Gaming Compliance International (GCI) adquiere Yield Sec

Ismail Vali es nombrado Presidente de GCI, sumándose al CEO Matt Holt y al COO Ross Anderson

HENDERSON, NV, UNITED STATES, November 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Gaming Compliance International (GCI) anunció hoy la adquisición de Yield Sec, la plataforma de inteligencia pionera en el online gambling marketplace. La plataforma completa de Yield Sec —incluyendo procesos y equipo— será incorporada a las operaciones de GCI, mientras que su fundador y CEO, Ismail Vali, asumirá el rol de Presidente de GCI.Yield Sec se convertirá en un pilar central de la oferta de GCI, fortaleciendo aún más la misión de la compañía de ofrecer tecnología regulatoria avanzada y mayor transparencia del marketplace para la industria global del juego. Con esta adquisición estratégica, GCI y Yield Sec continuarán brindando a reguladores, operadores y gobiernos las herramientas para transformar el marketplace del caos al control —a través de tecnología impulsada por IA, recolección de datos avanzada y monitoreo de transacciones, todo trabajando conjuntamente para alcanzar para alcanzar plena certeza sobre el marketplace.Una plataforma más sólida para el gaming reguladoLa integración de Yield Sec, y de su propio sistema de gestión y de procesos, potencia el stack tecnológico de GCI, impulsado por IA, con un monitoreo del Marketplace de vanguardia, y con la capacidad de mitigar el mercado negro. La plataforma ampliada de GCI ahora ofrece soluciones de de conciencia y acción (awareness-and-action) que brindan supervisión completa sin interferir en las operaciones de juego, abarcando:1. Monitoreo del Marketplace y Mitigación del Mercado Negro2. Cumplimiento y AuditoríaLa experiencia combinada de ambas compañías ahora respalda a todos los actores del sector —desde reguladores gubernamentales y fuerzas de seguridad hasta operadores de juego y consumidores— garantizando que el gaming regulado cumpla con su verdadero potencial para beneficiar al Comercio (ingresos), la Comunidad (impuestos y buenas causas) y los Consumidores (juego justo, integridad y seguridad de la audiencia).Comentarios del liderazgoMatt Holt, CEO de GCI, señaló:“Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Ismail Vali y a todo el equipo de Yield Sec a GCI. La innovadora plataforma de Yield Sec para la disrupción efectiva y eficiente se convertirá en una piedra angular de nuestra oferta, permitiendo que reguladores y operadores obtengan un nivel de conciencia y acción sin precedentes en todo el mercado del juego online. Esta adquisición acelera nuestra misión de ofrecer transparencia, integridad, protección al jugador y certeza para jurisdicciones reguladas en todo el mundo.”Ismail Vali, fundador y CEO de Yield Sec, ahora Presidente de GCI, comentó:“Sumarnos a GCI representa la siguiente etapa en nuestra misión de derrotar el mercado negro, su criminalidad, y de proteger la integridad del juego regulado. Yield Sec nació para ayudar a reguladores y operadores a ver el mercado en línea en su totalidad —legal e ilegal— y actuar con certeza. GCI fortalece esa base, ampliando nuestra capacidad para servir a clientes en comercio, comunidad y consumidores. El propósito sigue siendo el mismo: asegurar un mercado sostenible, cumplidor y justo que beneficie a todos.”Sobre Gaming Compliance International (GCI)GCI es el líder probado en tecnología y consultoría de cumplimiento regulatorio para el juego, ofreciendo una plataforma integral impulsada por IA para protección del jugador, monitoreo de contenido publicitario y de medios, mitigación del mercado negro, captura automatizada de datos, auditoría de ingresos y reportes de cumplimiento para operadores.El enfoque de GCI está puesto en mejorar la transparencia del mercado y la optimización de ingresos para reguladores y operadores licenciados, estableciendo un marco robusto de cumplimiento que protege a las jurisdicciones, a las audiencias y al ecosistema más amplio del juego.Sobre Yield SecYield Sec, abreviatura de yield security, es una plataforma de inteligencia técnica que monitorea toda la actividad de audiencias en streaming, juego, cripto y bienes de consumo para visualizar el mercado online completo —tanto legal como ilegal—. Yield Sec ofrece análisis, acciones y recomendaciones para asegurar que los actores online generen los ingresos que les corresponden —y que no sean robados por el crimen.

