모스빌드와 코리아빌드위크, 한국-러시아 건설 산업 협력 강화 위한 전략적 협력 파트너십(MOU) 체결
이번 협약은 한국의 혁신적인 건설 기술, 산업 경쟁력과 약 1,850억 달러 규모로 급성장하고 있는 러시아 건설·인프라 시장을 결합함으로써, 양국을 대표하는 두 산업 플랫폼 간 새로운 협력의 장을 열었다.
1986년 설립된 코리아빌드위크는 건설 산업 전 분야를 아우르며 매년 900여 개 브랜드와 수만 명의 업계 전문가가 참가하는 아시아 대표 건설, 건축산업의 비즈니스 플랫폼으로 자리매김하고 있다. 특히 디지털 건설, 고기능 자재, 인테리어 디자인 분야의 선도적인 기술력은 러시아 및 유라시아 전역의 바이어와 글로벌 공급업체를 연결하려는 모스빌드의 비전과도 맞닿아 있다.
양측은 이번 협력을 통해 한·러 건설 산업 간 무역 및 기술 교류를 강화하고, 한국의 건축자재 및 기술 기업의 러시아 주요 인프라 프로젝트에 진출할 수 있도록 지원하는 한편, 러시아 개발사, 건축가, 유통업체의 한국 건축 기술 및 자재 접근성을 확대할 수 있도록 공동의 목표를 추진할 예정이다.
ITE 그룹의 야코프 시로먀트니코프(Yakov Syromyatnikov) 그룹 이벤트 디렉터는 “이번 협력은 한국의 혁신적인 건설 산업과 러시아의 확대되는 시장 수요를 연결하는 공동의 비전을 실현한 것”이라며, “모스빌드와 코리아빌드위크는 기술과 디자인, 지속가능한 건설 기술 분야에서의 협력을 통해 양국 건설 산업의 성장과 교류 확대에 기여할 것"이라고 밝혔다.
이번 파트너십은 2026년 3월 31일부터 4월 3일까지 모스크바 크로커스 엑스포에서 열리는 ‘모스빌드 2026’에서 선보일 예정이다. 행사 기간 중 운영되는 ‘코리아빌드위크’ 존에서는 한국의 주요 건축자재 및 기술 기업이 참가해 차세대 제품과 기술을 선보일 예정이다.
________________________________________
모스빌드(MosBuild) 소개
모스빌드는 유라시아 최대의 건축 및 마감재 전시회로, 매년 8만 명 이상의 업계 전문가와 1,200개 이상의 참가사가 모입니다. 이 행사는 러시아 및 CIS 전역의 제조업체, 공급업체, 구매자를 위한 주요 비즈니스 허브 역할을 하며, 세계에서 가장 역동적인 건설 시장 중 하나에서 연결, 조달, 성장을 위한 플랫폼을 제공합니다.
웹사이트: www.mosbuildexpo.com
코리아빌드위크(KOREA BUILD WEEK) 소개
코리아빌드위크는 한국 최대이자 가장 오랜 역사를 가진 건설·건축·인테리어 전시회로, 1986년을 시작으로 건축 자재, 스마트 건설, 인테리어 디자인 분야의 혁신 기술을 선보이는 아시아 대표 산업 플랫폼으로 자리매김하였다. 매년 건설사, 건축가, 인테리어 디자이너들이 한자리에 모여 건설 산업의 최신 트렌드를 비즈니스 네트워킹을 공유하는 MUST-SEE 전시회로 평가받고 있다.
웹사이트: www.koreabuild.co.kr/eng-kintex/
