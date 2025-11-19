María Teresa Ealy se consolida como la segunda fuerza más competitiva en Miguel Hidalgo 2027

Encuesta Miguel Hidalgo, CDMX - Noviembre 2025

María Teresa Ealy alcanza 26.1% y se coloca como la segunda fuerza más fuerte en MH 2027; recorta distancia con Zavala y compite incluso en terreno morenista.

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- De acuerdo con la encuesta telefónica realizada por la casa encuestadora SRC a 1,000 personas con credencial de elector en la alcaldía Miguel Hidalgo , María Teresa Ealy alcanza 26.1 % en el escenario principal de candidatos y se posiciona como la opción opositora más fuerte frente a la puntera Margarita Zavala (34.2 %).Resultados destacados con María Teresa EalyEscenario amplio (preferencia efectiva)Margarita Zavala (PAN) → 34.2 %María Teresa Ealy (PRI-PAN-PRD) → 26.1 %Salomón Chertorivski (MC) → 16.9 %Elena Garfías (PVEM) → 4.5 %Otro(a) 6.6 %, No sabe 11.7 %En careo interno de MORENAMaría Teresa Ealy obtiene 21.2 % de apoyo como posible candidata de Morena, ubicándose en tercer lugar pero muy cerca de Víctor Hugo Romo (22.3 %) y sólo 15.6 puntos debajo de Miguel Torruco.Preferencia por partido (sin alianzas)PAN → 38.6 %MORENA → 32.3 %PRI → 6.2 %MC → 6.1 %Ficha técnicaMuestra: 1,000 entrevistas telefónicasMargen de error: ±3.1 %Nivel de confianza: 95 %Fecha: 12 de noviembre de 2025Casa encuestadora: Statistical Research Corporation (SRC)La encuesta completa está disponible en src.mx

