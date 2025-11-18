Gaming Compliance International (GCI) adquire a Yield Sec

Ismail Vali é nomeado Presidente da GCI, juntando-se ao CEO Matt Holt e ao COO Ross Anderson

HENDERSON, NV, UNITED STATES, November 18, 2025 / EINPresswire.com / -- A Gaming Compliance International (GCI) anunciou hoje a aquisição da Yield Sec, plataforma pioneira de inteligência de mercado para jogos de azar online. Toda a plataforma, os processos e a equipe da Yield Sec serão integrados às operações da GCI, com o fundador e CEO Ismail Vali assumindo o cargo de Presidente da GCI.A Yield Sec se tornará um pilar essencial dentro da oferta da GCI, reforçando ainda mais a missão da empresa de fornecer tecnologia regulatória avançada e transparência de mercado para a indústria global de jogos. Com essa aquisição estratégica, a GCI e a Yield Sec continuarão a fortalecer reguladores, operadores e governos, ajudando-os a transformar mercados caóticos em ambientes controlados, por meio de tecnologia baseada em IA, aprimoramento de dados e monitoramento de transações, trabalhando em conjunto para alcançar certeza e segurança do mercado.________________________________________Uma Plataforma Mais Forte Para Jogos RegulamentadosA integração da Yield Sec e de seus sistemas e processos proprietários aprimora o conjunto de tecnologias baseadas em IA da GCI, oferecendo monitoramento de mercado de ponta e recursos de mitigação de atividades ilegais. A plataforma expandida da GCI agora oferece soluções de conscientização e ação, que garantem supervisão completa sem interferir nas operações de jogo, abrangendo:1. Monitoramento de Mercado e Mitigação de Atividades Ilegais2. Conformidade e AuditoriaA experiência combinada das empresas agora apoia todas as partes interessadas do setor, desde autoridades reguladoras governamentais e órgãos de fiscalização até operadores de jogos e consumidores, garantindo que o jogo regulamentado cumpra seu verdadeiro propósito de beneficiar o Comércio (receita), a Comunidade (tributos e causas sociais) e os Consumidores (jogo justo, integridade e segurança do público).________________________________________Declarações da LiderançaMatt Holt, CEO da GCI, afirmou:“É uma honra receber Ismail Vali e toda a equipe da Yield Sec na GCI. A plataforma inovadora da Yield Sec, voltada à interrupção eficaz e eficiente de atividades ilegais, será um pilar central da nossa oferta, permitindo que reguladores e operadores alcancem um nível sem precedentes de visibilidade e ação sobre o mercado global de jogos online. Esta aquisição acelera nossa missão de promover transparência, integridade, proteção ao jogador e segurança em jurisdições regulamentadas no mundo inteiro."Ismail Vali, Fundador e CEO da Yield Sec, agora Presidente da GCI, comentou:“Ingressar na GCI representa o próximo passo em nossa missão de combater o mercado ilegal e proteger a integridade do jogo regulamentado. A Yield Sec foi criada para ajudar reguladores e operadores a enxergar o mercado online como um todo, legal e ilegal, e agir com segurança e confiança. A GCI fortalece essa base, ampliando nossa capacidade de atender clientes nos âmbitos comercial, comunitário e do consumidor. O propósito permanece o mesmo: garantir um mercado sustentável, transparente e justo que beneficie a todos.”________________________________________Sobre a Gaming Compliance International (GCI)A GCI é líder comprovada em tecnologia e consultoria de conformidade regulatória para o setor de jogos. A empresa oferece uma plataforma única, impulsionada por IA, voltada para proteção do jogador, monitoramento de publicidade e conteúdo de mídia, mitigação de atividades ilegais, coleta automatizada de dados, auditoria de receitas e relatórios de conformidade para operadores.O foco da GCI está em aumentar a transparência do mercado e otimizar receitas para reguladores e operadores licenciados, ao mesmo tempo em que estabelece uma estrutura sólida de forte conformidade que protege jurisdições, públicos e o ecossistema de jogos em geral.________________________________________Sobre a Yield SecA Yield Sec, abreviação de yield security (segurança de rendimento), é uma plataforma de inteligência técnica que monitora toda a atividade do público em streaming, jogos de azar, criptomoedas e bens de consumo, oferecendo uma visão completa do mercado online, tanto legal quanto ilegal. A Yield Sec fornece análises, ações e recomendações para garantir que os participantes do mercado online recebam o dinheiro que lhes é devido, sem serem prejudicados por atividades criminosas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.