그래피온(Graphion Energy Solutions), 라오스 남부 4개 주에 'Ewave' 전기 오토바이 독점 공급 계약 체결 특허 출원된 급속 충전 및 가솔린 오토바이 전기 변환 기술로 라오스 시장 선점

세계 최초 전기 오토바이 급속 충전소 출시

SOUTH KOREA, November 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2025년 11월 17일, 라오스 비엔티안 – 미국 본사의 지속 가능한 전기 오토바이 솔루션 선도기업, 그래피온 에너지 솔루션(Graphion Energy Solutions Inc.)은 라오스에서 'Ewave' 브랜드 전기오토바이 사업을 확장하기 위해 참파 라세 솔레 유한회사(Champa Lasee Sole Co., Ltd.)와 독점 유통 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 협약을 통해 그래피온의 혁신적인 'Ewave' 전기오토바이 솔루션과 세계 최초의 전기오토바이 변환을 위한 급속 충전 기술이 라오스 남부의 주요 4개 주(참파삭, 아타피, 세콩, 살라반)에 공급될 예정입니다.

참파 라세 솔레 유한회사는 'Ewave' 제품 라인의 독점 유통권을 확보하여, 지역에서 전기 모빌리티의 보급을 촉진하게 됩니다. 그래피온의 'Ewave' 급속 충전 인프라는 충전 시간을 단 몇 분으로 단축시켜, 전기오토바이의 보급에 있어 주요 장벽을 해소하는 혁신적인 솔루션으로 자리 잡게 됩니다.

그래피온 에너지 솔루션 대표는 "이번 파트너십은 강력한 'Ewave' 브랜드를 통해 라오스 전역에서 전기 모빌리티를 보급하겠다는 우리의 미션에 있어 중요한 이정표입니다. 우리는 단순한 차량 판매를 넘어 완전한 생태계 구축에 힘쓰고 있습니다. 한국 평택 소재 자회사가 개발한 가솔린 오토바이 전기 변환을 위한 특허 출원 기술은 변환된 오토바이에게 꼭 필요한 혁신을 제공합니다. 이제 라오스 남부의 라이더들은 전기오토바이로의 전환을 더욱 쉽고 확실하게 할 수 있게 되었습니다." 라고 밝혔습니다.

참파 라세 솔레 유한회사 관계자는 "그래피온과의 협력으로 우리는 혁신적인 'Ewave' 브랜드를 지역에 소개하게 되어 기쁩니다. 신뢰할 수 있는 혼다 웨이브 전기 변환 키트와 급속 충전 인프라의 결합은 고객들에게 연료 비용 절감, 안정적인 차량 성능, 그리고 브랜드 충전 편의성을 통한 탁월한 가치를 제공할 것입니다."라고 전했습니다.

유통 파트너십 주요 내용:

- 독점 공급: 참파 라세 솔레 유한회사는 라오스 남부 4개주에서 그래피온의 'Ewave' 전기 변환 키트 및 변환 완료 전기오토바이의 독점 유통권을 보유합니다.

- 급속 충전 기술 도입: 변환된 전기오토바이를 몇 분 안에 완충할 수 있는 'Ewave' 급속 충전소가 구축됩니다.

- 특허 출원 기술: 그래피온은 라오스 내 가솔린 오토바이 전기 변환 기술에 대한 특허를 출원하여 기술적 우위를 확보하였습니다.

- 지원 프로그램: 유통사에게는 'Ewave' 전기 변환 키트, 기술 문서, 마케팅 자료 등 전문 지원이 제공됩니다.

- 보증 프로그램: 모든 'Ewave'로 변환된 차량과 부품에는 2년 보증과 추가 5년의 배터리 비례 보증이 제공됩니다.

- 경제적 및 환경적 이점: 'Ewave' 변환은 연료 비용을 절감하고, 에너지 비용을 가솔린 대비 50분의 1로 낮출 수 있으며, 온실가스와 대기 오염 감소에 기여합니다.

이번 유통 계약은 그래피온의 기존 라오스 사업 성과를 바탕으로 하며, 이는 라오스 정부의 2030년까지 ASEAN 지역 전기 모빌리티 비중 30%(1백만대) 목표 달성에 기여할 것입니다.

참고로 아세안 지역 개솔린 오토바이는 총 2억5천만대 입니다

그래피온 에너지 솔루션 정보:

그래피온 에너지 솔루션은 25년 경험으로 미국 본사의 지속 가능한 에너지 및 운송 솔루션 개발 기업으로, 'Ewave' 브랜드로 전기오토바이 산업의 글로벌 표준을 제시하는 독자적인 급속 충전 기술을 보유하고 있습니다. 라오스 내 가솔린 오토바이 전기 변환 기술에 대한 특허를 출원하였으며, 한국 평택 소재의 현지 법인이 소형 차량 및 급속 충전 배터리 팩 개발을 담당하고 있습니다.

2024 3월 라오스 정부와 계약 체결, 그리고 2025년 6월 필리핀 바탄 주와 계약 체결함.

참파 라세 솔레 유한회사 정보:

참파 라세 솔레 유한회사는 라오스 남부에 뿌리를 둔 존경받는 기업으로, 양질의 제품과 서비스를 제공하며 지역 사회에 헌신하고 있습니다. 이번 'Ewave' 브랜드 유통 파트너십은 지속 가능한 혁신을 주도하고 세계적 수준의 기술을 지역에 도입하고자 하는 의지를 나타냅니다.

