La Original Banda El Limón celebra 60 años en La Arena CDMX: ¡Falta solo una semana!

MEXICO CITY, MEXICO, November 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- ICCF FIRM— La cuenta regresiva está en marcha y la emoción se siente en toda la ciudad. En tan solo una semana, La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga llegará a La Arena Ciudad de México para celebrar, por todo lo alto, sus 60 años de trayectoria, con un espectáculo único que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de noviembre, no te lo puedes perder, aún hay boletos disponibles exclusivamente a través de Super Boletos.

Será una noche histórica que reunirá a grandes voces que han marcado distintas etapas de la agrupación, como Julio Preciado, Toño Lizárraga, Israel Valdez y Lorenzo Méndez, acompañados por invitados especiales que se suman a esta celebración: Comunidad Musical, Abelito y Fernando Corona, quienes harán de esta velada un encuentro irrepetible que conectará el pasado, presente y futuro de La Original.

Por más de seis décadas, La Original Banda El Limón ha guiado el camino del regional mexicano con un legado incomparable, lleno de éxitos que han acompañado a generaciones enteras y han trascendido fronteras. En este concierto conmemorativo, el público podrá disfrutar de un recorrido por sus temas más emblemáticos esas canciones que forman parte de la memoria y el corazón de millones de personas. Como: ‘El Mejor Perfume’, ‘Al Menos’, ‘Derecho de Antigüedad’, ‘Di Que Regresaras’, ‘Sal de Mi Vida’, ‘Abeja Reyna’, ‘Qué Se Te Olvido’ y muchos éxitos más.

Esta presentación no es solo una celebración: es un homenaje a la música, a la tradición y al público que ha apoyado a la agrupación durante 60 años de historia. BOLETOS DISPONIBLES EN SUPER BOLETOS.

Además, La Original Banda El Limón continúa sumando momentos memorables en esta histórica celebración. Cabe destacar que el 28 de noviembre, dos días después del concierto en CDMX, la agrupación tendrá el honor de cerrar el Tonic Fest en Acapulco, Guerrero, acompañada por Comunidad Musical y sus exvocalistas, llevando esta gran fiesta musical a uno de los eventos más importantes del puerto.

#LaOriginalBandaElLimón #60AñosDeHistoria #ArenaCDMX #TonicFest

Manager & Contrataciones USA:

Enrique Ortiz

818-355-7938

eortiz7007@icloud.com

