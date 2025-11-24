المؤتمر السابع عشر لجمعية القلب الخليجية في الدوحة، قطر
اختُتمت فعاليات مؤتمر جمعية القلب الخليجية في نسخته السابعة عشرة، بعد برنامج امتد ثلاثة أيام في الدوحة، مسجّلًا نجاحًا لافتًا، إذ استقبل أكثر من 750 فردًا من الحضور والمشاركين من 27 دولة مختلفة، من بينهم ضيوف بارزون من اليمن والعراق، إلى جانب وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤسسات عربية ودولية. وسلط المؤتمر الضوء على أحدث ما توصّل إليه مجال طبّ القلب والأوعية الدموية، من خلال ورش عمل مكثّفة ومحاضرات ونقاشات علمية مع نخبة من الخبراء.
اليوم الأول - مركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية – الدوحة
عُقدت في اليوم الأول من هذا المؤتمر السنوي أربع ورشات عمل تدريبية انطلقت في مركز إتقان في الساعة التاسعة صباحا على الوجه التالي:
الورشة الأولى: فحص القلب بالأمواج فوق الصوتية عند سرير المريض في الحالات الحادة. عُقدت هذه الورشة العملية لفريقين من الأطباء للتدريب على استخدام فحص القلب بالإيكو POCUS، واستَعرضت المبادئ النظرية والتطبيقات العملية لهذا الفحص.
الورشة الثانية: دَعم الدورة الدموية بجهاز مضخة القلب والرئة في غرفة العمليات وفي العناية المركزة. عُقدت هذه الورشة بشكل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على استخدام هذه الطريقة في دعم الدورة الدموية، واستَعرضت الأساليب المختلفة في تطبيقها للمشاركين من الأطباء والممرضات والفنيين.
الورشة الثالثة: تخطيط القلب وفحص القلب بالأمواج فوق الصوتية عند الجنين والأطفال. عُقدت هذه الورشة بشكل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على استخدام هذه الطرق في تشخيص أمراض القلب الخَلقية. شارك في هذه الورشة أطباء القلب عند الأطفال والممرضات والفنيين.
الورشة الرابعة: دراسة الدورة الدموية وتقييم حالتها بالطرق التشخيصية المختلفة، واتخاذ القرارات العلمية الصحيحة في علاج المصابين بحالة الصدمة. استَعرضت هذ الورشة طرق التشخيص التداخلية وقسطرة القلب الأيمن وقياس الضغوط الرئوية وأساليب تقييم وعلاج حالة الصدمة الرئوية القلبية. انتهت هذه الورشة بجلسة مناقشة مفتوحة مع الخبراء الثلاثة الذين شاركوا في إعدادها وتقديمها، وهم دانييل بورخوف من أمريكا، وهاني صبور من الإمارات، وعبد الرحمن العربي من قطر.
انتهت هذه الورشات في الساعة الرابعة والنصف مساء.
اليوم الثاني - فندق شيراتون الدوحة – قطر
بدأت فعاليات اليوم الثاني من هذا المؤتمر السنوي في الساعة الثامنة والنصف في قاعة المجلس بالترحيب بضيوف المؤتمر من قطر ودول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية، ثم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم. تحدث بعدها البروفسور محمد زبيد (الكويت)، وهو الرئيس الحالي لجمعية القلب الخليجية، وافتتح المؤتمر رسمياً، ورحب بالضيوف. تلاه د. حجر أحمد حجر البنعلي (قطر)، رئيس المؤتمر، وقدم كلمة الافتتاح. ثم قدم البروفسور مانديب مهرا (أمريكا)
المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر عن "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أمراض القلب والأوعية الدموية". ثم عقدت جلسات المؤتمر وفق ما يلي:
الجلسة الأولى – 10:30 صباحًا
الموضوع: التفاعلات الحيوية وأمراض القلب والأوعية الدموية
قدّم المحاضرات كلّ من البروفيسور عبدالله شهاب (من دولة الإمارات)، ود. خالد الرسادي (من سلطنة عُمان)، والبروفيسور شهراد طاهري (من دولة قطر)، وأعقب هذه الجلسة إجراء نقاش مفتوح.
وتوقفت جلسات المؤتمر لإقامة صلاة الجمعة ثمّ استؤنفت في الساعة الواحدة بعد الظهر.
الجلسة الثانية
الموضوع: أمراض نقص تروية القلب
قدّم المحاضرات كلّ من د. أشرف العزّوني (من دولة الإمارات)، والبروفيسور كارلو دي ماريو (من إيطاليا)، ود. هاني نجم (من الولايات المتحدة)، ثمّ تلاها جلسة نقاشية.
الجلسة الثالثة – 2:30 ظهرًا
جلسة مشتركة بين الجمعية الأوروبية لأمراض القلب وجمعية الرعاية الحادة لأمراض القلب والأوعية الدموية. وتضمنت قائمة المتحدثين كلًا من البروفيسور محمد زبيد (من دولة الكويت)، ود. أوي زايمر (من ألمانيا)، ود. عبد الله إسماعيل (من دولة الكويت)، والبروفيسور بيتر كليمنسن (من ألمانيا).
الجلسة الرابعة – 4:00 عصرًا
الموضوع: اضطرابات نظم دقات القلب
قدّم المحاضرات كلّ من د. سماح الخرجي (من دولة الكويت)، ود. عادل خليفة سلطان حمد (من مملكة البحرين)، ود. نجيب الراوي (من سلطنة عُمان)، ثمّ تلاها جلسة نقاشية.
واختُتمت الجلسات العلمية في الساعة 5:00 مساءً.
جلسة الشركات العارضة:
عقدت في الوقت نفسه جلسة مخصصة للشركات العارضة في قاعة الريان من الساعة 4:30 عصرًا واستمرت إلى 6:00 مساءً، وتضمنت عروضًا للأجهزة الطبية الحديثة وأحدث الابتكارات في رعاية مرضى القلب والأوعية الدموية.
اليوم الثالث - فندق شيراتون الدوحة – قطر
بدأ فعاليات اليوم الأخيرة من المؤتمر في الساعة 9:00 صباحًا، وشهد تنظيم جلسات متزامنة تناولت العديد من الموضوعات، وهي قصور القلب، وصحة القلب والأوعية الدموية عند النساء، وأمراض صمام القلب الثلاثي الوريقات (المثلث الشُّرَف)، وأمراض القلب لدى الأطفال، والجراحة القلبية طفيفة التوغل.
الجلسة الأولى – 9:00 صباحًا
الموضوع: قصور القلب
تضمنت قائمة المتحدثين كلًا من د. فهد السندي (من مملكة البحرين)، ود. فراس بدر (من دولة الإمارات)، ود. هاني صبور (من دولة الإمارات)، ود. مريم القصير (من المملكة العربية السعودية).
الجلسة الثانية
الموضوع: أمراض القلب والأوعية الدموية عند النساء
قدّم المحاضرات كلّ من البروفيسور دانييل بورخوف (من الولايات المتحدة)، ود. فهد الكندي (من سلطنة عمّان)، ود. هاني صبور (من دولة الإمارات)، ود. رشا البواردي (من المملكة العربية السعودية).
الجلسة الثالثة – 11:00 صباحًا
الموضوع: أمراض صمام القلب الثلاثي الوريقات (المثلث الشُّرَف)
تضمنت قائمة المتحدثين كلًا من د. عبدالله الصبّاغ (من الولايات المتحدة)، والبروفيسور كارلو دي ماريو (من إيطاليا)، والبروفيسور تييري فوليجيه (من فرنسا)، والبروفيسور غوانغ يوان سونغ (من الصين).
الجلسة الرابعة – 1:00 ظهرًا
شهدت هذه الجلسة إلقاء محاضرة رئيسية عن دور الذكاء الاصطناعي في رعاية مرضى القلب، وتلتها جلسة مفتوحة للقاء الخبراء، بمشاركة كلّ من البروفيسور لارس سفنسون (من الولايات المتحدة)، ود. معن فارس (من الولايات المتحدة)، والبروفيسور دانييل بورخوف (من الولايات المتحدة)، والبروفيسور كارلو دي ماريو (من إيطاليا).
جلسات طبّ قلب الأطفال – قاعة الريان
بدأت هذه الجلسات في الساعة 9:00 صباحًا واستمرّت طوال اليوم، وتناولت موضوعات متقدّمة في رعاية مرضى القلب من حديثي الولادة والأطفال. وتضمنت قائمة المتحدثين كلًا من د. هاني نجم (من الولايات المتحدة)، ود. أوليفييه غيز (من دولة قطر)، ود. فيرات ألتين (من دولة قطر)، ود. أندرو ديوارد (من دولة قطر)، د. غريس فان ليووين (من دولة قطر)، ود. حمزة الخضير (من قطر)، ود. برابهاكر ناياك (من دولة قطر)، ود. يونس بوجملاين (من دولة قطر)، ود. سمير غوبتا (من دولة قطر)، ود. أحمد أبو شاهين (من دولة قطر)، ود. توفيق بن عمران (من دولة قطر)، ود. فراز مسعود (من دولة قطر)، ود. جيهان علي (من دولة قطر).
انطلقت جلسات الجراحة طفيفة التوغل وجراحة الأوعية في قاعة سلوى الساعة 9:00 صباحًا بمشاركة أطباء ومتخصصين من قطر والسعودية واليمن والولايات المتحدة والبرتغال وألمانيا، وتضمنت محاضرات عن تحسين نتائج الجراحات. كما قدم نخبة من الخبراء موضوعات جراحة الأوعية، واختُتمت الجلسات العلمية للمؤتمر السابع عشر الساعة 3:00 عصرًا يوم 22 نوفمبر 2025، مسجلةً حضورًا وتنوعًا دوليًا لافتًا في نسخته.
