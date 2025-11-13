Easee EV Charger Slimme laadoplossingen van Easee verkrijgbaar via Technische Unie Easee EV Charger

Easee en Technische Unie, een toonaangevende technische groothandel in Nederland, kondigen hun samenwerking aan.

We zijn erg enthousiast over onze samenwerking met Technische Unie. Samenwerken betekent een belangrijke stap vooruit in het toegankelijker maken van onze laadoplossingen in Nederland.” — Alfred Kuijer, Country Director Benelux & Frankrijk bij Easee

AMSTELVEEN, NETHERLANDS, November 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- Easee, de Noorse leverancier van slimme laadtechnologie voor elektrische voertuigen, en Technische Unie, een toonaangevende technische groothandel in Nederland, kondigen hun samenwerking aan.

Met ingang van heden krijgen klanten van Technische Unie toegang tot het portfolio van Easee, waaronder Charge Up, Charge Max en Charge Pro. Deze oplossingen staan bekend om hun compacte ontwerp, ingebouwde veiligheidsfuncties en intelligente technologie.

Alfred Kuijer, Country Director Benelux & Frankrijk bij Easee, zegt:

"We zijn erg enthousiast over onze samenwerking met Technische Unie. Samenwerken betekent een belangrijke stap vooruit in het toegankelijker maken van onze laadoplossingen in Nederland. Door samen te werken met een gevestigde groothandel met landelijke dekking, maken we het eenvoudiger dan ooit voor installateurs om voor Easee te kiezen om aan de laadvraag van hun klanten te voldoen."

Paula Reinders, manager New Business inkoop bij Technische Unie:

"Met Easee zetten wij in op een samenwerking met een stabiele en betrouwbare partner. Een van de marktleiders in Europa op het gebied van laadpalen, met een pakket dat perfect past binnen zowel het residentiële als zakelijke segment. Het installatiegemak en de betrouwbaarheid van de laders maakt Easee een perfecte toevoeging aan het pakket van Technische Unie, waarmee wij nu een breed en compleet aanbod hebben."

Hoewel Nederland wereldwijd vooroploopt in EV-adoptie per hoofd van de bevolking, blijft netcongestie een uitdaging. De bredere beschikbaarheid van Easee’s slimme laadoplossingen zal helpen deze druk te verlichten, kosten voor consumenten te verlagen en bijdragen aan klimaatdoelstellingen – zonder dat dure netverzwaringen nodig zijn.

Met meer dan 900.000 laadinstallaties in Europa draagt Easee’s technologie al bij aan de elektrificatie van woningen, bedrijven en wagenparken. De samenwerking met Technische Unie, onderdeel van de Sonepar Group – het grootste elektrische distributienetwerk ter wereld – zorgt ervoor dat professionals nu toegang hebben tot Easee-producten via hun vertrouwde kanalen. Dit versnelt de overgang naar een slimmer en duurzamer energiesysteem.



Over Easee

Easee is in 2018 opgericht in Noorwegen en is snel uitgegroeid tot een koploper in slimme laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Het bedrijf levert schaalbare, intuïtieve en toekomstbestendige laadoplossingen voor woningen en bedrijven. Tegenwoordig worden de producten van Easee in heel Europa toegepast, met als doel effortless electrification voor iedereen mogelijk te maken. Meer informatie: www.easee.com

Over Technische Unie

Technische Unie is een toonaangevende technische groothandel voor installatie en industrie. In Nederland zijn er 39 vestigingen (verkoopkantoren, verkooppunten en pick-up points), 2 distributiecentra in Alphen aan den Rijn en Strijen, 17 overslagpunten aan de randen van de grote steden en 1 Centraal Kantoor in Amstelveen. Er werken circa 2.200 mensen bij Technische Unie. Technische Unie maakt deel uit van de Sonepar-familie die wereldwijd actief is.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie:

Gemma Smith gemma@influenceassociates.com

Paula Reinders p.reinders@technischeunie.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.