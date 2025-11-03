Encuesta revela preferencias electorales para la gubernatura de Nuevo León en 2027: Morena lidera con 33.0%

Según encuesta de SRC, Waldo Fernández lidera con 27.1% rumbo a la gubernatura de Nuevo León 2027

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, November 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Waldo Fernández se posiciona como el candidato mejor evaluado en el escenario principal de la nueva encuesta para la gubernatura de Nuevo León 2027 , con 27.1% de las preferencias. Morena lidera la intención de voto partidista con 33.0%, según el estudio realizado por la casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC).La encuesta, aplicada el 30 de octubre de 2025 a 1,000 habitantes mayores de 18 años en Nuevo León, reporta un margen de error de ±3.1% y un nivel de confianza del 95%.Escenario principal: Waldo Fernández al frente con 27.1%En el escenario hipotético sin coaliciones, el senador, Waldo Fernández (Morena) obtiene 27.1%, seguido por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza (PRI) con 23.3% y el senador, Luis Donaldo Colosio (MC) con 21.8%. Fernando Margáin (PAN) registra 11.2%, “otro” candidato 6.6% y no sabe 10.0%.Un segundo escenario muestra a Adrián de la Garza al frente con 25.4%, Clara Luz Flores (Morena) con 22.5% y Colosio con 22.0%. Margáin mantiene 11.3%, “otro” 8.9% y no sabe 9.9%.Preferencias partidistas: Morena consolida ventajaMorena lidera con 33.0%, seguido de MC (21.6%), PAN (15.1%) y PRI (13.1%). Partidos menores suman menos del 7%: PVEM (2.3%), PT (1.5%) y “otro” (2.6%). El 10.8% no sabe.Las tendencias mensuales desde noviembre de 2024 muestran un crecimiento sostenido de Morena (de ~30% a 33.0%) y MC (de ~18% a 21.6%), con caídas leves en PAN y PRI.¿Quiénes deberían ser los candidatos por partido?Morena: Waldo Fernández (26.1%) y Tatiana Clouthier (23.4%) lideran; Andrés Mijes (11.2%), Clara Luz Flores (10.6%). No sabe: 12.8%.PAN: Fernando Margáin (27.2%), Daniel Carrillo (17.5%), Carlos de la Fuente (14.6%). No sabe: 16.5%.MC: Luis Donaldo Colosio (34.7%) y Mariana Rodríguez (32.6%) dominan. No sabe: 6.4%.PRI: Adrián de la Garza (59.8%) arrasa; César Garza Villarreal (11.9%), Ildefonso Guajardo (6.5%). No sabe: 7.8%.Contexto y metodologíaEl estudio, realizado por Statistical Research Corporation, empleó encuestas IVR robotizadas con grabaciones predefinidas y respuestas vía teclado telefónico. Se aplicaron cuotas proporcionales al padrón del INE, con tasa de respuesta del 72.5% y ajuste por no respuesta.Analistas destacan que, a dos años de la elección, las coaliciones serán determinantes. “Nuevo León mantiene un perfil opositor, pero Morena crece en intención de voto”, señaló un experto local.

