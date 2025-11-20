انطلاق المؤتمر السابع عشر لجمعية القلب الخليجية بالدوحة 20 نوفمبر
حصل رسميًا على اعتماد التطوير المهنيّ المستمر
انطلاق المؤتمر السابع عشر لجمعية القلب الخليجية بالدوحة 20 نوفمبر
تعقد جمعية القلب الخليجية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية المؤتمر السابع عشر للجمعية في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2025 ، ويعد المؤتمر منصة تعليمية رائدة لمتخصصي أمراض القلب في منطقة الخليج وخارجها. وقد أعلن المؤتمر عن اعتماده رسميًا ضمن الفئة الأولى من التطوير المهنيّ المستمر، وبذلك سيحصل المشاركون على 17.00 ساعة معتمدة من ساعات التطوير المهنيّ المستمر.
وسيتاح للمشاركين الحصول على 6.5 ساعة معتمدة خلال ورش العمل التي تُعقد قبل انطلاق المؤتمر ويستضيفها مركز اتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع التابع لمؤسسة حمد الطبية في 20 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى 11.5 ساعة معتمدة تُعقد خلال الجلسات الرئيسية للمؤتمر يوميّ 21 ، 22 نوفمبر.
وتتناول جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام مختلف جوانب الرعاية الطبية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن بينها العلاقة بين أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية ، وأمراض القلب الإقفارية الحادّة والمزمنة، والتعاون في تقديم خدمات الرعاية الطبية لمرضى القلب والأوعية الدموية وذلك من خلال جلسة مشتركة بين جمعية القلب الخليجية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب وجمعية رعاية القلب والأوعية الدموية الحادة.
ويستعرض المؤتمر كذلك أحدث التطورات في مجال الفيزيولوجيا الكهربائية، بما في ذلك التعامل مع اضطرابات النظم وعمليات التشخيص بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما يتناول أحدث الأساليب العلاجية لفشل القلب، وبحوث أمراض القلب والأوعية الدموية وأساليبها العلاجية التي تجرى بحسب نوع جنس المريض، بالإضافة إلى التدخلات الهيكلية لأمراض القلب، مثل استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة واستبدال الصمام التاجي عبر القسطرة. وسوف يشهد المؤتمر تنظيم مجموعة من الجلسات التفاعلية للقاء الخبراء والتواصل مباشرة مع أبرز أطباء القلب والباحثين لمناقشة الحالات الطبية المعقدة والممارسات المتطورة وسبل التطوير المهنيّ. وتهدف هذه الجلسات إلى إطلاع الحضور على تطبيقات وممارسات طبية وتزويدهم بأحدث الاستراتيجيات الطبية القائمة على الأدلة، و إرشادهم لسبل تحسين النتائج الطبية لدى المرضى في مختلف حالات القلب والأوعية الدموية.
وفي نفس السياق يشهد المؤتمر تنظيم سلسلة مكثّفة من الجلسات الجانبية بهدف توفير فرص تعلّم أكثر تركيزًا وعمقًا. وتتناول هذه الجلسات الموضوعات المتخصصة مثل طبّ قلب الأطفال، وجراحات القلب طفيفة التوغّل، واستراتيجيات تحسين مخرجات العمليات الجراحية، إضافة إلى نهج متعدد التخصّصات في التعامل مع أمراض الشريان الأبهر. وستتاح الفرصة للمشاركين في هذه الجلسات مناقشات لدراسة الحالات، ومراجعة التقنيات الإجرائية، واستكشاف التقنيات الناشئة، والتعاون مع خبراء في مختلف التخصصات. وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز عمليات التعلّم القائمة على الممارسة ، وتمكين المشاركين من صياغة تجربتهم في المؤتمر على نحو يتماشى مع اهتماماتهم والمجالات الطبية المتخصصين فيها.
يمكن التسجيل لحضور المؤتمر عبر الإنترنت حاليًا، ويمكن الاطلاع على البرنامج كاملًا من خلال زيارة الموقع الإلكترونيّ للمؤتمر عبرالرابط https://www.gha25.com/
-انتهى-
نبذة عن جمعية القلب الخليجية
تأسست جمعية القلب الخليجية بصفتها منظمة مهنية غير ربحية رائدة، وكرسّت نفسها لتعزيز خدمات رعاية أمراض القلب المتقدمة في المنطقة. وتنظم الجمعية اجتماعات علمية وورش عمل ومؤتمرات في مجال طبّ القلب وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك بالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية ودولية بهدف تعزيز التعليم وتبادل المعلومات العلمية.
ومنذ تأسيس الجمعية في عام 2002، اضطلعت بدور محوري في النهوض بمجال الرعاية الصحية لأمراض القلب وبحوثها العلمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكّل إنجازًا بارزًا لأعضائها.
الموقع الإلكترونيّ: https://www.gulfheart.org/
نبذة عن مؤسسة حمد الطبية
تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية الطارئة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم المستشفيات في الشرق الأوسط. وتكرس المؤسسة جهودها منذ أربعة عقود من الزمن في سبيل توفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى.
تدير المؤسسة خمسة عشر مستشفى متخصص، كما تدير خدمات الإسعاف وخدمات الصحة النفسية وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطوّلة.
يعتبر التحول الذي شهدته مؤسسة حمد الطبية خلال العقد الماضي لا مثيل له في جميع أنحاء العالم. منذ عام 2016، افتتحت مؤسسة حمد الطبية ثمانية مستشفيات ومجموعة من المرافق المتخصصة الجديدة، مما يعزز شبكة مستشفيات قطاع الرعاية الصحية العامة في دولة قطر.
حصل ثلاثة عشر مستشفى من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي من قِبل اللجنة الدولية المشتركة، مما يؤكد على جودة وسلامة خدماتها. كما نالت كل من خدمة الإسعاف الوطني وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات مرضى السكتة الدماغية، وخدمات تخفيف الألم لمرضى السرطان على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة كذلك.
تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة مع أفضل الخدمات عالمياً، حيث تتجاوز العديد من خدماتنا المعايير الدولية لجودة الرعاية الصحية، والتي تتضمن خدمات مرضى السكتة الدماغية، وأمراض القلب، و إصابات الحوادث، والسرطان.
تم تصنيف أربعة مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية في عام 2025 ضمن أفضل 100 مركزٍ طبي أكاديمي على مستوى العالم مما يسلط الضوء على مدى التزامنا بالجمع بين رعاية المرضى والبحث الطبي و التعليم لتحقيق أفضل النتائج والخبرات لمرضانا.
وتواصل مؤسسة حمد الطبية تقدمها في مسيرة التطور لتصبح أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة يجمع بين البحوث المبتكرة والتعليم عالي المستوى والرعاية الطبية المتميزة ، وهي ملتزمة ببناء إرث غني من الخبرات في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر.
وتعد مؤسسة حمد الطبية أول منظومة مستشفيات في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي للتعليم الطبي العالي (ACGME-I)، والذي يعكس تميز المؤسسة في طريقة تدريب خريجي كليات الطب من خلال برامج تدريب أطباء الامتياز وبرامج الأطباء المقيمين وبرامج الزمالة.
لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الالكتروني لمؤسسة حمد الطبية www.hamad.qa
للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:
أويس حسن
مدير العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعيّ
owais@justusandotto.com
الهاتف الجوال: +974 6691 2449
شركة جست أس آند أوتو للخدمات التسويقية
Owais Hasan
Just us & Otto
+974 66912449
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.