FieldBee, führender Anbieter für Präzisionslandwirtschaft stellt myFieldBee und FieldBee Vision

Präzisions- und digitale Landwirtschaft der nächsten Generation neu definiert

HANNOVER, GERMANY, November 14, 2025 / EINPresswire.com / -- FieldBee , der europäische Marktführer für hochwertige, benutzerfreundliche und kostengünstige Präzisionslandwirtschaftstechnologien, hat auf der Agritechnica 2025 mit der Einführung von zwei bahnbrechenden Innovationen – dem FieldBee Vision System und dem myFieldBee Digital Farming Ecosystem – einen wichtigen Meilenstein gesetzt.Diese beiden neuen Plattformen spiegeln die Mission von FieldBee wider, Landwirten intelligente, vernetzte und nachhaltige Präzisionslandwirtschaftswerkzeuge an die Hand zu geben, die den täglichen Betrieb vereinfachen und gleichzeitig Effizienz, Produktivität und Rentabilität maximieren.Wir stellen vor: FieldBee Vision – Präzision dank Bildverarbeitung und KIFieldBee Vision ist das erste Nachrüstsystem, das RTK-basierte Autosteer-Funktion, visuelle Odometrie und KI-gestützte Ernteerfassung in einem kompakten Gerät vereint.Mithilfe fortschrittlicher Multispektralkameras—RGB (Rot, Grün und Blau) sowie NIR (Nahinfrarot), bietet es zwei innovative Anwendungen:VisionSteer: Ein innovatives Lenksystem, das Kameradaten mit GNSS kombiniert, um eine automatische, hochpräzise Navigation in Obstgärten, Weinbergen und einigen spezifischen Anwendungen auf offenen Feldern zu ermöglichen – zur Verbesserung der RTK-Autolenkung.VisionPro: Ein intelligentes System zur variablen Ausbringungsmenge (VRA), das anhand einer Echtzeit-Ernteanalyse die Dünger- oder Sprühmenge während der Fahrt automatisch anpasst, um den Ertrag zu verbessern und die Inputkosten zu senken.Einführung von myFieldBee – dem neuen digitalen Landwirtschafts-ÖkosystemNeben FieldBee Vision stellte das Unternehmen myFieldBee vor, ein völlig neues digitales Ökosystem, das Farmmanagement, Autosteering und ISOBUS-Tools in einer vernetzten Plattform integriert. myFieldBee wurde in Zusammenarbeit mit xFarm Technologies SA und Cojali SL entwickelt und verbindet den gesamten Farmbetrieb, von der Planung und Ausführung bis hin zur Überwachung und Berichterstattung, vereinfacht die Datenverwaltung und unterstützt Landwirte, Auftragnehmer und alle Agrarunternehmen bei der Entscheidungsfindung.Die erste App, FieldBee Farm, vereint Pflanzenplanung, Ressourcenverfolgung, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Präzisionsdaten in einer benutzerfreundlichen Oberfläche und bietet:• Kartierung von landwirtschaftlichen Betrieben/Kulturen und Nachverfolgung von Aktivitäten• Automatisierte Nachhaltigkeits-, Compliance- und Finanzberichte• Satellitenbilder zur Unterstützung der Aktivitätsplanung• Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS) für Bewässerung, Düngung und Pflanzenschutz• Konnektivität mit Sensoren, Maschinen und externen DatenquellenSowohl FieldBee Vision als auch myFieldBee werden auf der Agritechnica 2025 in Halle 21 | Stand J16 vorgestellt. Besucher können die neuen Systeme anhand interaktiver Vorführungen und Live-Technikvorführungen kennenlernen und sich mit dem FieldBee-Team austauschen, um zu erfahren, wie diese Technologien ihre landwirtschaftlichen Betriebe verändern können.Über FieldBeeFieldBee ist ein europäisches Unternehmen, das CE- und TÜV-zertifizierte Präzisionslandwirtschaftstechnologien entwickelt, die jedem Landwirt den Zugang zu fortschrittlichen landwirtschaftlichen Werkzeugen ermöglichen. Seine PowerSteer-Systeme sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Effizienz und einfache Installation und sind nach wie vor die einzigen vollständig TÜV-zertifizierten Autosteer-Lösungen auf dem Markt.Mit einem starken Fokus auf Benutzererfahrung, Nachhaltigkeit und zuverlässigem Händler-Support gestaltet FieldBee die Zukunft der intelligenten und vernetzten Landwirtschaft in ganz Europa und darüber hinaus.

