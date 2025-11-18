MomcozyがAmazonブラックフライデーで母子ケアに革命を日本にもたらす

快適さを第一に考えた母子ケアのイノベーションで日本の家族を支援する商品が、ブラックフライデーに Amazon Japan で販売開始されました。

日本の豊かな母子愛の伝統、母性愛への深い敬意、そして洗練された消費文化は、私たちのインスピレーションの源です。私たちは、日本の伝統を尊重し、調和の価値観を大切にし、現代の生活を支える製品を提供することに尽力しています。皆様の信頼こそが、私たちの使命です。” — MomcozyのAPACマーケティングディレクター、エレン・ゾウ氏

TOKYO, JAPAN, November 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- ブラックフライデーが近づく中、MomcozyはAmazon Japanにおける日本市場への製品ラインナップの正式拡大を発表できることを誇りに思います。これは、日本の母親、赤ちゃん、そしてご家族に高品質で革新的なケアソリューションを提供するという私たちの使命における大きな一歩です。これは、母親、赤ちゃん、そして日本の母子ケアエコシステムにとって、非常に重要な機会であると信じています。

なぜ日本？なぜ今？

日本は、母子の絆、そして貴重な産後の数か月間に快適さ、休息、そしてケアを提供することを深く大切にする社会です。例えば、「里帰り出産」として知られる日本の伝統的な産後ケアは、出産後に母親が休息と回復のために実家に帰ることが多いことを反映しています。

Momcozyでは、温かさ、親密さ、安らぎのサポート、そして母親の健康という、こうした文化的優先事項を理解し、尊重しています。私たちの使命は、これらの伝統を補完し、強化し、現代化することで、日本の母親の価値観やライフスタイルに合った、スマートで旅行に便利な、そして快適なツールを提供することです。

Momcozyブラックフライデースペシャル - 最大20%オフ

今年のブラックフライデーでは、Momcozyが現代のママと赤ちゃんのためにデザインされた3つの主力商品をAmazon Japanで特別価格で販売します。期間は2025年11月21日から12月1日までです。

● M5 オールインワン ウェアラブル搾乳器（20%オフ https://cutt.ly/M5-all-in-one-wearable-breast-pump

コンパクトで静音設計の搾乳器で、お母さまが自由に動きながら搾乳できます。毎日の授乳の負担を軽減し、自然なリズムを快適かつ目立たないようにサポートします。

● S12 Pro ウェアラブル搾乳器 (20%オフ) https://cutt.ly/S12-Pro-Wearable-Breast-pump

複数のモードと調整可能な吸引力を備えたこの効率的な搾乳器は、スムーズで安心な母乳の流れをサポートします。ハンズフリー設計なので、忙しいママでも安心して授乳と育児を両立できます。

● ハグブル コットン100% U字型マタニティボディピロー（15%オフ）https://cutt.ly/Huggable-Cotton-U-Shaped-Maternity-Body-Pillow

柔らかくサポート力のあるU字型のピローが、お腹、腰、背中を優しく包み込み、より深い安らぎをもたらします。妊娠のあらゆる段階を通して、圧迫感を軽減し、より快適な睡眠を促します。

● ピュアハグ ベビーキャリア (15%オフ) https://cutt.ly/PureHug-Baby-Carrier

軽量ながらもしっかりとしたこの人間工学に基づいたキャリアは、赤ちゃんをしっかりと抱きしめながら、両手を自由に使えます。通気性に優れたデザインは、ご自宅でも外出先でも、赤ちゃんとの絆を深め、快適な毎日をサポートします。

● 電動ベビーネイルファイル（15%オフ）https://cutt.ly/Momcozy-Electric-Baby-Nail-File

LEDライトのガイド機能で、静かで優しく爪をやさしく削ることができるので、動き回る小さなお子様でも安全でストレスフリーなネイルケアができます。

● 哺乳瓶ブラシ洗浄キット 7-in-1 (15%オフ) https://cutt.ly/Baby-Bottle-Cleaner-Kit

哺乳瓶の隅々まで届く、スピーディーで衛生的なお手入れを実現する、充実した洗浄キット（様々なブラシヘッドとロングハンドル）。

● ポータブル母乳クーラー（22オンス）（15%オフ）https://cutt.ly/Portable-Breast-Milk-Cooler

スリムで漏れ防止のクーラーボックスは、母乳を最大24時間新鮮に保ちます。旅行や仕事の日など、一日のあらゆる場面で、大切な母乳を一滴残らず守ります。

日本の母性愛のパートナー

Momcozyは、単なるブランドとしてではなく、日本の家族、母子保健文化、そして小売環境にとって真摯な競争相手であり、貴重なパートナーとして日本に進出します。私たちは、世界をリードするデザイン、国際的な研究開発、そして日本の「和の心」という価値観への深いコミットメントをもたらします。

「石の上にも三年」ということわざにあるように、Momcozyは信頼を築き、価値を提供し、日本の母親たちが今日、明日、そしてその先も支えてくれるブランドになることを目指しています。

「Momcozyを日本にご紹介できることを光栄に思います」と、Momcozyのアジア太平洋地域マーケティングディレクター、エレン・ジョウは述べています。「日本の豊かな母子愛の伝統、母性愛への深い敬意、そして洗練された消費者文化は、私たちのインスピレーションの源です。私たちは、日本の伝統を尊重し、和の心を大切にし、現代の生活を支える製品を提供することに尽力しています。皆様の信頼が私たちの使命です。」



Momcozyについて

2018年の創業以来、Momcozyは世界No.1ウェアラブル搾乳器*ブランドとして、フェムテック分野のリーダーとして急速に成長を遂げ、妊娠から産後、そしてそれ以降も母親と赤ちゃんをサポートする画期的な製品を提供しています。革新性と快適性へのこだわりを持つMomcozyは、ウェアラブル搾乳器、授乳ブラ、そして現代の母親の生活にシームレスに溶け込むその他の必需品で、母性ケアの概念を塗り替えてきました。60カ国以上で450万人以上の母親に愛用されているMomcozyの製品は、ブランドのウェブサイト、Babylist、Walmart、Target、Amazonなどの大手小売店で販売されています。Momcozyの使命は、母親が人生のあらゆる段階で必要とする快適さとサポートを提供できるよう、包括的なソリューションを提供することです。

*ウェアラブル搾乳器の世界市場シェア、Grand View Research 2024に基づく** 2025年7月時点のAmazon公式プラットフォームのデータ

