Mussel Harvesting Closes on the South Coast

The Oregon Department of Agriculture (ODA) and the Oregon Department of Fish and Wildlife (ODFW) announce a closure on the south coast for mussel harvesting. Recent mussel samples indicate the marine biotoxin paralytic shellfish toxin has risen above the closure limit on our south coast.

Mussel harvesting is now closed from Cape Blanco to the California border. Mussel harvesting remains open from the Washington border to Cape Blanco.

Razor clam harvesting remains closed from Cape Blanco to the California border for high levels of the marine biotoxin domoic acid. Razor clam harvesting remains open from the Washington border to Cape Blanco.

Recreational bay clam and crab harvesting are open along the entire Oregon coast. Coastal scallops are not affected by biotoxin closures when only the adductor muscle is eaten. ODA does not recommend eating whole scallops. Commercial shellfish products remain safe for consumers.

Oregon Department of Agriculture will continue to test for shellfish toxins weekly, as tides and weather permit. Reopening an area closed for biotoxins requires two consecutive tests with results below the closure limit. Contact Oregon Department of Fish and Wildlife for recreational license requirements, permits, rules and limits.

For more information call Oregon Department of Agriculture's (ODA) shellfish biotoxin safety hotline at (800) 448-2474, the Food Safety Shellfish Desk at (503) 986-4726, or visit the ODA recreational shellfish biotoxin closures webpage.

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón (ODFW) anuncian el cierre temporal de la recolección de mejillones en la costa sur. Las muestras recientes de mejillones indican que la biotoxina marina paralizante (toxina paralizante de mariscos) ha superado el límite permitido en nuestra costa sur.

La recolección de mejillones está actualmente prohibida desde Cabo Blanco hasta la frontera con California. La recolección de mejillones permanece permitida desde la frontera de Washington hasta Cape Blanco.

La extracción de almejas navaja permanece prohibida desde Cabo Blanco hasta la frontera con California debido a los altos niveles de la biotoxina marina ácido domoico. La extracción de almejas navaja sigue permitida desde la frontera de Washington hasta Cape Blanco.

La recolección recreativa de almejas de bahía y cangrejos está abierta a lo largo de toda la costa de Oregón. Las vieiras costeras no se ven afectadas por las vedas por biotoxina cuando solo se consume el músculo aductor. El ODA no recomienda consumir vieiras enteras. Los productos comerciales de mariscos siguen siendo seguros para los consumidores.

El Departamento de Agricultura de Oregón seguirá realizando pruebas de toxinas en mariscos semanalmente, según lo permitan las mareas y el clima. Para reabrir un área cerrada por biotoxinas se requieren dos pruebas consecutivas con resultados por debajo del límite de cierre. Comuníquese con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón para obtener información sobre los requisitos, permisos, reglas y límites de licencias recreativas.

Para obtener más información, llame a la línea directa de seguridad de biotoxinas en mariscos del Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) al (800) 448-2474, al Servicio de Seguridad Alimentaria de Mariscos al (503) 986-4726 o visite la página web de cierres de mariscos recreativos por biotoxinas del ODA.