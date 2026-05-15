Easee_EOn Partnership

Easee und E.ON ermöglichen Zugang zu smarten E.ON Tarifen mit bis zu 240 € Cashback für Elektroautofahrer mit einer Easee Wallbox

Mit inzwischen über einer Million installierter Easee Ladegeräte in ganz Europa hebt diese Partnerschaft mit E.ON unser Engagement für intelligentes, müheloses Laden auf ein neues Niveau” — Stephan Voigt, Geschäftsführer easee Deutschland

WISMAR, GERMANY, May 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Deutschland, 15 Mai 2026: In einem strategischen Schritt zur Beschleunigung der Elektromobilität in Deutschland hat Easee, einer der führenden Anbieter von EV-Ladetechnologie, eine Partnerschaft mit dem Energieversorger E.ON geschlossen. Gemeinsam ermöglichen sie den Zugang zu grünen Stromtarifen von E.ON, die speziell darauf ausgelegt sind, E-Autofahrer für intelligentes Laden zu Hause zu belohnen.

Im Rahmen der Partnerschaft profitieren Easee Kunden von den E.ON Home & Drive Tarifen, die 100 % Ökostrom für Haushalt und Elektroauto mit einem attraktiven Nachtladebonus kombinieren. E-Autofahrer mit einer Easee Wallbox erhalten zusätzlich zum bestehenden Neukundenbonus einen Extra-Bonus von 50 €.

Der Tarif basiert auf einem Nachtladebonus, der Kunden einen echten finanziellen Vorteil bietet. Wer sein E-Auto mit der E.ON Home App verbindet und an mindestens sechs Tagen im Monat jeweils mindestens vier Stunden zwischen Mitternacht und 6 Uhr lädt, erhält einen monatlichen Bonus von 20 € – das entspricht bis zu 240 € pro Jahr (gültig bis 31,12.2027) .

Die Ladevorgänge werden automatisch über die E.ON Home App optimiert, wobei eine manuelle Anpassung jederzeit möglich ist. Auf Grund geringer Netzauslastung in Nachtstunden incentiviert E.ON das Verschieben von Ladevorgängen in diese Zeiträume in Form des Nachtladebonus. Das Beste daran: Alles geschieht automatisch, während die Fahrer schlafen.

„Mit inzwischen über einer Million installierter Easee Ladegeräte in ganz Europa hebt diese Partnerschaft mit E.ON unser Engagement für intelligentes, müheloses Laden auf ein neues Niveau – und unterstützt gleichzeitig das Stromnetz und unsere Kunden“, sagt Stephan Voigt, Geschäftsführer easee Deutschland.

Die wichtigsten Vorteile des E.ON Home & Drive Tarifs für Easee Kunden:

● Bis zu 240 € jährlicher Nachtladebonus (20 €/Monat, gültig bis 31.12.2027)

● 50 € zusätzlicher Bonus für Easee Wallbox-Besitzer, zusätzlich zum Neukundenbonus

● Fester Arbeitspreis mit Preisgarantie für Planungssicherheit

● Automatische Ladeoptimierung über die kostenlose E.ON Home App

● Kompatibel mit allen Easee Wallbox-Modellen

Die Easee Wallbox ist speziell für die Integration mit intelligenten Stromtarifen entwickelt. Dank integrierter WLAN- und 4G-Konnektivität kann sie mit der E.ON Home App verbunden werden, über die Ladevorgänge zeitlich optimiert verschoben werden können. Nutzer können zudem ihren gewünschten Ladezustand (z. B. 80 %) sowie Abfahrtszeiten (z. B. 06:00 Uhr) festlegen – den Rest übernimmt das System.

„Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit Easee intelligentes Laden zu Hause weiter zu fördern. Im Rahmen der Partnerschaft bieten wir Kunden mit einer Easee Wallbox eine attraktive Tariflösung, mit der sie ihre Elektrofahrzeuge zu Hause besonders kosteneffizient laden können. Durch die Kombination von Energie-Expertise, innovativer Flexibilitätsvermarktung und moderner Ladehardware leisten wir gemeinsam einen Beitrag zur Etablierung einer effizienten, nachhaltigen und bezahlbaren E-Mobilität.“ sagt Sebastian Schmieder, Vice President Partnerships bei E.ON Deutschland.

„Unser Ziel ist es, saubere Energie für alle günstiger und intelligenter zu machen. Diese Partnerschaft mit E.ON verbindet eine der vertrauenswürdigsten und zukunftssichersten Ladelösungen Europas mit einem Tarif, der intelligentes Laden tatsächlich belohnt. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer smarteren und erschwinglicheren elektrischen Zukunft“, ergänzt Voigt.

Weitere Informationen zu den Tarifen von Easee und E.ON finden Sie hier.



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Über Easee:

Das 2018 in Norwegen gegründete Unternehmen Easee hat sich schnell zu einem führenden Anbieter von intelligenter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge entwickelt und bietet skalierbare, intuitive und zukunftssichere Lösungen für private und gewerbliche Anwendungen. Heute werden Easee Produkte in ganz Europa eingesetzt, mit dem Ziel, Elektromobilität für alle einfach zugänglich zu machen.

Über E.ON:

Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energieunternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die Versorgung mit Strom und Erdgas zu fairen Preisen - mit einem mehrfach ausgezeichneten Kundenservice.

Unsere smarten Tarife mit Flexibilitäts-Bonus ermöglichen es Kundinnen und Kunden einfach von der Energiewende zu profitieren. Mit unseren Energielösungen wie dem E.ON Home Energiemanager, Photovoltaikanlagen und Energiespeichern, Wärmepumpen, Elektromobilitätslösungen, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen sind wir der Anbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt.

Die Vertriebsgruppe, zu der die E.ON Energie Dialog GmbH, die E WIE EINFACH GmbH, die eprimo GmbH sowie weitere regional verankerte Energieversorgungsunternehmen gehören, hat zahlreiche Standorte im ganzen Bundesgebiet. Hauptsitz ist München. Unsere rund 14 Millionen Privat-, Geschäfts- und Industriekunden profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds als auch von der regionalen Präsenz vor Ort.

Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der E.ON SE.

1. In Höhe des Verbrauchs wird Strom aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen und in das Stromnetz eingespeist. Der Nachweis erfolgt über die Entwertung von Herkunftsnachweisen beim Umweltbundesamt.

2. Beim 240 € Nachtladebonus (wird bis 31.12.2027 gewährt) handelt es sich um die maximale Bonushöhe, die Kunde*innen pro Jahr durch die Nutzung der Stromtarife E.ON ÖkoStrom Home & Drive 12, E.ON ÖkoStrom Home & Drive 24 und E.ON ÖkoStrom Home & Drive Connect 12 erhalten können. Voraussetzung für die Auszahlung mit der Jahresabschlussrechnung oder der nächsten Turnusrechnung sind 6 Ladungen pro Monat bei einer Anschlussdauer von mindestens 4 Stunden in der Zeit zwischen 00:00 und 06:00 Uhr sowie eine bestehende Verbindung des E-Autos mit CarConnect, welche monatlich geprüft wird.



3. Beim E.ON ÖkoStrom Home & Drive 24 wird eine 24-monatige Preisgarantie gewährt. Beim E.ON ÖkoStrom Home & Drive 12 wird eine 12-monatige Preisgarantie gewährt. Ausgenommen von der Preisgarantie sind Änderungen der Umsatzsteuer und/oder neue Steuern, Abgaben oder sonstige neue, staatlich veranlasste Be- oder Entlastungen. Keine Preisänderungen erfolgen hingegen während der Preisgarantie bei Änderungen der Netzentgelte, des Entgeltes für den Messstellenbetrieb inklusive Messung, der Kraft-Wärme-Kopplungs-Umlage, der Offshore-Netzumlage, des Aufschlages für besondere Netznutzung, der Stromsteuer, der Konzessionsabgaben sowie der Beschaffungs- und Vertriebskosten.

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