La nueva serie infantil Las Aventuras de Finance y Literacy™ debuta con La Sorpresa de Cumpleaños
Con las escuelas que luchan por integrar la educación financiera en su plan de estudios, esta serie de libros llena un vacío crítico: enseñando a los niños cómo ahorrar, gastar, ganar e invertir a través de la narración de historias, actividades interactivas e ilustraciones para colorear que despiertan tanto la imaginación como la conversación en casa.
"La alfabetización financiera no debería comenzar cuando tengas la edad suficiente para obtener una tarjeta de crédito, debería comenzar cuando los niños entiendan por primera vez el valor de un dólar", dijo Yerlis Quintanilla. "Demasiados adultos aprenden sobre el dinero en situaciones difíciles. Con Las Aventuras de Fianace y Literacy™, estamos rompiendo ese ciclo al dar a los niños y familias herramientas divertidas y prácticas para construir hábitos de dinero saludables que duren toda la vida".
⸻
Acerca de Las Aventuras de las Finance y Literacy™
• Vol. 1: La Sorpresa de Cumpleaños, presenta a los jóvenes lectores los conceptos básicos del dinero a través de aventuras creativas, actividades prácticas y personajes identificables.
• Público objetivo: Niños de 5 a 9 años, padres, educadores, programas juveniles y socios de la comunidad.
• Formato: 64 páginas de narración atractiva, ejercicios interactivos e ilustraciones diseñadas para hacer que los conceptos de dinero se peguen.
Más que un libro, la serie funciona como un recurso para escuelas, bancos, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones juveniles ansiosas por impulsar la educación financiera a escala.
⸻
Disponibilidad
Las Aventuras de Finance y Literacy™, Vol. 1: La Sorpresa de Cumpleaños ya está disponible en https://www.fsbonly.com/shop/. Hay oportunidades de asociación a granel disponibles para empresas y organizaciones comprometidas con la educación financiera de los jóvenes.
⸻
Acerca del autor
Yerlis Quintanilla, CFEI® CBDP es una experta en crédito comercial y educación financiera reconocida a nivel nacional, autora de bestsellers y fundadora de Silrey Services, LLC. Conocida por su enfoque dinámico para simplificar la gestión del dinero, Ella ha pasado su carrera equipando a familias, emprendedores y comunidades con herramientas para lograr la independencia financiera. Con Las Aventuras de Finance y Literacy™, ella está dando forma al futuro asegurándose de que la próxima generación crezca con habitos finacieros robustos y productivos.
Sandy Day
For Small Business Only, LLC
+1 571-532-1761
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Bluesky
Instagram
YouTube
A message from the authors in their native languages.
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.