Senate Bill 315 Printer's Number 1310
PENNSYLVANIA, November 12 - AMENDING THE ACT OF MARCH 10, 1949 (P.L.30, NO.14), ENTITLED "AN
ACT RELATING TO THE PUBLIC SCHOOL SYSTEM, INCLUDING CERTAIN
PROVISIONS APPLICABLE AS WELL TO PRIVATE AND PAROCHIAL
SCHOOLS; AMENDING, REVISING, CONSOLIDATING AND CHANGING THE
LAWS RELATING THERETO," IN PRELIMINARY PROVISIONS, FURTHER
PROVIDING FOR SPECIAL EDUCATION FUNDING COMMISSION AND FOR
MINIMUM NUMBER OF DAYS OR HOURS; IN DUTIES AND POWERS OF
BOARDS OF SCHOOL DIRECTORS, PROVIDING FOR ADMISSION FEES FOR
SCHOOL-SPONSORED ACTIVITIES; IN INTERMEDIATE UNITS, FURTHER
PROVIDING FOR STAFF; IN CERTIFICATION OF TEACHERS, FURTHER
PROVIDING FOR CERTIFICATES QUALIFYING PERSONS TO TEACH AND
FOR INSTRUCTIONAL CERTIFICATE GRADE SPANS AND AGE LEVELS AND
DUTIES OF DEPARTMENT, PROVIDING FOR INSTRUCTIONAL CERTIFICATE
GRADE SPANS AND AGE LEVELS AND FOR STATE CERTIFICATE FEE
REDUCTION, FURTHER PROVIDING FOR STANDARD EMPLOYMENT
APPLICATION, FOR CAREER AND TECHNICAL INSTRUCTIONAL
CERTIFICATE, FOR PROGRAM OF CONTINUING PROFESSIONAL AND
PARAPROFESSIONAL EDUCATION AND FOR POSTBACCALAUREATE
CERTIFICATION, PROVIDING FOR ASSESSMENT OF BASIC SKILLS,
FURTHER PROVIDING FOR PROFESSIONAL EDUCATOR DISCIPLINE FEE
AND PROVIDING FOR CAREER AND TECHNICAL ADMINISTRATIVE
DIRECTOR CERTIFICATION FLEXIBILITY; IN PUPILS AND ATTENDANCE,
FURTHER PROVIDING FOR ATTENDANCE POLICY AT CHARTER, REGIONAL
CHARTER AND CYBER CHARTER SCHOOLS, FOR PROCEDURE WHEN CHILD
IS TRUANT, FOR PROCEDURE BY SCHOOL WHEN CHILD HABITUALLY
TRUANT, FOR PROCEDURE UPON FILING OF CITATION, FOR PENALTIES
FOR VIOLATING COMPULSORY SCHOOL ATTENDANCE REQUIREMENTS AND
FOR STUDY OF TRUANCY PROCEDURE, PROVIDING FOR DEPARTMENT
SUPPORTS TO PREVENT TRUANCY AND FURTHER PROVIDING FOR REPORTS
TO SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION AND FOR EXCEPTIONAL
CHILDREN AND EDUCATION AND TRAINING; IN STUDENT SUPPORTS,
FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS; IN SCHOOL SAFETY AND
SECURITY, FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS, FOR SCHOOL
SAFETY AND SECURITY COMMITTEE, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY
ASSESSMENT PROVIDERS, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY GRANT
PROGRAM, FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY COORDINATOR AND FOR
SCHOOL SAFETY AND SECURITY TRAINING, PROVIDING FOR SCHOOL
SAFETY AND MENTAL HEALTH GRANTS FOR 2025-2026 SCHOOL YEAR AND
FURTHER PROVIDING FOR REPORTING AND MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING; IN SCHOOL SECURITY, FURTHER PROVIDING FOR
TRAINING, FOR SCHOOL RESOURCE OFFICERS, FOR SCHOOL SECURITY
GUARDS AND FOR DUTIES OF COMMISSION; IN SAFE2SAY PROGRAM,
FURTHER PROVIDING FOR INTENT, FOR DEFINITIONS, FOR SAFE2SAY
PROGRAM AND FOR ANNUAL REPORT; IN THREAT ASSESSMENT, FURTHER
PROVIDING FOR DEFINITIONS, FOR THREAT ASSESSMENT TEAMS AND
FOR THREAT ASSESSMENT GUIDELINES, TRAINING AND INFORMATION
MATERIALS; IN DRUG AND ALCOHOL RECOVERY HIGH SCHOOL PROGRAM,
FURTHER PROVIDING FOR SCOPE OF PROGRAM AND SELECTION OF
STUDENTS AND FOR ENROLLMENT OF STUDENTS; IN EVIDENCE-BASED
READING INSTRUCTION, FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS AND
PROVIDING FOR SCHOOL ENTITY DUTIES RELATED TO EVIDENCE-BASED
READING INSTRUCTION, FOR SCHOOL ENTITY DUTIES RELATED TO
READING SCREENING, FOR READING DEFICIENCY IDENTIFICATION AND
PARENTAL NOTIFICATION, FOR READING INTERVENTION PLANS, FOR
GRANT PROGRAM, FOR FUNDING, FOR REPORTING, FOR ACCOUNTABILITY
AND FOR CONSTRUCTION; IN HIGH SCHOOLS, FURTHER PROVIDING FOR
ATTENDANCE IN OTHER DISTRICTS AND PROVIDING FOR FREE
APPLICATION FOR FEDERAL STUDENT AID; IN INTERSCHOLASTIC
ATHLETICS ACCOUNTABILITY, FURTHER PROVIDING FOR COUNCIL
RECOMMENDATIONS AND STANDARDS; IN CHARTER SCHOOLS, FURTHER
