AgendaPro cierra Serie B por US$35 millones y se expande en Colombia para digitalizar negocios de belleza y bienestar

AgendaPro cierra Serie B de US$35M e irrumpe en Colombia, mercado de US$2.8B. Digitaliza 20K negocios de belleza/salud; usuarios ven +82% ingresos

Colombia es uno de los mercados más dinámicos de la región en belleza y bienestar. Los emprendedores necesitan herramientas a la altura de la experiencia que entregan. Nuestro compromiso es ayudarles.” — Julio Guzmán, CEO de AgendaPro.

BOGOTá, BOGOTá, COLOMBIA, November 25, 2025 / EINPresswire.com / -- En un país donde la estética, el cuidado personal y el bienestar son parte del día a día, miles de salones de belleza, barberías, centros de estética, spas y clínicas en Colombia están dejando atrás la agenda de papel y las planillas manuales. Este mercado masivo está listo para el salto digital.En ese contexto, AgendaPro —la plataforma líder de gestión para negocios de servicios en América Latina— anunció el cierre de una ronda Serie B por US$35 millones, liderada por Riverwood Capital con participación de Kayyak Ventures, y se prepara para un crecimiento acelerado en el mercado colombiano.🇨🇴 Colombia: Un mercado masivo de miles de millones de dólaresLa industria de servicios por cita en Colombia vive un proceso intenso de profesionalización y digitalización, respaldada por cifras contundentes:- Valor del Mercado: El mercado colombiano de productos cosméticos y de cuidado personal alcanzó un valor estimado de US$2.884 millones al cierre de 2024, con proyecciones de un crecimiento anual compuesto (CAGR) superior al 4,7% en los próximos cinco años (2025-2030).- Gasto Per Cápita: El gasto de los hogares colombianos en productos de cuidado personal fue de aproximadamente $20,62 billones de pesos (cerca de US$4.500 millones) en 2024, lo que representa cerca del 2% del gasto total de los hogares.-Volumen de Negocios: La Encuesta de Micronegocios del DANE (2019) ya registraba más de 261.000 micronegocios dedicados a la peluquería y otros tratamientos de belleza, evidenciando una base enorme de emprendedores que necesitan profesionalizar su gestión.- Digitalización Pendiente: En 2019, solo el 45,9% de los micronegocios de peluquería reportó tener acceso a internet, subrayando la gran oportunidad de adopción de software de gestión en el sector.En este entorno de alto consumo y expansión, negocios que necesitan controlar caja, comisiones y flujo de clientes en tiempo real. Ahí es donde AgendaPro entra como el “sistema operativo” del negocio.El impacto real de AgendaPro: Cifras de la regiónHoy, más de 20.000 negocios —que agrupan a 135.000 profesionales— gestionan su operación diaria con AgendaPro en latinoamérica , procesando en conjunto más de 100 millones de citas y atendiendo a 30 millones de clientes finales.La promesa de valor de la plataforma se traduce en resultados directos para los negocios:- Aumento de Ingresos: Los negocios que implementan AgendaPro reportan un incremento promedio del 82% en sus ingresos gracias a una mejor organización y optimización de sus recursos.- Ahorro de Tiempo y Mayor Recurrencia: La integración de reservas online 24/7 y recordatorios automáticos por WhatsApp se traduce en menos citas perdidas, mejor comunicación y aumento de la recurrencia de clientes.“Colombia es uno de los mercados más dinámicos de la región en belleza, salud y bienestar. Vemos emprendedores muy sofisticados, con marcas fuertes, que necesitan herramientas a la altura de la experiencia que entregan. Nuestro compromiso es ayudarles a profesionalizar la gestión, reducir inasistencias, aumentar la recurrencia de clientes y crecer con datos, no con corazonadas”, afirma Julio Guzmán, cofundador y CEO de AgendaPro.Mucho más que agendar una cita La propuesta de valor de AgendaPro va mucho más allá de una agenda online. La plataforma ofrece un ecosistema integral que combina:- Reservas online 24/7.- Recordatorios automáticos por WhatsApp.- Pagos integrados, abonos y control de caja.- Marketing y comunicación con clientes.- Facturación, cálculo de comisiones y control de nómina.- Informes avanzados y herramientas de inteligencia artificial.Con operaciones en Chile, México, Colombia, Perú, Argentina y otros mercados, AgendaPro se consolida como una de las plataformas tecnológicas más influyentes para el sector de servicios por cita. En Colombia, la compañía reforzará su equipo local y expandirá su red de soporte para convertirse en el estándar de gestión para negocios de belleza, salud y bienestar.Sobre Riverwood CapitalRiverwood Capital es una firma global de capital privado que invierte en empresas tecnológicas de alto crecimiento. Con oficinas en Menlo Park, Miami, Nueva York y São Paulo, combina capital, experiencia operativa y visión estratégica para escalar negocios a nivel global. Más información en: www.riverwoodcapital.com Sobre AgendaProAgendaPro es la plataforma integral para negocios de servicios por cita en América Latina. Integra en un solo sistema la programación de citas, pagos, facturación, marketing, comunicación con clientes y reportes de desempeño. Sus herramientas de inteligencia artificial y funciones adaptadas a la normativa local han convertido a AgendaPro en el aliado de más de 20.000 negocios y 135.000 profesionales en la región. Más información en: www.agendapro.com

