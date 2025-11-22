Recent Federal Hemp Changes: What They Mean for Oregon

A new federal spending bill includes several updates to the definition and regulation of hemp at the national level. These changes have prompted questions, so ODA is providing this information to clarify what the federal updates mean for Oregon at this time.

Key Point: Most federal changes do not take effect until November 2026.

During this transition period, Oregon’s hemp program will continue operating under current Oregon laws and rules, including Oregon’s existing definition of total THC.

ODA is also currently accepting public comments on hemp rule updates. These proposed changes were developed before the federal legislation was passed and are not related to the federal changes.

Summary of Federal Changes

The new federal language introduces several shifts:

Cannabinoids must naturally occur in the plant to qualify as “hemp-derived.” Cannabinoids created or altered through chemical or synthetic processes would fall outside the hemp definition.

Hemp product “containers” will be limited to no more than 0.4mg total THC on a dry-weight basis.

The bill also defines “container” at the federal level for the first time, with additional details to be provided by the US Food and Drug Administration (FDA).

For the first time, federal law distinguishes between:

This distinction has not previously existed in federal statute and may require future alignment in state law or rule.

FDA Directives (90-Day Timeline)

Within 90 days, the FDA must publish:

These lists and definitions will significantly shape how federal agencies and states interpret and implement the new requirements.

How This Overlaps with Oregon Law

Oregon already uses a total THC standard.

Oregon calculates total THC using:

(delta-9-THCA × 0.877) + delta-9-THC

This formula accounts for the conversion of THCA to delta-9 THC when heated. The new federal language does not clarify whether it will use a similar conversion factor or simply add the raw laboratory values .

Depending on how federal agencies interpret the requirement, the federal definition of “total THC” could become higher or lower than Oregon’s current calculation.

Oregon statute gives ODA flexibility.

ORS 571.269 allows ODA to define THC concentration requirements in rule, giving Oregon room to adjust once federal guidance is released.

Practical Effects for Oregon (Right Now)

Future impacts could include:

Next Steps

ODA is closely reviewing the federal bill and will monitor FDA and USDA actions over the next year. As federal agencies release guidance, ODA will share updates and begin evaluating changes needed to keep Oregon’s program in compliance.

Any future changes to Oregon hemp rules will occur through the public rulemaking process, with opportunities for growers, processors, vendors, and community members to provide input.

Corregido federales para los recipientes

Recientes cambios federales sobre el cáñamo: Qué significan para Oregón

Un nuevo proyecto de ley de gastos federales incluye varias actualizaciones de la definición y regulación del cáñamo a escala nacional. Estos cambios han suscitado preguntas, por lo que el ODA proporciona esta información para aclarar lo que las actualizaciones federales significan para Oregón en este momento.

Punto clave: La mayoría de los cambios federales no entran en vigor hasta noviembre de 2026.

Durante este período de transición, el programa de cáñamo de Oregón seguirá funcionando de acuerdo con las leyes y normas vigentes en Oregón, incluyendo la definición actual en Oregón de THC total.

El ODA también está aceptando comentarios del público sobre las actualizaciones de las normas del cáñamo. Estos cambios propuestos se desarrollaron antes de que se aprobara la legislación federal y no están relacionados con los cambios federales.

Resumen de los cambios federales

El nuevo lenguaje federal introduce varios cambios:

Nueva definición federal de cáñamo y THC total

El cáñamo se definirá como el cannabis que contenga no más de un 0.3% de THC total en peso seco.

en peso seco. A diferencia del cálculo actual de Oregón, el proyecto de ley federal aún no especifica cómo debe calcularse el THC total.

La definición federal parece basarse en una simple suma de THC, THCA y otros isómeros naturales del THC, pero esto no se ha confirmado.

Exclusión de los cannabinoides sintéticos o manufacturados

Los cannabinoides deben estar presentes de forma natural en la planta para ser considerados "derivados del cáñamo". Los cannabinoides creados o alterados mediante procesos químicos o sintéticos quedarían fuera de la definición de cáñamo.

Nuevos límites federales para los recipientes

Los "recipientes" de productos de cáñamo no podrán contener más de un 0.4mg de THC total en peso seco.

El proyecto de ley también define por primera vez el concepto de "recipiente" a nivel federal, con detalles adicionales que proporcionará la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Nuevas definiciones de productos intermedios y finales

Por primera vez, la ley federal distingue entre:

Productos intermedios derivados del cáñamo , y

, y Productos cannabinoides finales derivados del cáñamo

Esta distinción no ha existido previamente en la legislación federal y puede requerir una futura adaptación en la legislación o norma estatal.

Directivas de la FDA (cronología de 90 días)

En un plazo de 90 días, la FDA debe publicar:

Lista de cannabinoides presentes de forma natural en el Cannabis sativa L.

Lista de todos los cannabinoides naturales de clase tetrahidrocannabinol

Lista de otros cannabinoides conocidos con efectos similares al THC

Mayor especificidad en la definición federal de "recipiente"

Estas listas y definiciones determinarán en gran medida la forma en que las agencias federales y los estados interpreten y apliquen los nuevos requisitos.

Coincidencias con la legislación de Oregón

Oregón ya utiliza un estándar de THC total.

Oregón calcula el THC total utilizando:

(delta-9-THCA × 0.877) + delta-9-THC

Esta fórmula toma en cuenta la conversión del THCA en delta-9-THC cuando se calienta. El nuevo lenguaje federal no aclara si utilizará un factor de conversión similar o simplemente sumará los valores brutos de laboratorio.

Dependiendo de cómo interpreten las agencias federales el requisito, la definición federal de "THC total" podría ser superior o inferior al cálculo actual de Oregón.

La ley de Oregón da flexibilidad al ODA.

El estatuto ORS 571.269 permite al ODA definir los requisitos de concentración de THC en una norma, lo que da a Oregón margen para adaptarse una vez que se publiquen las directrices federales.

Efectos prácticos para Oregón (ahora mismo)

No se requieren cambios inmediatos para los titulares de licencias de cáñamo de Oregón.

para los titulares de licencias de cáñamo de Oregón. La normativa actual del ODA no está vinculada a la legislación federal.

está vinculada a la legislación federal. El ODA prevé que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tendrá que actualizar el programa nacional del cáñamo para reflejar las nuevas definiciones federales.

Una vez que el USDA actualice sus requisitos, el ODA evaluará los cambios necesarios en el plan estatal de Oregón aprobado por el USDA.

Los impactos futuros podrían incluir:

Requisitos revisados para las pruebas , dependiendo de cómo definan las agencias federales el "THC total".

, dependiendo de cómo definan las agencias federales el "THC total". Posible incorporación de algunos productos derivados del cáñamo en el sistema de cannabis para uso de adultos de Oregón (regulado por la OLCC).

de Oregón (regulado por la OLCC). Desorganización del mercado , en particular para los productos que superan el límite del 0.4mg de THC total en los recipientes.

, en particular para los productos que superan el límite del 0.4mg de THC total en los recipientes. Requisitos de destrucción de cultivos si el USDA ordena a los estados que apliquen la nueva norma de THC total en las pruebas previas a la cosecha.

Próximos pasos

El ODA está estudiando detenidamente el proyecto de ley federal y seguirá de cerca las actuaciones de la FDA y el USDA a lo largo del próximo año. A medida que las agencias federales publiquen directrices, el ODA compartirá las actualizaciones y comenzará a evaluar los cambios necesarios para mantener el programa de Oregón en cumplimiento.

Cualquier cambio futuro en las normas sobre el cáñamo de Oregón se producirá a través del proceso de reglamentación pública con oportunidades para que cultivadores, procesadores, vendedores y miembros de la comunidad den su opinión.