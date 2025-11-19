Submit Release
News Search

There were 2,012 press releases posted in the last 24 hours and 440,460 in the last 365 days.

Comment un appel aux dons a métamorphosé Loulou’s Bakery

GENEVA, GENEVA, SWITZERLAND, November 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Il y a un an, Le Fonds Philanthropique Ehden lançait un appel aux dons pour soutenir Loulou’s Bakery, une initiative locale visant à nourrir les familles en difficulté autour de Beyrouth.

« Le pari était ambitieux : produire davantage de mankouches, étendre le réseau de distribution et toucher un public plus large en situation de précarité ». Magid Khoury

Par le soutien d’une fondation et d’un mécène privé, neuf nouveaux points de distribution ont été ouverts. La production grandement augmenté, avec plus de 4'000 mankouches fabriqués chaque semaine, soit plus de 210'000 pièces par an, permettant à plus de 300 familles de bénéficier d’une aide alimentaire régulière. Un service de livraison à domicile a également été instauré pour atteindre ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

« Aider, c’est notre devoir d’humanité. » Magid Khoury

Sur le terrain, les actions se multiplient : livraisons quotidiennes aux residences de personnes âgées à Bourj Hammoud et Chyah, distribution continue aux familles vulnérables de Jdeideh, Rmeil, Sin el Fil et Nabaa Saloumeh, repas du matin pour les enfants dans trois écoles à Bauchrieh, et soutien aux populations déplacées à Dahieh.

« Le Fonds Ehden tient à remercier chaleureusement tous les donateurs. Leur générosité a transformé Lou-lou’s Bakery en un véritable pilier de solidarité, qui continue chaque jour à apporter un peu d’espoir à ceux qui en ont le plus besoin. » Magid Khoury



#LoulousBakery #PainDeSolidarité #BeyrouthSolidaire #PhilanthropieEnsemble #ImpactSocial-Positif #UnPainPourChacun #TogetherForLebanon

HPR
Helvetic Public Relations
email us here

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Comment un appel aux dons a métamorphosé Loulou’s Bakery

Distribution channels: Business & Economy, Companies, Consumer Goods, Food & Beverage Industry, Human Rights


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more