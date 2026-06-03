Create a Login.gov account today for quick access to essential services during a disaster

The USDA Farm Services Agency (FSA) encourages farmers and ranchers to create a Login.gov account now. Full FSA access requires identification verification which can take 7 to 10 business days for new customers. Login.gov is the secure, single sign-on account that gives you direct access to FSA services including disaster payments, farm program benefits, and loans quickly. Acting right away is important because worsening drought, wildfires, heat waves, and smoke have already caused big losses to crops and livestock.

Setting up a Login.gov account takes about 10 minutes. Once registered, you can use many U.S. federal and state government websites, including FSA and Natural Resources Conservation Service (NRCS). You need an email address and a phone number for extra security. If you want to also access services like Social Security or Veterans Affairs, you’ll need ID documents, such as a state ID or Social Security number.

USDA programs help farmers recover from disasters like severe drought. Governor Tina Kotek has declared a drought in a third of Oregon’s 36 counties. At least four more counties are waiting for approval.

FSA programs include:

The Noninsured Crop Disaster Assistance Program (NAP) provides financial assistance to producers of non-insurable crops when low yields, loss of inventory, or prevented planting occur due to natural disasters including qualifying drought (includes native grass for grazing). Producers must have obtained NAP coverage for the crop year in which the loss occurs.

The Tree Assistance Program (TAP) provides assistance to eligible orchardists and nursery tree growers for qualifying tree, shrub and vine losses due to natural disasters including excessive wind and qualifying drought.

Emergency and non-emergency haying and grazing of Conservation Reserve Program (CRP) acres may be authorized to provide relief to livestock producers in areas affected by a severe drought.

USDA Farm Loans provide a variety of direct and guaranteed farm loans, including operating and direct emergency farm loans, to producers unable to secure commercial financing. Loans can help producers replace essential property, purchase inputs like livestock, equipment, feed and seed, cover family living expenses, or refinance farm-related debts and other needs.

Additionally, FSA has a variety of loan servicing options available for borrowers who are unable to make scheduled payments on their farm loan debt to FSA because of reasons beyond their control.

To find your local Farm Service Agency (FSA) please visit: https://www.farmers.gov/your-business/urban-growers/urban-service-centers

Crea hoy mismo una cuenta en Login.gov para acceder rápidamente a servicios esenciales en caso de catástrofe

La Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anima a los agricultores y ganaderos a crear ahora una cuenta en Login.gov. El acceso completo a la FSA requiere una verificación de identidad que puede tardar entre 7 y 10 días laborables para los nuevos clientes. Login.gov es una cuenta segura de inicio de sesión único que le permite acceder rápidamente y de forma directa a los servicios de la FSA, incluidos los pagos por desastres, las prestaciones de los programas agrícolas y los préstamos. Es importante actuar de inmediato, ya que el empeoramiento de la sequía, los incendios forestales, las olas de calor y el humo ya han causado grandes pérdidas en los cultivos y el ganado.

Crear una cuenta en Login.gov lleva unos 10 minutos. Una vez registrado, podrá utilizar muchos sitios web del Gobierno federal y estatal de EE. UU., incluidos los de la FSA y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS). Necesitará una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para mayor seguridad. Si también desea acceder a servicios como el de la Seguridad Social o el de Asuntos de Veteranos, necesitará documentos de identidad, como un documento de identidad estatal o un número de la Seguridad Social.

Los programas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ayudan a los agricultores a recuperarse de catástrofes como las sequías graves. La gobernadora Tina Kotek ha declarado la sequía en un tercio de los 36 condados de Oregón. Al menos otros cuatro condados están a la espera de que se apruebe la declaración.

Los programas de la FSA incluyen:

El Programa de Desastres para el Forraje del Ganado (LFP) ofrece una compensación a los productores ganaderos que cumplan los requisitos y que hayan sufrido pérdidas de pastos para el ganado cubierto por el programa debido a la sequía en terrenos de propiedad privada o arrendados.

La FSA mantiene una lista de los condados que cumplen los requisitos para el LFP y la actualiza cada jueves.

El Programa de Asistencia de Emergencia para Ganado, Abejas Melíferas y Peces de Cría (ELAP) ofrece a los productores que cumplan los requisitos una compensación por los costes superiores a lo normal derivados del transporte de agua y pienso para el ganado, así como del transporte del ganado a zonas de pastoreo u otras tierras de pastoreo.

El Programa de Asistencia por Desastres en Cultivos No Asegurados (NAP) proporciona asistencia financiera a los productores de cultivos no asegurables cuando se producen bajos rendimientos, pérdida de existencias o imposibilidad de siembra debido a desastres naturales, incluida la sequía que cumpla los requisitos (incluye pastos autóctonos para pastoreo). Los productores deben haber obtenido la cobertura del NAP para la campaña agrícola en la que se produzca la pérdida.

El Programa de Asistencia para Árboles (TAP) proporciona ayuda a los fruticultores y viveristas que cumplan los requisitos por pérdidas de árboles, arbustos y vides que cumplan los requisitos debido a desastres naturales, incluidos el viento excesivo y la sequía que cumpla los requisitos.

El Programa de Conservación de Emergencia (ECP) y el Programa de Restauración Forestal de Emergencia (EFRP) ofrecen a los propietarios de tierras y a los gestores forestales ayuda económica para restaurar tierras agrícolas y estructuras de conservación o bosques dañados, lo que incluye la aplicación de medidas de conservación de agua de emergencia y la sustitución de sistemas de riego dañados.

Se puede autorizar el henificado y el pastoreo, tanto de emergencia como no, en las hectáreas del Programa de Reservas de Conservación (CRP) para proporcionar ayuda a los ganaderos de las zonas afectadas por una sequía grave.

Los préstamos agrícolas del USDA ofrecen una variedad de préstamos agrícolas directos y garantizados, incluidos préstamos agrícolas operativos y de emergencia directos, a productores que no pueden obtener financiación comercial. Los préstamos pueden ayudar a los productores a reemplazar bienes esenciales, adquirir insumos como ganado, equipos, piensos y semillas, cubrir los gastos de manutención de la familia o refinanciar deudas relacionadas con la explotación agrícola y otras necesidades.

Además, la FSA ofrece diversas opciones de gestión de préstamos para los prestatarios que no puedan realizar los pagos programados de su deuda agrícola con la FSA por motivos ajenos a su voluntad.

Para encontrar su Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) local, visite: https://www.farmers.gov/your-b...