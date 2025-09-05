Catena, reconocida por poner al Malbec argentino en el mapa mundial, es la marca #2 de Chardonnay importado en EE.UU.
Un legado construido sobre el Chardonnay
Fue el Chardonnay, no el Malbec, el que abrió la puerta al vino argentino en el mundo.
La directora general, Laura Catena, recuerda: “A finales de la década de 1980, mi padre contrató a Paul Hobbs, un estadounidense con un impresionante currículum en la vinificación de Chardonnay. Paul quedó impresionado por el Chardonnay de los suelos arcillosos de nuestro viñedo La Pirámide, en Agrelo. En ese entonces, teníamos mucho que aprender, pero el progreso fue rápido porque el terroir estaba allí, y en 10 años estábamos vendiendo el primer Catena Chardonnay. Mi madre, Elena, viajó por todo Estados Unidos y Europa presentando Catena Chardonnay 1991. Desafió a los escépticos con catas a ciegas contra cualquier vino de California o Francia, y según ella, su vino siempre ganaba. Catena Chardonnay nos consiguió nuestra primera calificación de 90 puntos en Wine Spectator, y posteriormente fuimos invitados a la New York Wine Experience, un evento al que Wine Spectator invita a las mejores bodegas del mundo para que presenten sus vinos. En 1995, nos convertimos en la primera bodega argentina invitada”.
Clima del Valle de Uco
El éxito del Chardonnay de Catena está arraigado en los viñedos de altura en el Valle de Uco, donde los climas fríos y los suelos ricos en caliza crean vinos frescos y florales con una mineralidad distintiva.
“Aún me encanta el Chardonnay de altura más que cualquier otro,” dice Laura Catena. “Es fresco, floral y ligeramente cremoso gracias al sol y los suelos calcáreos pedregosos, y tiene la capacidad de añejar, algo que a menudo sorprende a aquellos que no se dan cuenta de que nuestros viñedos en la montaña están en lo que se clasifica como un clima frio.”
El portafolio de Chardonnay de la bodega es amplio, variado y emocionante para los amantes del Chardonnay de alta calidad. Incluye los reconocidos Catena High Mountain Vines Chardonnay y Catena Alta Chardonnay, el icónico Chardonnay Angélica Zapata, y los vinos de parcela de partidas muy limitadas de un solo viñedo, ADRIANNA White Stones y White Bones.
Así como Catena revolucionó el Malbec, ahora está demostrando que sus Chardonnays de gran altura han encontrado su lugar entre los mejores del mundo.
Más allá del Chardonnay
Las exportaciones de los vinos blancos argentinos crecieron significativamente entre 2019 y 2025, y no todo es Chardonnay. Mientras que las exportaciones de Chardonnay argentino aumentaron un 40% durante este período, el crecimiento de las exportaciones de mezclas blancas ha sido más del doble de esa cifra, con un aumento del 89% durante el mismo período.
Semillón y Chenin Blanc han crecido más, partiendo de una base pequeña. Tradicionalmente, se realizan blends con estas variedades de uva, que están ampliamente plantadas en Mendoza. Catena tiene una popular mezcla de Semillón y Chenin llamada Catena Appellation White Clay, con distribución global.
Torrontés es la variedad blanca autóctona de Argentina, nacida de un cruce entre Moscatel de Alejandría y Criolla Chica. Es floral con un toque de amargor. Algunos hermosos ejemplos relacionados con la familia Catena incluyen El Enemigo Torrontés coleccionable y el Tilia Torrontés, ideal para el consumo diario.
Los vinos de Catena están disponibles en línea a nivel nacional en wine.com y en tiendas minoristas como Total Wine & More y Wally’s.
Sobre Catena Bodega y Viñedos
Desde 1902, cuando el inmigrante italiano en Argentina, Nicola Catena, plantó su primer Malbec en Mendoza, los Catena han sido pioneros del vino argentino: desde resucitar la antigua uva Malbec, hasta preservar selecciones de plantas biodiversas antiguas, hasta plantar viñedos a gran altura donde nadie se había atrevido a plantar antes. El trabajo visionario de Nicolás Catena Zapata estableció un nuevo estándar de calidad y demostró el potencial de Argentina para producir vinos de nivel gran cru. Este legado continúa bajo el liderazgo de sus hijos y nietos. Votada como la marca de vino más admirada del mundo en 2025 por Drinks International, Catena y la icónica Bodega Catena Zapata producen vinos que se comparan con los mejores del mundo. Para obtener más información sobre Catena Bodega y Viñedos, visite www.catenawines.com.
