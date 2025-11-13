GENEVA, SWITZERLAND, November 13, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Parc des Crêts, Troinex — un modèle de densité maîtrisée au cœur de la périphérie genevoisePrès de Genève, sur près de neuf hectares de terrain autrefois dédié à l’agriculture, s’élève aujourd’hui le Parc des Crêts, un ensemble résidentiel qui se veut à la fois dense et verdoyant. Conçu par le cabinet Cerutti Architectes pour le compte de 3N Investissements SA, le projet s’articule autour de 371 logements — villas mitoyennes, habitations groupées et une résidence senior de standing — tous regroupés en douze îlots autour de patios intérieurs. L’idée, clairement affichée est de créer un « parc habité », où la proximité des voisins ne sacrifie pas la qualité du cadre paysager.« Le Parc des Crêts prouve qu’une densification intelligente, pensée à l’échelle humaine, peut offrir confort, lumière, et un sentiment d’appartenance à chaque habitant de Genève et de Troinex. » Magid KhouryLe site, entièrement piéton, repose sur un vaste parking souterrain qui libère la surface au sol pour les promenades, les aires de jeux et les espaces verts. Cette configuration encourage les déplacements doux et reflète une volonté d’intégrer dès le départ une dimension écologique et communautaire.Les 263 appartements en PPE, répartis sur les douze îlots, bénéficient d’une orientation soigneusement étudiée afin de maximiser la lumière naturelle. Balcons, terrasses en attique et coursives extérieures offrent des vues dégagées sur le paysage genevois, tandis que des salles communes et une maison de quartier invitent à la vie collective.« Des salles communautaires et une maison de quartier ont été prévues pour soutenir les activités collectives des résidents. » Magid KhouryLe chantier n’a pas été exempt de défis. Dès les phases de conception, les équipes ont engagé un dialogue soutenu avec la municipalité de Troinex et les riverains, afin d’intégrer les exigences locales, les contraintes légales et les impératifs environnementaux. Parmi les solutions innovantes, on compte la création d’îlots séparés par des corridors verts, une gestion durable des eaux de pluie et un contrat de fourniture énergétique axé sur les sources renouvelables. Cette approche collaborative a permis d’obtenir un large soutien de la communauté, souvent réticente face aux projets de densification.Sur le plan de la durabilité, le Parc des Crêts se démarque par une série d’engagements concrets. La biodiversité est préservée grâce à des zones végétalisées et à la gestion naturelle des eaux de ruissellement. Le site a décroché la certification THPE, attestant de l’utilisation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude fonctionnant à la biomasse et à l’énergie solaire. Des façades en béton préfabriqué local, choisies pour réduire l’empreinte carbone, complètent un tableau où chaque détail vise à limiter l’impact environnemental.Le jury d’évaluation a salué la capacité du Parc des Crêts à densifier une zone traditionnellement dominée par les villas sans sacrifier le confort. Le principe d’îlot ouvert, qui combine intelligemment espaces privés et espaces collectifs, encourage la marche à pied et place le végétal au cœur du quartier, assurant ainsi la préservation de la biodiversité. En réunissant une typologie variée, une résidence senior haut de gamme et des solutions écologiques avancées, le projet incarne le concept « lowrise, highdensity », montrant qu’une densité accrue peut rimer avec qualité de vie, cohésion sociale et respect de l’environnement.« La diversité typologique des logements permet d’accueillir une cohésion communautaire. » Magid KhouryLe Parc des Crêts s’inscrit donc dans une vision plus large de l’urbanisme genevois, où la pression foncière pousse à repenser la manière dont les villes s’étendent. S’il réussit à attirer les familles, les retraités et les jeunes professionnels, il pourrait bien devenir un modèle à suivre pour d’autres agglomérations européennes cherchant à concilier densité, durabilité et bienêtre.

