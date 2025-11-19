Real Capital Ventures Espande il Proprio Mandato di Acquisizioni nel Turismo Esperienziale in Italia ed Europa
RCV analizza aziende con EBITDA tra €300k e €10M mentre cresce l’interesse degli investitori internazionali nel turismo esperienziale.
L’interesse verso operatori di esperienze, attività guidate, servizi culturali e travel-tech è aumentato significativamente negli ultimi mesi, con investitori provenienti da Dubai, Stati Uniti e Asia che identificano l’Italia come uno dei mercati più attraenti per la crescita di questo segmento.
Real Capital Ventures sta attualmente esaminando opportunità in Campania, Napoli, Pompei, Costiera Amalfitana, Toscana, Roma, Firenze, Venezia, Milano e Sicilia, oltre che in altre aree ad alta crescita.
RCV valuta aziende operanti in:
– Tour culturali e tematici
– Esperienze enogastronomiche o immersive
– Attività outdoor, avventura e wellness
– Servizi turistici territoriali
– Travel-tech, ticketing e piattaforme di prenotazione
– Fornitori di esperienze integrati con forte presenza OTA
“Il turismo esperienziale sta vivendo una fase di evoluzione profonda, caratterizzata da maggiore domanda internazionale, contenuti più curati e operatori più strutturati”, ha dichiarato Antonio Velardo, Chairman di Real Capital Ventures. “Vediamo opportunità significative per le aziende che combinano autenticità culturale e capacità operative scalabili.”
Approccio Strategico Basato sul Valore
Grazie all’analisi di Moat Investing , Real Capital Ventures applica un approccio basato su fondamentali aziendali, vantaggi competitivi sostenibili e scalabilità misurabile.
L’azienda cerca operatori con:
• Identità di brand forte
• Flussi di cassa costanti
• Gestione efficace della stagionalità
• Team operativi ben strutturati
• Potenziale di espansione in più città
• Opportunità di integrazione o consolidamento
Acquisizioni e Partecipazioni di Maggioranza
RCV valuta sia acquisizioni totali che partecipazioni maggioritarie, offrendo ai proprietari diverse opzioni in base ai loro obiettivi: crescita, vendita parziale, passaggio generazionale o partnership strategica.
Il Futuro del Turismo Esperienziale
Il turismo tematico ed esperienziale continua a crescere rapidamente grazie alla domanda internazionale e al cambiamento delle preferenze dei viaggiatori che cercano contenuti autentici e attività di alto valore.
Real Capital Ventures intende sostenere operatori che desiderano scalare i propri modelli, rafforzare la propria presenza digitale e consolidarsi a livello nazionale o europeo.
Eddy De Oleo
Real Capital Ventures
eddy@realcventures.com
