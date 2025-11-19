MORENA domina con amplia ventaja las preferencias para la gubernatura de Zacatecas 2027

Ulises Mejía Haro lidera las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Zacatecas en 2027

Morena lidera con 38%; Ulises Mejía puntea con 35.6% y aventaja por +9 pts a Bonilla y +16 a Máynez en escenario principal. (137 caracteres)

ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- De acuerdo con la más reciente encuesta telefónica realizada por Statistical Research Corporation (SRC) a 1,000 personas adultas residentes de Zacatecas con credencial para votar, el partido Morena mantiene una sólida ventaja rumbo a la elección de gobernador que se celebrará en 2027.Preferencia efectiva por partido o coalición (medición sin contemplar alianzas / coaliciones)MORENA → 38.0 %PRI → 14.3 %Movimiento Ciudadano → 14.0 %PAN → 13.1 %PT → 2.3 %, PVEM → 2.1 %, Otro → 6.7 %, No sabe → 9.5 %Morena aventaja por más de 23 puntos a la segunda fuerza (PRI) y por más de 24 puntos a MC y PAN, que aparecen empatados técnicamente.Escenarios de candidatos (preferencia efectiva)Escenario amplio con aspirantes de varios partidosUlises Mejía Haro → 35.6 %Adolfo Bonilla Gómez → 26.3 %Jorge Álvarez Máynez → 19.2 %Otro(a) 4.8 %, No sabe 14.1 %Escenario opositor sin Ulises MejíaAdolfo Bonilla Gómez → 29.4 %Jorge Álvarez Máynez → 23.0 %Verónica Díaz Robles → 20.8 %Escenario Morena interna ampliaUlises Mejía Haro → 30.4 %Adolfo Bonilla → 19.4 %, Álvarez Máynez 18.9 %, Miguel Varela 13.0 %, Geovanna Bañuelos 6.0 %, Saúl Monreal 5.1 %Escenario coalición opositora ampliaAdolfo Bonilla Gómez → 20.8 %Jorge Álvarez Máynez → 19.5 %, Verónica Díaz 17.8 %, Miguel Varela 12.0 %Careos internos por partido (¿quién debería ser el candidato en 2027?)MORENAUlises Mejía Haro → 31.3 %Verónica Díaz Robles → 15.4 %José Narro Céspedes → 11.1 %Bennelly Hernández → 8.4 %Julieta del Río → 5.1 %Rodrigo Reyes → 4.3 %Otro(a) 8.6 %, No sabe 15.8 %PANMiguel Varela Pinedo → 58.5 %Noemí Luna Ayala → 18.6 %José Viramontes → 4.1 %Otro(a) 8.3 %, No sabe 10.5 %PRIAdolfo Bonilla Gómez → 55.9 %Javier Javo Torres → 12.8 %Carlos Peña Badillo → 12.1 %Claudia Anaya Mota → 6.5 %Arturo Nahle García → 4.0 %Otro(a) 4.0 %, No sabe 4.7 %Movimiento CiudadanoJorge Álvarez Máynez → 71.2 %Pepe Haro de la Torre → 5.4 %Ana Romo Fonseca → 1.2 %Otro(a) 18.7 %, No sabe 3.5 %Ficha técnicaObjetivo: medir preferencias electorales rumbo a la gubernatura 2027Universo: mayores de 18 años con credencial de elector vigente en ZacatecasMétodo: entrevistas telefónicas asistidas por sistema (IVR)Muestra: 1,000 casos efectivosMargen de error teórico: ±3.1 %Nivel de confianza: 95 %Fecha de levantamiento: 17 de noviembre de 2025 Casa encuestadora : Statistical Research Corporation (SRC)La encuesta completa de 17 páginas está disponible para su descarga en src.mx y en nuestras redes sociales.

