Momcozy เปิดตัวแคมเปญ 3.3 Cozy Sale ในประเทศไทย พร้อมส่วนลดสูงสุด 60%
แคมเปญ วันสตรีสากล เน้นนำเสนอโซลูชันการให้นมบุตรที่มีสไตล์และช่วยประหยัดเวลา สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบอยู่เสมอ.
BANGKOK, THAILAND, March 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy ได้เปิดตัวแคมเปญ 3.3 Cozy Sale อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยมอบโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง 60% สำหรับเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่และอุปกรณ์ดูแลทารกอัจฉริยะที่ร่วมรายการ บน Shopee, Lazada, TikTok และเว็บไซต์แบรนด์อย่างเป็นทางการของ Momcozy โดยดีลพิเศษจะมีไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคม
ในฐานะหนึ่งในช่วงแคมเปญช้อปปิ้งสำคัญของแบรนด์ในไตรมาสแรก แคมเปญนี้มาพร้อมกับคูปองจากแพลตฟอร์ม เซ็ตสินค้าสุดคุ้มแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และดีลแฟลชเซลแบบจำกัดเวลา เพื่อให้ครอบครัวชาวไทยสามารถเข้าถึงโซลูชันการให้นมบุตรและการให้อาหารทารกระดับพรีเมียมได้ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดช่วงหนึ่งของปี
แคมเปญนี้จัดขึ้นในช่วงเดียวกับ วันสตรีสากล (International Women’s Day) เพื่อเฉลิมฉลองคุณแม่ชาวไทยยุคใหม่ที่กำลังสร้างสมดุลระหว่างไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟ การทำงาน และการเลี้ยงดูบุตร โดยคุณแม่เหล่านี้กำลังมองหาโซลูชันที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สามารถให้นมบุตรได้อย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน.
ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัว ความสบาย และไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ – พร้อมส่วนลดสูงสุด 60%
สินค้าหลักของแคมเปญคือเครื่องปั๊มนมที่ผสาน ประสิทธิภาพ ความแนบเนียน และความสบาย สำหรับคุณแม่ที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา
● Momcozy Air 1 Ultra-Slim Wearable Breast Pump ออกแบบให้บาง เบา สวมใส่ได้อย่างแนบเนียนตลอดทั้งวัน
● Mobile Style Hands-free Slim Breast Pump M6 เครื่องปั๊มนมแฮนด์ฟรีทรงพลัง
● V1 Pro Hospital Grade Wearable Breast Pump เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ระดับโรงพยาบาล
เพื่อช่วยให้กิจวัตรประจำวันนอกบ้านง่ายขึ้น ลดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ และรองรับการให้นมได้ทุกที่ทุกเวลา Momcozy ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่
● **Portable Breast Milk Cooler for Outdoor** กระติกเก็บน้ำนมแม่แบบพกพาสำหรับใช้งานนอกบ้าน
● **Superfast Portable Breast Milk & Water Warmer for Travel** เครื่องอุ่นน้ำนมแม่และน้ำแบบพกพาที่ให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการเดินทาง
เพื่อช่วยประหยัดเวลา เพื่อให้ครอบครัวไม่พลาดช่วงเวลาล้ำค่ากับเจ้าตัวน้อย Momcozy ยังช่วยลดเวลาการทำความสะอาดในแต่ละวัน และเพิ่มการปกป้องด้านสุขอนามัยโดยรวม ด้วยผลิตภัณฑ์:
● KleanPal Pro เครื่องล้าง ขวดนม ฆ่าเชื้อ และอบแห้ง
สนับสนุนคุณแม่ยุคใหม่ของประเทศไทย
“คุณแม่ชาวไทยในปัจจุบันมีไลฟ์สไตล์ที่คล่องตัว เชื่อมต่อกับโลกดิจิทัล และมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว” Ellen Zhou ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด APAC ของ Momcozy กล่าว “วันสตรีสากลเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายในการยกย่องความมั่นใจและพลังของผู้หญิง ผ่านแคมเปญ 3.3 Cozy Sale เราต้องการทำให้โซลูชันที่ล้ำสมัย แบบสวมใส่ได้ และช่วยประหยัดเวลาของเรา เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณแม่สามารถให้นมบุตรได้อย่างอิสระและยืดหยุ่นมากขึ้น”
ด้วยรูปแบบการอยู่อาศัยในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ตารางชีวิตที่ยุ่ง และวัฒนธรรม social commerce ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โซลูชันอย่างเครื่องปั๊มนมแบบแฮนด์ฟรีและอุปกรณ์ทำความสะอาดอัตโนมัติจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสะดวกสบายและการแบ่งปันบทบาทในการดูแลลูกภายในครอบครัว
สร้างระบบสนับสนุนการให้นมบุตรแบบครบวงจร
แม้ว่าแคมเปญนี้จะมอบโปรโมชั่นที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของฤดูกาล แต่ภารกิจที่กว้างกว่านั้นคือการเสริมบทบาทของ Momcozy ในฐานะ ระบบสนับสนุนการให้นมบุตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การปั๊มนม การจัดเก็บ การทำความสะอาด ไปจนถึงการอุ่นนม เพื่อช่วยให้คุณแม่สามารถเดินหน้าการให้นมบุตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลดทอนคุณภาพของไลฟ์สไตล์ของตนเอง.
แคมเปญ 3.3 Cozy Sale เปิดให้ช้อปแล้ววันนี้บน ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ Momcozy บน Shopee, Lazada, TikTok Shop** และเว็บไซต์แบรนด์อย่างเป็นทางการของ Momcozy ที่ [www.momcozy.com]
Cozy การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ทางเลือกที่ดีและชาญฉลาด — เสริมพลังให้คุณแม่ยุคใหม่ด้วยการสนับสนุนที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นยิ่งขึ้นในทุกวัน.
เกี่ยวกับ Momcozy
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 Momcozy — แบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่อันดับ 1 ของโลก* ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม FemTech ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคุณแม่และทารก ตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ หลังคลอด ไปจนถึงช่วงการเลี้ยงดูในระยะต่อมา
ด้วยความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความสบาย Momcozy ได้ยกระดับการดูแลคุณแม่ยุคใหม่ผ่านผลิตภัณฑ์อย่าง เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ บราสำหรับให้นมบุตร และอุปกรณ์จำเป็นอื่น ๆ ที่ออกแบบมาให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณแม่ได้อย่างลงตัว
Momcozy ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มากกว่า 5 ล้านคน ในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีจำหน่ายผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Momcozy รวมถึงร้านค้าปลีกชั้นนำ เช่น Babylist, Walmart, Target และ Amazon
พันธกิจของ Momcozy คือการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม เพื่อเสริมพลังให้คุณแม่ได้รับความสบายและการสนับสนุนที่พวกเธอต้องการในทุกช่วงของเส้นทางการเป็นแม่
*อ้างอิงจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ทั่วโลก, Grand View Research 2024.
