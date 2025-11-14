TAFE Tractors presenta il nuovo trattore elettrico ibrido EVX75 e il sistema di guida Terra Vista Vision
In esposizione ad Agritechnica 2025 le nuove gamme di prodotti fino a 100 CV nei trattori utilitari, compatti e specialiHANNOVER, GERMANY, November 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- Ad Agritechnica 2025, TAFE – Tractors and Farm Equipment Limited, uno dei maggiori produttori mondiali di trattori, presenta il suo trattore ibrido elettrico di nuova generazione, il TAFE EVX75, celebrando al contempo un traguardo storico: il trattore elettrico TAFE EV28 è finalista al premio "Tractor of the Year (TOTY) 2026" nella categoria Trattori sostenibili.
Oltre all'EVX75, TAFE presenta il suo nuovo sistema di guida visiva e la nuova gamma che comprende il trattore da 100 CV con una nuova cabina, il TAFE 1015, un trattore da 74 CV per frutteti e vigneti, il TAFE 7515 GE, e una serie compatta da 65 CV, il TAFE 6065, ciascuno progettato per soddisfare una vasta gamma di operazioni e requisiti degli agricoltori europei.
Oggi, TAFE sta passando dall'essere un produttore di trattori a un'azienda che offre soluzioni complete per l'agricoltura, con l'obiettivo di diventare leader mondiale nel segmento dei trattori con potenza inferiore a 100 CV. L'azienda sta effettuando investimenti significativi in AgTech di precisione, automazione e piattaforme di energia alternativa per supportare gli agricoltori nei mercati globali.
Trattori ibridi
Il TAFE EVX75 rappresenta una svolta nella tecnologia ibrida, combinando un propulsore ibrido da 75 CV con un motore diesel EU Stage V e un sistema di batterie elettriche da 400 V. Questo doppio propulsore consente al trattore di funzionare in modalità elettrica a emissioni zero e in modalità ibrida per lavori agricoli ad alta intensità, offrendo flessibilità, efficienza nei consumi e responsabilità ambientale. L'EVX75 raggiunge emissioni e costi operativi inferiori, stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni e sostenibilità nell'agricoltura globale.
Il suo sistema ad alta tensione raffreddato a liquido garantisce un funzionamento affidabile, mentre la trasmissione a 3 velocità consente di raggiungere velocità fino a 40 km/h. Progettato per garantire comfort e controllo, l'EVX75 è dotato di cabina con climatizzatore completo, sollevatore posteriore elettroidraulico e presa di forza indipendente. Con un sistema idraulico ad alta portata e una tecnologia predisposta per l'automazione, è ideale per un lavoro efficiente ed ecologico in qualsiasi ambiente.
TAFE Terra 2.0
Integra il sistema di guida basato sulla visione Terra Vista di TAFE nella piattaforma digitale unificata che offre soluzioni Agri-tech convenienti, scalabili e adattabili.
Serie Utility
Il TAFE 1015 segna l'ingresso di TAFE nella categoria dei 100+ CV. Dotato di un motore EU Stage V da 103 HP, trasmissione Power Shuttle 30 F + 15 R e una capacità di sollevamento di 4.000 kg, è costruito per operazioni pesanti. La sua cabina climatizzata di alta qualità garantisce un comfort e una produttività superiori all'operatore durante le lunghe ore di lavoro.
Serie Compact
La nuovissima serie TAFE 6065 combina agilità ed efficienza. Alimentato da un motore Stage V da 65 CV e disponibile con trasmissione idrostatica o meccanica con inversore, il suo telaio leggero riduce al minimo la compattazione del suolo offrendo al contempo un'eccellente manovrabilità per frutteti, vigneti e operazioni comunali. Il trattore è dotato di cabina a telaio integrale; è disponibile anche una variante nella categoria IV.
Serie Frutteti e Vigneti
Il TAFE 7515 GE è un trattore a profilo ribassato e carreggiata stretta progettato per vigneti, frutteti e terreni collinari. Il suo motore Stage V da 74 CV, l'altezza da terra ottimizzata e il raggio di sterzata ridotto lo rendono ideale per le operazioni in spazi ristretti e sotto le chiome degli alberi.
Grazie alle sue ultime innovazioni, TAFE Tractors continua a rafforzare la sua visione di "Coltivare il mondo", fornendo agli agricoltori soluzioni agricole affidabili, efficienti e sostenibili. Con una presenza sempre più capillare in tutta Europa, TAFE sta ridefinendo la meccanizzazione agricola attraverso la tecnologia, la precisione e la determinazione, costruendo un futuro più produttivo e sostenibile per gli agricoltori della regione e oltre.
Informazioni su TAFE
TAFE Tractors, un marchio di TAFE – Tractors and Farm Equipment Limited, è stata fondata nel 1960 a Chennai, in India. L'azienda vende oltre 200.000 trattori all'anno sui mercati nazionali e internazionali e offre una vasta gamma da 20 a 110 cavalli, utilizzata da oltre tre milioni di agricoltori in tutto il mondo. TAFE ha una forte presenza globale in Asia, Africa, Europa e nelle Americhe. Nel 2023, TAFE è entrata nel mercato europeo con trattori elettrici, a idrogeno e conformi alla normativa EU Stage V, creando una rete in continua espansione di oltre 200 concessionari in più di 20 paesi.
Il portafoglio prodotti di TAFE comprende trattori da 20 a 110 CV, che coprono trattori compatti, utilitari, da frutteto e speciali. Le partnership strategiche, tra cui la collaborazione con DEUTZ AG per lo sviluppo di tecnologie avanzate per motori, sottolineano l'impegno di TAFE verso l'eccellenza ingegneristica e l'innovazione continua. Il TAFE 7515 CAB è stato riconosciuto come finalista nella categoria Utility del Tractor of the Year (TOTY) 2025, mentre l'EV28 è entrato come finalista 2026 in due categorie TOTY, sottolineando l'impegno di TAFE nel fornire soluzioni di alta qualità, orientate alle prestazioni e pronte per il futuro agli agricoltori di tutto il mondo.
