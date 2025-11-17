Submit Release
House Bill 439 Printer's Number 0996

PENNSYLVANIA, November 17

MAYES, McCLINTON, SMITH-WADE-EL, D. MILLER, MADDEN, VENKAT, GUZMAN, HILL-EVANS, MARKOSEK, KENYATTA, McNEILL, POWELL, SCHLOSSBERG, RABB, KAZEEM, WAXMAN, BRENNAN, HADDOCK, PIELLI, STEELE, KHAN, BERNSTINE, HANBIDGE, GIRAL, SANCHEZ, BOYD, HOHENSTEIN, BENHAM, CURRY, OTTEN, ABNEY, CEPHAS, N. NELSON, CARROLL, BELLMON, SAMUELSON, T. DAVIS, D. WILLIAMS, MALAGARI, PARKER, BRIGGS, A. BROWN, BURGOS, SCOTT, CEPEDA-FREYTIZ, KRAJEWSKI, SHUSTERMAN, CERRATO, BOROWSKI, FIEDLER, McANDREW, PROBST, DAVIDSON, GUENST, SALISBURY, FLEMING, DALEY, WEBSTER, RIVERA, KOSIEROWSKI, GREEN, O'MARA, MADSEN, CIRESI, DEASY, K.HARRIS, INGLIS, YOUNG

Short Title

An Act amending the act of October 27, 1955 (P.L.744, No.222), known as the Pennsylvania Human Relations Act, further providing for definitions.

Memo Subject

The Pennsylvania CROWN Act

