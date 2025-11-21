Real Capital Ventures Amplía su Mandato de Adquisiciones en el Sector Turístico y Experiencial en Europa

Real Capital Ventures analiza empresas con EBITDA entre 300.000 € y 10 M€, impulsado por el creciente interés internacional en turismo experiencial.

MADRID, MADRID, SPAIN, November 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Real Capital Ventures , junto a su división analítica Moat Investing , anunció hoy la ampliación de su estrategia de adquisiciones en el sector turístico europeo, con un enfoque exclusivo en experiencias, tours guiados, actividades culturales, servicios turísticos especializados y plataformas travel-tech. La firma evalúa compañías con EBITDA entre 300.000 € y 10 millones €, ubicadas en destinos estratégicos de Italia, España y otros mercados europeos.El anuncio se produce en un momento en el que Europa atraviesa una fuerte transformación del turismo, caracterizada por un crecimiento acelerado del segmento experiencial y un aumento del interés internacional procedente de Dubái, Estados Unidos y Asia. Los operadores especializados en experiencias auténticas, contenido cultural, servicios guiados y tecnología turística se encuentran entre los principales beneficiarios de esta tendencia.Real Capital Ventures está actualmente revisando oportunidades en Campania, Nápoles, Pompeya, Costa Amalfitana, Toscana, Madrid, Barcelona, Andalucía, Valencia, Baleares, Canarias y Portugal, además de otras zonas de alto crecimiento turístico.La empresa analiza compañías dedicadas a:– Tours culturales, históricos, arqueológicos o temáticos– Experiencias gastronómicas, enológicas o inmersivas– Actividades outdoor, aventura y bienestar– Servicios turísticos especializados y gestión de destinos– Plataformas de ticketing, software de reservas y travel-tech B2B– Proveedores integrados de experiencias con presencia en OTAs globales“El turismo europeo está entrando en una fase donde la autenticidad y la profesionalización serán claves”, afirmó Antonio Velardo , Chairman de Real Capital Ventures. “Las empresas que combinen posicionamiento cultural con modelos operativos eficientes serán las que liderarán la próxima década.”Un Enfoque Basado en ValorApoyado por el marco analítico de Moat Investing, RCV aplica una metodología enfocada en fundamentos empresariales, poder de fijación de precios, ventajas competitivas sostenibles y escalabilidad operativa.La firma busca compañías que posean:• Identidad de marca sólida• Flujo de caja estable• Gestión efectiva de la estacionalidad• Procesos operativos robustos• Alta satisfacción del cliente• Potencial de expansión geográfica• Oportunidades de consolidaciónAdquisiciones Totales o Participaciones MayoritariasReal Capital Ventures evalúa tanto adquisiciones completas como inversiones mayoritarias, ofreciendo flexibilidad a propietarios que consideren:• Expansión• Relevo generacional• Venta parcial• Integración estratégica• Profesionalización de la gestiónUn Sector en TransformaciónEl turismo experiencial crece a doble dígito impulsado por viajeros que buscan autenticidad, contenido cultural y actividades memorables. Esta dinámica abre oportunidades para operadores que puedan sistematizar procesos, profesionalizar plantillas, aumentar reservas directas y expandir su presencia a múltiples destinos.“Nuestro objetivo es apoyar empresas que ya han demostrado su valor y están listas para una etapa superior de crecimiento”, añadió la firma.

