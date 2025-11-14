TAFE Tractors dévoile son nouveau tracteur hybride électrique EVX75 et le système de guidage Terra Vista Vision

Trois nouvelles gammes de produits jusqu'à 100 CV dans les tracteurs utilitaires, compacts et spécialisés sont exposées

HANNOVER, GERMANY, November 14, 2025 / EINPresswire.com / -- À l'occasion du salon Agritechnica 2025, TAFE – Tractors and Farm Equipment Limited, l'un des plus grands fabricants mondiaux de tracteurs, dévoile son tracteur hybride électrique de nouvelle génération, le TAFE EVX75, tout en célébrant une réalisation historique, le tracteur électrique TAFE EV28 étant finaliste du prix « Tractor of the Year (TOTY) 2026 » dans la catégorie des tracteurs durables.Outre l'EVX75, TAFE présente son nouveau système de guidage visuel et sa nouvelle gamme comprenant le tracteur 100 CV avec une nouvelle cabine, le TAFE 1015, le tracteur 74 CV pour vergers et fruits, le TAFE 7515 GE, et la série utilitaire compacte 65 CV, le TAFE 6065, chacun étant conçu pour répondre à un large éventail d'opérations et d'exigences des agriculteurs européens.Aujourd'hui, TAFE passe du statut de fabricant de tracteurs à celui d'entreprise proposant des solutions agricoles complètes, avec pour objectif de devenir un leader mondial dans le segment des tracteurs de moins de 100 ch. L'entreprise réalise d'importants investissements dans les technologies agricoles de précision, l'automatisation et les plateformes d'énergies alternatives afin de donner plus de moyens aux agriculteurs sur les marchés mondiaux.Tracteurs hybridesLe TAFE EVX75 représente une avancée majeure dans la technologie hybride, combinant un groupe motopropulseur hybride de 75 CV avec un moteur diesel conforme à la norme européenne Stage V et un système de batterie électrique de 400 V. Ce double groupe motopropulseur permet au tracteur de fonctionner en mode électrique zéro émission et en mode hybride pour les travaux agricoles exigeants, offrant ainsi flexibilité, rendement énergétique et responsabilité environnementale. L'EVX75 réduit les émissions et les coûts d'exploitation tout en établissant une nouvelle référence en matière de performances et de durabilité dans l'agriculture mondiale.Son système haute tension à refroidissement liquide garantit un fonctionnement fiable, tandis que la transmission à 3 vitesses permet d'atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. Conçu pour le confort et le contrôle, l'EVX75 est équipé d'une cabine climatisée, d'un relevage arrière électrohydraulique et d'une prise de force indépendante. Avec son système hydraulique à haut débit et sa technologie prête pour l'automatisation, il est idéal pour un travail efficace et respectueux de l'environnement dans n'importe quel environnement.TAFE Terra 2.0Intègre le système de guidage visuel Terra Vista de TAFE dans une plateforme numérique unifiée qui offre des solutions agrotechnologiques abordables, évolutives et adaptables.Série UtilityLe TAFE 1015 marque l'entrée de TAFE dans la catégorie des plus de 100 ch. Équipé d'un moteur EU Stage V de 103 ch, d'une transmission Power Shuttle 30 F + 15 R et d'une capacité de levage de 4 000 kg, il est conçu pour les opérations lourdes. Sa cabine climatisée haut de gamme assure un confort et une productivité supérieurs à l'opérateur pendant les longues heures de travail.Série CompactLa toute nouvelle série TAFE 6065 allie agilité et efficacité. Propulsé par un moteur Stage V de 65 ch et disponible avec une transmission hydrostatique ou mécanique à inverseur, son châssis léger minimise le compactage du sol tout en offrant une excellente maniabilité pour les vergers, les vignobles et les opérations municipales. Le tracteur est équipé d'une cabine à châssis intégral ; une variante est également disponible dans la catégorie IV.Série fruits et vergersLe TAFE 7515 GE est un tracteur à profil bas et à voie étroite conçu pour les vignobles, les vergers et les terrains vallonnés. Son moteur Stage V de 74 ch, sa garde au sol optimisée et son rayon de braquage serré le rendent idéal pour les opérations dans des espaces confinés et sous les auvents.Grâce à ses dernières innovations, TAFE Tractors continue de renforcer sa vision « Cultiver le monde », en offrant aux agriculteurs des solutions agricoles fiables, efficaces et durables. Avec une présence croissante en Europe, TAFE redéfinit la mécanisation agricole grâce à la technologie, la précision et la détermination, afin de construire un avenir plus productif et durable pour les agriculteurs de la région et au-delà.About TAFETAFE Tractors, a brand of TAFE – Tractors and Farm Equipment Limited, was founded in 1960 in Chennai, India. The company sells more than 200,000 tractors annually across domestic and international markets and offers a wide range from 20 to 110 horsepower, used by over three million farmers worldwide. TAFE has a strong global presence across Asia, Africa, Europe, and the Americas. In 2023, TAFE entered the European market with EU Stage V, electric, and concept hydrogen tractors, establishing a growing network of more than 200 dealerships across over 20 countries.TAFE’s product portfolio includes 20–110 HP tractors, covering compact, utility, orchard, and specialty tractors. Strategic partnerships, including collaboration with DEUTZ AG for advanced engine technology development, underscore TAFE's commitment to engineering excellence and continuous innovation. TAFE 7515 CAB was recognized as a finalist in the Tractor of the Year (TOTY) 2025 Utility category, and EV28 entered as finalist 2026 in two TOTY categories underscoring TAFE’s commitment to delivering high-quality, performance-driven, and future-ready solutions for farmers worldwide.

