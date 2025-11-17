House Bill 439 Printer's Number 0996
PENNSYLVANIA, November 17 - Sponsors
MAYES, McCLINTON, SMITH-WADE-EL, D. MILLER, MADDEN, VENKAT, GUZMAN, HILL-EVANS, MARKOSEK, KENYATTA, McNEILL, POWELL, SCHLOSSBERG, RABB, KAZEEM, WAXMAN, BRENNAN, HADDOCK, PIELLI, STEELE, KHAN, BERNSTINE, HANBIDGE, GIRAL, SANCHEZ, BOYD, HOHENSTEIN, BENHAM, CURRY, OTTEN, ABNEY, CEPHAS, N. NELSON, CARROLL, BELLMON, SAMUELSON, T. DAVIS, D. WILLIAMS, MALAGARI, PARKER, BRIGGS, A. BROWN, BURGOS, SCOTT, CEPEDA-FREYTIZ, KRAJEWSKI, SHUSTERMAN, CERRATO, BOROWSKI, FIEDLER, McANDREW, PROBST, DAVIDSON, GUENST, SALISBURY, FLEMING, DALEY, WEBSTER, RIVERA, KOSIEROWSKI, GREEN, O'MARA, MADSEN, CIRESI, DEASY, K.HARRIS, INGLIS, YOUNG
Short Title
An Act amending the act of October 27, 1955 (P.L.744, No.222), known as the Pennsylvania Human Relations Act, further providing for definitions.
Memo Subject
The Pennsylvania CROWN Act
Generated 11/17/2025 07:52 PM
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.