hong Kong International School

- 深圳市南山外籍人员子女学校

- 滬江維多利亞學校

创新教学奖（K-12）

- 漢基國際學校

- 香港學堂國際學校

- 香港李寶椿聯合世界書院

- 天主教慈幼會伍少梅中學

- 耀中國際學校

创新教学奖（小学组）

- 百卉九江書院

- 蒙特梭利國際學校

专业发展与教职工培训奖

- 广州美国人外籍人员子女学校

- 广州天河爱莎外籍人员子女学校

学校图书馆奖

- 九龍小學

- 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

- 康樂園國際學校

- 广州天河爱莎外籍人员子女学校

- 啓新書院

校园健康生态奖

- 香港學堂國際學校

- 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

- 天主教慈幼會伍少梅中學

- 滬江維多利亞學校

- 耀中國際學校

服务型学习奖

- 香港美國學校

- Hong Kong International School

- 广州天河爱莎外籍人员子女学校

- 啟歷學校

STEAM教育奖

- American International School Hong Kong

- 香港美國學校

- 聖道百卉書院

- 香港斯坦福美國學校

- 澳門國際學校

战略规划奖

- 深圳市南山外籍人员子女学校

- 啟歷學校

学生自主能力奖

- 啓新書院

- 蒙特梭利國際學校

- 滬江維多利亞學校

- 香港威雅學校

学生领导力奖

- American International School Hong Kong

- 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

- 深圳市蛇口外籍人员子女学校

- 滬江維多利亞學校

- West Island School

颁奖盛典邀请

诚邀各位教育工作者、学校领导及行业专家莅临2026年3月12日在香港举行的颁奖晚宴，共同见证获奖机构的荣耀时刻。这场盛会旨在表彰杰出贡献、促进行业交流，即刻预约席位。

关联活动

本届颁奖礼将与第17届21CLHK年会同步举行，2026年会主题定为"复杂世界中的教育创新"。

地理说明

"大湾区"涵盖香港、澳门两个特别行政区，以及广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市。

关于主办方

21世纪学习（21CL）通过高端会议与活动践行"构建学习者社群"的使命，旗下项目包括：21世纪学习香港年会、大湾区教育卓越奖、人工智能与教育未来峰会（AIFE）、PHASE教育健康峰会、OFFSEAS户外教育峰会、教育领导力峰会（Lead To Succeed）等。凭借在教育领导力、专业发展、教育科技及进阶教学法的深厚积淀，21CL同时为学校提供咨询与专业培训服务。

GBA School Awards 2025 - Highlights from the inaugural event!

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.