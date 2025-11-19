아산 기업 ㈜파머스랩 – ‘노동 친화형 수평회전식 수직농장’ BKCC 개발… 고령농·여성농·취약계층도 작업 가능한 스마트팜 모델 제시
BKCC의 가장 큰 특징은 작업자가 이동하는 대신 트레이가 작업자 앞으로 회전해 온다는 점이다. 기존의 고정선반식 구조에서 좁은 통로를 오가거나 사다리를 오르내릴 필요가 없어, 파종부터 수확·세척까지 모든 작업을 한 자리에서 처리할 수 있다.
이 방식은 기존 수직농장의 대표적 문제였던
• 반복적인 사다리 이동과 과도한 보행·운반 동선
• 허리를 굽히거나 비틀며 팔을 뻗어야 하는 불편한 작업
• 복잡한 관수배관, 누수, 대량의 용수사용으로 야기되는 관리부담
등을 크게 줄여 노동 투입을 최대 70% 절감하고, 작업자의 피로 및 이직률을 낮추는 효과가 있는 것으로 평가된다.
특히 고령 농업인, 여성 농업인, 신체적 제약이 있는 근로자도 안전하게 작업할 수 있다는 점이 현장에서 높은 호응을 얻고 있다. 작업 접근성을 크게 향상시킨 대표적인 사람 중심형 스마트팜 모델이라는 평가다.
관수 방식은 **순환식 EBB(Ebb & Flow)**를 적용해 물 사용량을 최대 80%까지 줄였으며, LED 스펙트럼 제어를 통해 고품질 생육을 안정적으로 확보한다. 재배 가능한 품목도 엽채류, 싹채소, 생사료, 무병육묘 등 다양하며, 시장 요구에 따라 신속하게 교체 생산할 수 있어 수익을 극대화하여 안정적인 운영을 할 수 있다.
BKCC는 국내 실증을 완료하고 싱가포르 R&D 프로젝트에서 안정성을 입증했으며, 최근 호주 및 아시아권 신규 설치가 확대되고 있다.
Farmers Lab 관계자는 “수직농업의 발전은 결국 사람이 안전하게 오래 일할 수 있는 구조여야 한다”며, “BKCC는 “Pride for Farmers, Future for Youth”라는 메시지 아래 고령 농업인에게는 계속 일할 수 있는 힘을, 청년층에게는 미래형 농업의 기회를 제공하는 기술”이라고 말했다.
문의: bk@bkgreenhouses.com | +82-10-9046-5551
영상: https://youtu.be/3Mj4iqq_N2o
웹사이트: www.bkgreenhouses.com
