Comment un appel aux dons a métamorphosé Loulou’s Bakery

GENEVA, GENEVA, SWITZERLAND, November 19, 2025 / EINPresswire.com / -- Il y a un an, Le Fonds Philanthropique Ehden lançait un appel aux dons pour soutenir Loulou’s Bakery, une initiative locale visant à nourrir les familles en difficulté autour de Beyrouth.« Le pari était ambitieux : produire davantage de mankouches, étendre le réseau de distribution et toucher un public plus large en situation de précarité ». Magid KhouryPar le soutien d’une fondation et d’un mécène privé, neuf nouveaux points de distribution ont été ouverts. La production grandement augmenté, avec plus de 4'000 mankouches fabriqués chaque semaine, soit plus de 210'000 pièces par an, permettant à plus de 300 familles de bénéficier d’une aide alimentaire régulière. Un service de livraison à domicile a également été instauré pour atteindre ceux qui ne peuvent pas se déplacer.« Aider, c’est notre devoir d’humanité. » Magid KhourySur le terrain, les actions se multiplient : livraisons quotidiennes aux residences de personnes âgées à Bourj Hammoud et Chyah, distribution continue aux familles vulnérables de Jdeideh, Rmeil, Sin el Fil et Nabaa Saloumeh, repas du matin pour les enfants dans trois écoles à Bauchrieh, et soutien aux populations déplacées à Dahieh.« Le Fonds Ehden tient à remercier chaleureusement tous les donateurs. Leur générosité a transformé Lou-lou’s Bakery en un véritable pilier de solidarité, qui continue chaque jour à apporter un peu d’espoir à ceux qui en ont le plus besoin. » Magid Khoury#LoulousBakery #PainDeSolidarité #BeyrouthSolidaire #PhilanthropieEnsemble #ImpactSocial-Positif #UnPainPourChacun #TogetherForLebanon

