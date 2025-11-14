Le leader de l'agriculture de précision FieldBee dévoile myFieldBee et FieldBee Vision à l'Agritechnica 2025

Redéfinir l'agriculture de précision et numérique pour la prochaine génération

HANNOVER, GERMANY, November 14, 2025 / EINPresswire.com / -- FieldBee, leader européen des technologies agricoles de précision de haute qualité, faciles à utiliser et rentables, a franchi une étape importante à Agritechnica 2025 avec le lancement de deux innovations révolutionnaires : le système FieldBee Vision et l'écosystème agricole numérique myFieldBee.Ces deux nouvelles plateformes reflètent la mission de FieldBee qui consiste à fournir aux agriculteurs des outils agricoles de précision intelligents, connectés et durables qui simplifient les opérations quotidiennes tout en maximisant l'efficacité, la productivité et la rentabilité.Présentation de FieldBee Vision – La précision grâce à la vision et à l'IAFieldBee Vision est le premier système de modernisation à combiner la direction automatique basée sur la technologie RTK, l'odométrie visuelle et la détection des cultures alimentée par l'IA dans une seule unité compacte.Grâce à des caméras multispectrales avancées—RVB (rouge, vert et bleu) et NIR (proche infrarouge), il offre deux applications de pointe :VisionSteer : un système de direction innovant qui fusionne les données de la caméra avec le GNSS pour une navigation automatique et ultra-précise dans les vergers, les vignobles et certaines applications spécifiques en plein champ, afin d'améliorer la direction automatique RTK.VisionPro : un système intelligent d'application à débit variable (VRA) qui utilise l'analyse en temps réel des cultures pour ajuster automatiquement les doses d'engrais ou de pulvérisation en cours de route, améliorant ainsi le rendement et réduisant les coûts d'intrants.Lancement de myFieldBee – Le nouvel écosystème agricole numériqueParallèlement à FieldBee Vision, la société a présenté myFieldBee, un tout nouvel écosystème numérique qui intègre la gestion agricole, la direction automatique et les outils ISOBUS dans une seule plateforme connectée. Développé en collaboration avec xFarm Technologies SA et Cojali SL, myFieldBee relie l'ensemble des opérations agricoles, de la planification et l'exécution au suivi et au reporting, simplifiant la gestion des données et facilitant la prise de décision pour les agriculteurs, les entrepreneurs et toutes les entreprises agricoles.Sa première application, FieldBee Farm, regroupe la planification des cultures, le suivi des ressources, les rapports sur la durabilité et les données de précision dans une interface facile à utiliser, offrant :• Cartographie des exploitations agricoles/cultures et suivi des activités• Des rapports automatisés sur la durabilité, la conformité et les finances• Des images satellites pour faciliter la planification des activités• Des systèmes d'aide à la décision (DSS) pour l'irrigation, la fertilisation et la protection des cultures• Connectivité avec des capteurs, des machines et des sources de données externesFieldBee Vision et myFieldBee sont présentés au salon Agritechnica 2025, hall 21 | stand J16. Les visiteurs peuvent découvrir les nouveaux systèmes grâce à des démonstrations interactives et des sessions techniques en direct, et rencontrer l'équipe FieldBee pour découvrir comment ces technologies peuvent transformer leurs exploitations agricoles.À propos de FieldBeeFieldBee est une entreprise européenne qui développe des technologies agricoles de précision certifiées CE et TÜV qui rendent les outils agricoles avancés accessibles à tous les agriculteurs. Ses systèmes PowerSteer sont réputés pour leur fiabilité, leur efficacité et leur facilité d'installation ; ils restent les seules solutions de guidage automatique entièrement certifiées TÜV sur le marché.En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur, la durabilité et le soutien fiable des concessionnaires, FieldBee façonne l'avenir de l'agriculture intelligente et connectée en Europe et au-delà.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.