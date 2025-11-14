Ferrari Brut zum „World Champion Blanc de Blancs“ gekrönt

George Markus, Camilla Lunelli, Essi Avellan and Cyril Brun Ferrari Brut, Trentodoc World Champion Blanc de Blancs 2025 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

The Champagne & Sparkling Wine World Championships würdigen erneut die Exzellenz von Ferrari Trento

Die Auszeichnung unseres Ferrari Brut NV – unseres Flaggschiff-Weins – bedeutet uns besonders viel. Die wahre Qualität eines Weinguts zeigt sich in dem Wein, den die meisten Menschen genießen. ” — Matteo Lunelli, Ferrari Trento President & CEO

LONDON, UNITED KINGDOM, November 14, 2025 / EINPresswire.com / -- The Champagne & Sparkling Wine World Championships (CSWWC), der weltweit führende Wettbewerb für Schaumweine, hat Ferrari Trento einmal mehr für seine außergewöhnliche Qualität und stilistische Konstanz ausgezeichnet.Nach dem achten Titel als Sparkling Wine Producer of the Year 2025 erhielt das Haus eine weitere bedeutende Ehrung: Ferrari Brut Magnum wurde in London zum World Champion Blanc de Blancs gekürt.Zudem gewann der Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Magnum 2004 die Kategorie Library Vintage – eine der anspruchsvollsten Sektionen des Wettbewerbs, die außergewöhnlichen Cuvées mit über zwanzigjähriger Reife vorbehalten ist.________________________________________„Die Auszeichnung unseres Ferrari Brut NV – unseres Flaggschiff-Weins – bedeutet uns besonders viel“, betont Matteo Lunelli, Präsident und CEO von Ferrari Trento.„Die wahre Qualität eines Weinguts zeigt sich in dem Wein, den die meisten Menschen genießen. Seit über 120 Jahren verkörpert dieses Etikett unsere Vision und Sorgfalt – und macht Trentodoc zu einer Geschichte von Terroir, Zeit und handwerklicher Meisterschaft.“________________________________________Der Ferrari Brut NV steht beispielhaft für den Stil des Hauses und für die alpine Weinbaukunst des Trentino. Die Kombination aus Höhenlage und starken Temperaturunterschieden verleiht den Chardonnay-Trauben Frische und Säure – essenzielle Eigenschaften für die Finesse und Langlebigkeit der Trentodoc-Schaumweine.Diese Eigenschaften werden durch das Können und die Erfahrung der Ferrari-Kellermeister perfektioniert. Bemerkenswert: Bereits 2016 wurde Ferrari Brut erstmals zum World Champion Blanc de Blancs gewählt – ein Beleg für die gleichbleibende Spitzenqualität über die Jahre hinweg.________________________________________Seit seiner Einführung im Jahr 1972 gilt der Giulio Ferrari Riserva del Fondatore als Pionier lang gereifter Schaumweine. Um seine außergewöhnliche Langlebigkeit hervorzuheben, hat Ferrari das Projekt Archivio di Famiglia ins Leben gerufen, das ausgewählte Jahrgänge über Jahrzehnte hinweg bewahrt und als flüssige Zeugnisse von Erinnerung, Tradition und Innovation neu präsentiert.Der Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Magnum 2004, über zehn Jahre auf der Hefe gereift und 2015 degorgiert, zeigt heute eine beeindruckende Harmonie und Tiefe. Hergestellt aus den besten Chardonnay-Trauben eines perfekten Jahrgangs, überzeugt er durch Eleganz, aromatische Komplexität und bemerkenswerte Balance – Ausdruck des Terroirs und der handwerklichen Meisterschaft, die Ferrari und die Familie Lunelli seit Generationen prägen.________________________________________Für die Gruppo Lunelli markiert diese Auszeichnung einen weiteren Höhepunkt eines außergewöhnlichen Jahres: Erst kürzlich wurde Ferrari Riserva Lunelli vom US-Magazin Wine Enthusiast an die Spitze der Top Cellar Selection gesetzt, während Giulio Ferrari Rosé von der Guida de l’Espresso als bester italienischer Schaumwein ausgezeichnet wurde.________________________________________Über Ferrari TrentoGegründet 1902 in Trient von Giulio Ferrari und seit 1952 im Besitz der Familie Lunelli, gilt Ferrari als Italiens führender Hersteller von Premium-Schaumweinen und als Symbol für den Italian Art of Living.Alle Weine sind Trentodoc – Flaschengärungsweine aus Chardonnay und Pinot Noir, die mit Leidenschaft und Respekt nach den Prinzipien des nachhaltigen Bergweinbaus im Trentino erzeugt werden.Ferrari ist der Inbegriff italienischer Feierkultur und begleitet die bedeutendsten Momente in Kultur, Sport und Unterhaltung – von internationalen Preisverleihungen bis hin zu Formel-1-Podiumsfeiern.PressekontaktAnna BertoliniFerrari TrentoE-Mail: a.bertolini@gruppolunelli.itTel. 0461 972423Mob. +39 345 974 2949

