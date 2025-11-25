AgendaPro levanta US$35 millones en serie B, apuesta por Argentina para digitalizar negocios de belleza y estética

AgendaPro cierra Serie B de US$35M liderada por Riverwood y apuesta fuerte por Argentina para digitalizar miles de negocios de belleza y bienestar.

AgendaPro ha construido un producto robusto, moderno y adaptable que responde a necesidades reales de Latinoamerica. Estamos muy entusiasmados de apoyar su crecimiento y su misión” — Álvarez-Demalde

BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- En un mercado desafiante, donde cada turno cuenta y la eficiencia marca la diferencia entre crecer o solo sobrevivir, miles de salones de belleza, centros de estética, spas, barberías y clínicas en Argentina están dejando atrás la agenda de papel. En ese contexto, AgendaPro la plataforma líder de gestión para negocios de servicios en América Latina anuncia el cierre de una ronda Serie B por US$35 millones liderada por Riverwood Capital , con participación de Kayyak Ventures, y pone a Argentina en el centro de su próxima fase de expansión.La industria de servicios por turno en Argentina atraviesa una transformación digital acelerada: clientes que exigen reservar en segundos, pagar sin fricción y recibir recordatorios automáticos; emprendedores que necesitan controlar ingresos, comisiones y gastos en tiempo real. AgendaPro llega a resolver esa ecuación con un software all-in-one que ya es el “sistema operativo” de miles de negocios de belleza, salud y bienestar en la región.Actualmente, más de 20.000 negocios que agrupan a 135.000 profesionales gestionan su operación diaria con AgendaPro, procesando en conjunto más de 100 millones de turnos y atendiendo a 30 millones de clientes finales en América Latina. Argentina, con polos de consumo y estética en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para la compañía.Mucho más que agendar turnos.La propuesta de valor de AgendaPro va mucho más allá de un calendario en la nube, la plataforma ofrece un ecosistema integral que combina:Reservas online 24/7Pagos integrados y abonosRecordatorios automáticos por WhatsAppMarketing y comunicación con clientesFacturación, cálculo de comisiones y control de cajaInformes avanzados y cumplimiento normativo localTodo en un solo lugar. El objetivo: que dueñas y dueños de negocios puedan enfocarse en hacer crecer su marca, mientras la tecnología se encarga de la operación diaria.“Argentina tiene un ecosistema de servicios vibrante, sofisticado y extremadamente exigente. Vemos un potencial enorme en ayudar a salones, clínicas y centros de estética a profesionalizar su gestión, ordenar sus finanzas y vender más con menos esfuerzo operativo”, afirma Julio Guzmán, cofundador y CEO de AgendaPro.Los resultados respaldan esa apuesta: en promedio, los negocios que implementan AgendaPro reportan un incremento del 82% en sus ingresos, al reducir inasistencias, aumentar la recurrencia de los clientes y mejorar el control del negocio.“En el día a día, simplificar operaciones complejas es lo que marca la diferencia. AgendaPro no es solo software; es un socio tecnológico que entiende las particularidades de cada mercado y las traduce en soluciones escalables que funcionan desde el primer turno agendado”, agrega Guzmán.Un mercado masivo que pedía tecnología de otro nivelPara Francisco Álvarez-Demalde, cofundador y socio director de Riverwood Capital, la apuesta por AgendaPro responde a un diagnóstico claro: el segmento de servicios por turno en la región estaba desatendido por soluciones tecnológicas de alto nivel.Con operaciones en Chile, México, Colombia, Perú, Argentina y otros mercados, AgendaPro se consolida como una de las plataformas tecnológicas más influyentes para el sector de servicios por turno. Su capacidad para escalar operaciones y adaptarse a las prácticas, regulaciones y hábitos de consumo de cada país la ha convertido en un aliado estratégico para miles de negocios en la región.Sobre AgendaProAgendaPro es la plataforma integral para negocios de servicios por turno en América Latina. Integra en un solo sistema la programación de turnos, pagos, facturación, marketing, comunicación con clientes y reportes de desempeño. Sus herramientas de inteligencia artificial y funciones adaptadas a la normativa local han convertido a AgendaPro en el aliado de más de 20.000 negocios y 135.000 profesionales en la región. Más información en: agendapro.com Sobre Riverwood CapitalRiverwood Capital es una firma global de capital privado que invierte en empresas tecnológicas de alto crecimiento. Con oficinas en Menlo Park, Miami, Nueva York y São Paulo, combina capital, experiencia operativa y visión estratégica para escalar negocios a nivel global. Más información en: www.riverwoodcapital.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.