Pulsenics expone en Enlit Europa como parte del compromiso continuo con el hidrógeno verde en España

From L to R: Ben Maxwell, Essam Elsahwi and Mariam Awara Pulsenics employees operate a Pulse Probe Pulsenics Pulse Probe

BILBAO, SPAIN, November 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Pulsenics, un fabricante canadiense de equipos de diagnóstico de electrolizadores de hidrógeno, inauguró hoy su exposición en Enlit Europa. La directiva de Pulsenics también asistirá a la Conferencia de Electrolizadores de Madrid el 24 de noviembre después de recorrer las instalaciones industriales españolas como parte de una misión comercial canadiense. Mariam Awara, directora de operaciones, representará a la empresa.Pulsenics tiene varias implementaciones activas en España, entre ellas con la Fundación Hidrógeno de Aragón (FHa). La FHa es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en 2003 con el apoyo del Gobierno de Aragón para impulsar el hidrógeno como vector energético y avanzar en la cadena de valor del hidrógeno, tanto en la región como en el resto de España. Pulsenics mantiene una presencia activa en el país para ayudar a las organizaciones españolas a utilizar la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) para diseñar y optimizar electrolizadores."Nos sentimos honrados de ayudar a promover la colaboración industrial entre Canadá y España", dijo Awara. "Al establecer las mejores prácticas internacionales para la confiabilidad de los datos, nuestra relación transatlántica puede reducir costos y mejorar la disponibilidad operativa para la producción de hidrógeno verde".España posee uno de los sectores de hidrógeno de mayor crecimiento del mundo. Según una encuesta de 2025 de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2), la industria española del hidrógeno renovable tiene casi 400 proyectos activos que representan más de 33 mil millones de euros en inversiones planificadas. Las soluciones de Pulsenics, que utilizan EIS para monitorear electrolizadores en tiempo real, pueden apoyar a la industria española en su crecimiento, mejorando la confiabilidad, disponibilidad operativa, y la seguridad en escenarios de alta exigencia.Acerca de PulsenicsPulsenics lidera el campo del diagnóstico de rendimiento electroquímico con su hardware innovador, su plataforma de datos en tiempo real y su revolucionaria solución Performance Cataloguer. Su novedosa solución de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) permite un diagnóstico rápido a cualquier escala. Los fabricantes de equipos originales de alto rendimiento pueden confiar en Pulsenics para pronosticar el rendimiento de las celdas, identificar defectos mecánicos y optimizar los procesos de fabricación mediante el análisis de datos en tiempo real. Pulsenics está abriendo el camino hacia una industria electroquímica más confiable y eficiente. Para más información, visite www.pulsenics.com Contacto con los medios: Wes Andrewswesandrews@pulsenics.com

