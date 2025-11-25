AgendaPro cierra Serie B US$35M y acelera en Perú, digitalizando el mercado de belleza y bienestar valorado en S/7.200M

AgendaPro cierra Serie B de US$35M e irrumpe en Perú, mercado de S/7.200M. Digitaliza 20 mil negocios de belleza/salud; sus usuarios crecen en ingresos 82%

Perú se distingue por tener negocios muy orientados al servicio de calidad, que demandan tecnología para competir. Nuestro compromiso es ayuda a los emprendedores peruanos a crecer sus ingresos” — Julio Guzmán, CEO de AgendaPro.

LIMA, PERU, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- En un país donde la imagen personal y el cuidado de la salud se han consolidado como una prioridad de consumo, miles de negocios de servicios por cita están dejando atrás la gestión tradicional. Salones de belleza, barberías, centros de estética, spas y clínicas en Perú se preparan para la adopción masiva de tecnología. En este contexto, AgendaPro —la plataforma líder de gestión para negocios de servicios en América Latina— anunció el cierre de una ronda Serie B por US$35 millones, liderada por Riverwood Capital con participación de Kayyak Ventures, y enfoca su crecimiento acelerado en el mercado peruano.💰 Perú: Un mercado de cuidado personal que supera los S/7.000 millonesLa industria de servicios por cita en Perú es un motor económico robusto y en crecimiento, impulsado por una clase media que prioriza el bienestar y la estética.Valor del Mercado: El mercado peruano de productos cosméticos y de cuidado personal alcanzó un valor estimado de S/7.200 millones al cierre de 2024 (cerca de US$1.900 millones), proyectando un crecimiento constante.Gasto Sostenido: Perú se mantiene como uno de los mercados de mayor dinamismo de la región andina, con un gasto per cápita en cosméticos y artículos de tocador que ha mostrado resiliencia y crecimiento, especialmente en los segmentos premium y de bienestar.Volumen de Negocios: Se estima que existen más de 15.000 establecimientos formales de belleza y cuidado personal (salones, barberías y spas) en Lima Metropolitana y las principales provincias, además de un universo significativo de profesionales independientes que necesitan herramientas de gestión.Adopción Digital: La penetración del e-commerce y las transacciones digitales sigue en aumento, creando el ambiente perfecto para que los negocios de servicios migren a sistemas que permitan reservas y pagos online.Hoy, más de 20.000 negocios —que agrupan a 135.000 profesionales— gestionan su operación diaria con AgendaPro en la región , procesando en conjunto más de 100 millones de citas y atendiendo a 30 millones de clientes finales.🚀 Resultados comprobados: Más que un softwareLa plataforma de AgendaPro va más allá de la simple agendación, ofreciendo un sistema operativo integral que combina: reservas 24/7, recordatorios automáticos, pagos integrados, herramientas de marketing y control avanzado de caja y comisiones.En promedio, los negocios que implementan AgendaPro reportan un incremento del 82% en sus ingresos, resultado de una gestión más eficiente, la reducción de inasistencias y una mejor experiencia para el cliente final.“Perú se distingue por tener consumidores exigentes y negocios muy orientados al servicio de calidad, que demandan tecnología para competir. Nuestro compromiso es ser el socio tecnológico que ayuda a los emprendedores peruanos a multiplicar sus ingresos, reducir las citas perdidas y optimizar la gestión de sus equipos con datos e inteligencia artificial”, afirma Julio Guzmán, cofundador y CEO de AgendaPro.El cierre de esta ronda Serie B le permitirá a AgendaPro reforzar su equipo en Lima, adaptar sus funcionalidades a las normativas de facturación locales y consolidar su presencia como la solución tecnológica estándar para el sector de belleza, salud y bienestar en Perú.Sobre Riverwood CapitalRiverwood Capital es una firma global de capital privado que invierte en empresas tecnológicas de alto crecimiento. Con oficinas en Menlo Park, Miami, Nueva York y São Paulo, combina capital, experiencia operativa y visión estratégica para escalar negocios a nivel global.Sobre AgendaProAgendaPro es la plataforma integral para negocios de servicios por cita en América Latina. Sus herramientas de inteligencia artificial y funciones adaptadas a la normativa local han convertido a agendapro.com en el aliado de más de 20.000 negocios y 135.000 profesionales en la región.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.