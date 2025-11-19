Donations : Les récentes initiatives du Fonds Philanthro-pique Ehden

GENEVA, GENEVA, SWITZERLAND, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Donations : Les récentes initiatives du Fonds Philanthropique Ehden“La solidarité n’est pas un acte ponctuel ; c’est une chaîne continue qui relie chaque génération à un futur plus équitable.”Magid KhouryCréé en 2017, le Fonds Philanthropique Ehden travaille à offrir aux personnes les plus fragiles des perspectives d’avenir plus stables. Son action se concentre essentiellement en Suisse et au Liban, où il cible les jeunes, les aînés et les communautés confrontées à d’importantes difficultés sociales ou sanitaires.Soutien à la jeunesse et aux personnes en situation de handicapAu Liban, le Fonds continue de soutenir des structures comme Anta Akhi, qui accompagne les jeunes adultes handicapés en leur offrant dignité, assistance et soutien aux familles. En Suisse, une contribution a été versée à la Fondation Aigues Vertes, destinée à son Fonds pédagogique pour améliorer le quotidien des personnes présentant une déficience intellectuelle, via l’adaptation des habitats et la formation du personnel. Le Fonds a également soutenu des événements de la Fondation Equi page, qui propose des thérapies et activités équestres accessibles aux personnes avec des handicaps physiques ou psychiques. Par ailleurs, des bourses d’études ont été attribuées aux élèves du Lycée technique de Bienne pour faciliter leur accès à une formation de qualité et à de meilleures perspectives professionnelles.Lutte contre l’isolement et la précarité des seniorsLe Fonds accompagne l’association genevoise Dôme Seniors, qui soutient les personnes âgées confrontées à l’isolement ou à des difficultés sociales et financières, en leur offrant un accompa-gnement adapté.“Investir dans l’éducation, la santé et la solidarité, c’est semer aujourd’hui les racines d’une socié-té où l’isolement n’a plus de place.” Magid KhourySanté, aide sociale et projets culturelsLe Fonds a répondu aux besoins de Trialogue, organisme d’aide sociale d’urgence, permettant à des familles de conserver leur logement et à des étudiants de poursuivre leurs études grâce à des bourses. Dans le domaine de la santé, le Fonds a appuyé Swisstransplant, fondation nationale suisse dédiée au don d’organes, en finançant des campagnes de sensibilisation et le soutien aux équipes médicales. Sur le plan culturel, le Fonds a contribué à l’installation artistique « Chaque mur est une porte » au Musée de l’Ariana, visant à stimuler l’ouverture d’esprit et la réflexion citoyenne. En transformant chaque don en actions concrètes, le Fonds Philanthropique Ehden poursuit son engagement auprès des plus vulnérables, contribuant à bâtir un avenir plus solidaire et équitable“L’éducation et la santé sont les deux ailes qui permettent à une société de s’élever au delà de la précarité.” Magid Khoury

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.